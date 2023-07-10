https://ukraina.ru/20230710/1047916018.html

"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии

"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии - 10.07.2023 Украина.ру

"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии

Распространение НАТО в Азии сродни чуме, а "самый большой дурак на международной арене" - генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом написал бывший премьер Австралии Пол Китинг в статье на австралийской платформе Pearls and Irritations

2023-07-10T11:46

2023-07-10T11:46

2023-07-10T11:46

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эммануэль макрон

кнр (китай)

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Экс-премьер Австралии Пол Китинг назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "самым большим дураком", а экспансию НАТО в Азию сравнил с распространением чумы, написал он в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations.Против предложения НАТО открыть офис в Токио выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Экс-премьер Австралии привёл слова генсека НАТО, когда тот проводил параллели между конфликтом России и Украины и Китаем. Столтенгберг сказал: "Мы не должны совершать ту же ошибку с Китаем". То есть Китай должен находиться под присмотром Запада и быть стратегически ограниченным, поясняет Китинг.Генсек НАТО упускает из виду тот факт, что КНР представляет двадцать процентов человечества и в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире, "и у него нет записей о нападениях на другие государства, в отличие от Соединенных Штатов, чью волю Столтенберг с радостью выполняет", отметил бывший премьер Австралии.Президент Франции Эммануэль Макрон, считает Китинг, оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу, напоминая всем, что НАТО – военная организация, а не гражданская, и ориентирована на Европу и Атлантику.Продолжение существования НАТО после окончания "холодной войны" лишило Европу мирного единства, добавил Китинг.Европейцы воюют друг с другом почти триста лет, а том числе, устроили две мировые войны, напомнил Китинг.

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

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новости, австралия, нато, зарубежье, токио, йенс столтенберг, эммануэль макрон, кнр (китай)