Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию - 10.07.2023 Украина.ру
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Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию
Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию - 10.07.2023 Украина.ру
Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию
Украинский писатель, родом из Львова, Юрий Винничук попал в скандал из-за поста в соцсети: он спросил подписчиков о том, как можно перевести деньги в Россию. Об этом 10 июля сообщает издание Zahid.Net
2023-07-10T12:34
2023-07-10T12:34
культура
новости
львов
писатель
украина
литература
библиотеки
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"Может кто-нибудь знает. Итак, заказал я сканы из московской библиотеки. Они отправили сумму оплаты 645 рублей. Я попробовал оплатить гривневой картой, валютной, но не вышло. Пишут: "Ваш платеж отклонен в соответствии с настройками безопасности интернет-магазина". Каким образом можно оплатить заказ?", - написал писатель в Facebook*.Винничук практически сразу же удалил свою публикацию из-за негативных комментариев, но в комментарии Zahid.Net признался, что продолжит поиск вариантов, как перевести деньги российской библиотеке, так как на скриншотах, которые он заказал были произведения украинских авторов.В комментариях под новостью также разгорелись баталии и жаркие споры: многие читатели издания осудили писателя, написав, что никакой русской культуры, а, следовательно, и библиотек просто не существует, а Винничук своим переводом мог "проспонсировать" российскую армию.Другой комментатор возразил:"Юрий Винничук в одном из своих произведений (цитирую по памяти, поэтому может быть не дословно): "Более мудрые так долго и часто уступали дуракам, что теперь глупые заполонили весь мир". Это касается тебя, *** (имя комментатора, считающего, что в России нет библиотек – ред.) и таких как ты: как в Украине вас стала критическая масса, так с того момента начались беды и войны, майданы и катаклизмы", - написал он.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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новости, львов, писатель, украина, литература, библиотеки
Культура, Новости, Львов, писатель, Украина, литература, библиотеки

Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию

12:34 10.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Vyankovy
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© commons.wikimedia.org / Vyankovy
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Украинский писатель, родом из Львова, Юрий Винничук попал в скандал из-за поста в соцсети: он спросил подписчиков о том, как можно перевести деньги в Россию. Об этом 10 июля сообщает издание Zahid.Net
"Может кто-нибудь знает. Итак, заказал я сканы из московской библиотеки. Они отправили сумму оплаты 645 рублей. Я попробовал оплатить гривневой картой, валютной, но не вышло. Пишут: "Ваш платеж отклонен в соответствии с настройками безопасности интернет-магазина". Каким образом можно оплатить заказ?", - написал писатель в Facebook*.
Винничук практически сразу же удалил свою публикацию из-за негативных комментариев, но в комментарии Zahid.Net признался, что продолжит поиск вариантов, как перевести деньги российской библиотеке, так как на скриншотах, которые он заказал были произведения украинских авторов.
"Потому что поналезла куча дураков", - прокомментировал он удаление поста.
В комментариях под новостью также разгорелись баталии и жаркие споры: многие читатели издания осудили писателя, написав, что никакой русской культуры, а, следовательно, и библиотек просто не существует, а Винничук своим переводом мог "проспонсировать" российскую армию.
Другой комментатор возразил:
"Юрий Винничук в одном из своих произведений (цитирую по памяти, поэтому может быть не дословно): "Более мудрые так долго и часто уступали дуракам, что теперь глупые заполонили весь мир". Это касается тебя, *** (имя комментатора, считающего, что в России нет библиотек – ред.) и таких как ты: как в Украине вас стала критическая масса, так с того момента начались беды и войны, майданы и катаклизмы", - написал он.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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