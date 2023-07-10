"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии - 10.07.2023 Украина.ру
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"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии
"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии - 10.07.2023 Украина.ру
"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии
Распространение НАТО в Азии сродни чуме, а "самый большой дурак на международной арене" - генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом написал бывший премьер Австралии Пол Китинг в статье на австралийской платформе Pearls and Irritations
2023-07-10T11:46
2023-07-10T11:46
новости
австралия
нато
зарубежье
токио
йенс столтенберг
эммануэль макрон
кнр (китай)
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Экс-премьер Австралии Пол Китинг назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "самым большим дураком", а экспансию НАТО в Азию сравнил с распространением чумы, написал он в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations.Против предложения НАТО открыть офис в Токио выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Экс-премьер Австралии привёл слова генсека НАТО, когда тот проводил параллели между конфликтом России и Украины и Китаем. Столтенгберг сказал: "Мы не должны совершать ту же ошибку с Китаем". То есть Китай должен находиться под присмотром Запада и быть стратегически ограниченным, поясняет Китинг.Генсек НАТО упускает из виду тот факт, что КНР представляет двадцать процентов человечества и в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире, "и у него нет записей о нападениях на другие государства, в отличие от Соединенных Штатов, чью волю Столтенберг с радостью выполняет", отметил бывший премьер Австралии.Президент Франции Эммануэль Макрон, считает Китинг, оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу, напоминая всем, что НАТО – военная организация, а не гражданская, и ориентирована на Европу и Атлантику.Продолжение существования НАТО после окончания "холодной войны" лишило Европу мирного единства, добавил Китинг.Европейцы воюют друг с другом почти триста лет, а том числе, устроили две мировые войны, напомнил Китинг.
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новости, австралия, нато, зарубежье, токио, йенс столтенберг, эммануэль макрон, кнр (китай)
Новости, Австралия, НАТО, Зарубежье, Токио, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, КНР (Китай)

"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии

11:46 10.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Idpercy
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© commons.wikimedia.org / Idpercy
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Распространение НАТО в Азии сродни чуме, а "самый большой дурак на международной арене" - генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом написал бывший премьер Австралии Пол Китинг в статье на австралийской платформе Pearls and Irritations
Экс-премьер Австралии Пол Китинг назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "самым большим дураком", а экспансию НАТО в Азию сравнил с распространением чумы, написал он в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations.
Против предложения НАТО открыть офис в Токио выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Президент Франции Макрон прав, предостерегая НАТО от любой экспансии в Азию, напоминая всем и каждому об атлантическом замысле и направленности НАТО. Экспорт этого вредоносного яда в Азию был бы сродни тому, как если бы Азия приняла чуму на себя […] Из всех людей на международной арене самым главным дураком является Йенс Столтенберг", - написал Китинг.
Экс-премьер Австралии привёл слова генсека НАТО, когда тот проводил параллели между конфликтом России и Украины и Китаем. Столтенгберг сказал: "Мы не должны совершать ту же ошибку с Китаем". То есть Китай должен находиться под присмотром Запада и быть стратегически ограниченным, поясняет Китинг.
Генсек НАТО упускает из виду тот факт, что КНР представляет двадцать процентов человечества и в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире, "и у него нет записей о нападениях на другие государства, в отличие от Соединенных Штатов, чью волю Столтенберг с радостью выполняет", отметил бывший премьер Австралии.
Президент Франции Эммануэль Макрон, считает Китинг, оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу, напоминая всем, что НАТО – военная организация, а не гражданская, и ориентирована на Европу и Атлантику.
Продолжение существования НАТО после окончания "холодной войны" лишило Европу мирного единства, добавил Китинг.
Европейцы воюют друг с другом почти триста лет, а том числе, устроили две мировые войны, напомнил Китинг.
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НовостиАвстралияНАТОЗарубежьеТокиоЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронКНР (Китай)
 
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