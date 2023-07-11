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Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям

Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям - 11.07.2023 Украина.ру

Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям

В ряду аттентатов (политических убийств со смыслом, призванных не просто убить, но и напугать) в исполнении наследников боевиков запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) новый случай со смертельным исходом.

2023-07-11T09:24

2023-07-11T09:24

2023-07-11T11:58

россия (рф)

украина

терроризм

владимир скачко

эксклюзив

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В Краснодаре 10 июля 2023 года был застрелен замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе 42-летний Станислав Ржицкий. Застрелен подло, но чисто по-бандеровски назидательно и демонстративно — во время утренней пробежки, в спину. Но в центре города — в парке 30-летия Победы, у Дворца спорта «Олимп». Киллер поджидал там свою жертву и четыре раза выстрелил: две пули извлекли из трупа, две прошли навылет, в руку и в бок.Убийца делал свое дело наверняка, чтобы отчитаться об успехе. И сделал: на страшном украинском сайте «Миротворец» фото Ржицкого сразу закрыли надписью «Ликвидирован». А раньше, с самого начала спецвоенной операции (СВО) России на Украине, там содержалась надпись: «Осознанно выполняет приказы по уничтожению Украинского государства». И украинские СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске российских «Калибров», в том числе по Виннице.А все дело в том, что убитый чиновник еще совсем недавно был командиром подводной лодки «Краснодар», вышел в отставку в звании капитана 2-го ранга и переселился из Севастополя в столицу Кубани. Моряк-подводник родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье тоже офицера-подводника. После школы поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт, спустя время закончил Высшие специальные офицерские курсы ВМФ. И вся его жизнь была связана с флотом.Краткая биография погибшего гласит: до «Краснодара» возглавлял экипаж подводной лодки «Алроса», ставшей донором для шести новых подлодок Черноморского флота России. На субмарину с именем кубанской столицы Ржицкий пришел в декабре 2016 года. И уже в мае-июне 2017 года «Краснодар» успешно осуществил пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» из подводного положения по укрытиям боевиков запрещенного в России Исламского государства (ИГ) в ходе операции армии России в Сирии.Потом украинские неонацисты президента Украины Владимира Зеленского заподозрили убитого и в том, что его подлодка мочила их в Виннице. И не исключено, действительно выследили капитана и по наводке предателей отомстили. Ну а о чем еще можно думать после записи на «Миротворце»?Впрочем, ждем реакции официального Киева: того же начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который любит хвастаться подобными «подвигами» и сейчас, как видим, успешно отходит из положения «овощ» после ранения. Или секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексея Данилова, да и вообще мало ли там в украинском руководстве упырей-убийц. И все они радостно отчитывались об убийстве экс-нардепа Украины Алексея Журавко, замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова и многих других чиновников и общественных деятелей России — политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, о покушении на писателя Захара Прилепина и т. д. и т. п.Убийцы русских сегодня в цене и в почете, если вспомнить, с какой помпой на днях вернулись из Турции упыри-командиры карательного полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которые с радостью посмотрели бы, как ржавеет в Донбассе железная клетка для суда-трибунала, на котором их демонстративно собирались судить за военные преступления…Сейчас в администрации Краснодара сообщили: «Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы». И действительно возбуждено уголовное дело по факту убийства чиновника и отставного подводника. Известен даже предположительный облик убийцы — «человека в черном»:Правоохранители уже уверены, что киллер, скорее всего, долго следил за жертвой, знал его распорядок дня, а наметив место убийства, вычислил слепую зону — полиция не может найти ни одной камеры наблюдения, на которую бы попал момент преступления. Следовательно, улик крайне мало, никто из сотрудников спорткомплекса «Олимп» ничего не видел, потому как место хоть и в центре города, но все равно немноголюдное.Да и киллер, скорее всего, профессионал: все-таки инструкторы ЦРУ или МИ-6 свое дело знают…Российские СМИ уже рассказывают со ссылкой на боевых товарищей капитана Ржицкого, что был он очень интеллигентным, скромным и дисциплинированным человеком. А капитан 1-го ранга Анатолий Варочкин, возглавлявший дивизион подводных лодок Краснознаменной бригады охраны водного региона (ОВР) Черноморского флота, еще в 2013 году называл Ржицкого одним из самых профессиональных моряков-подводников. Капитан на пенсии активно занимался спортом — пробежки, езда на велосипеде были обязательной частью его расписания. И выследить его было легко, он ни от кого не прятался — все-таки вокруг Россия…Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале рассказал об убитом: «Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом».Мэрия Краснодара действительно оказывала шефскую помощь субмарине с именем города, а ее капитан, разумеется, был частым гостем в краевом центре, встречался со школьниками, поздравлял ветеранов.СМИ рассказали о лодке «Краснодар» — хорошая, качественная машина — эта дизель-электрическая подводная лодка была построена в 2015 году на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Четвертый корабль в серии из 6 единиц проекта 636.3 «Варшавянка», входящий в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.Впервые лодка спущена на воду весной 2015 года, оснащена крылатыми ракетами «Калибр». На борту судна находятся четыре пусковые установки таких ракет, шесть торпедных аппаратов, переносные зенитные комплексы. Также она способна погружаться на глубину до 300 метров и поражать противника на сверхдальних расстояниях, при этом оставаться незаметной для него. В автономном плавании подлодка может находиться до 45 суток.Подводные лодки этой серии считаются одними из самых бесшумных в мире. На Западе их даже называют Black Holes — «черные дыры». Секрет в обшивке специальной гидроакустической пористой резиной, и потому луч гидролокатора не распознает «Краснодар» на дальнем расстоянии. Хотя все передвижения «Краснодара» постоянно контролировались кораблями НАТО.И в 2017 году новейшая отечественная субмарина реально выполняла задачи в Средиземном море, принимала участие в различных боевых операциях и в море Черном.Убийцы капитана Ржицкого подгадали свой подлый «аттентат» еще и очень символично — под открывшийся 11 июля 2023 года саммит НАТО в Вильнюсе: дескать, мы боремся везде, дайте еще денег.Сейчас следователи проводят все необходимые экспертизы. И, конечно же, дело чести силовиков — найти и наказать убийцу. Политолог и журналист Павел Данилин в своем телеграм-канале «Что-то знаю» написал: «Убийство в Краснодаре Станислава Ржицкого, который был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар" — это тот вызов, на который следовало бы ответить уничтожением тех самых центров принятия решений. И даже зная, что ни на Банковой, ни в здании ГУР, ни в здании СБУ сейчас главных кровососов нет, уничтожить эти обители зла в ответ на грязное заказное убийство было бы очень правильно.А еще стоило бы ответить и "несоразмерно" — уничтожив, наконец, мосты, Бескидский тоннель и локомотивные депо с генерирующими подстанциями. А потом назвать именем Ржицкого улицу в Киеве, рядом с бывшим проспектом Бандеры, который, в свою очередь, назвать именем Святого Владимира».А что? Согласитесь, было бы очень неплохо. И справедливо. Ведь на фоне заявлений россиян о ракетных атаках по Крыму, Брянской и Ростовской областях, упомянутое ГУР Минобороны Украины в день убийства Ржицкого, 10 июля, опубликовало на Youtube загадочное и угрожающее видео: у 60-секундного ролика украинских разведчиков подпись совсем короткая: «Настало время возмездия» с хэштегом #РаботаетГУР. На самом видео отсчет времени начинается от 60 секунд и заканчивается на 0. В ролике показаны фрагменты боев украинских защитников родины с российскими солдатами и работу ВСУ, где идет какая-то подготовка. Заканчиваются же видео фразой: «Пришло время возмездия» на фоне загадочного смеха.Так кто смеется последним?

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия (рф), украина, терроризм, владимир скачко, эксклюзив