https://ukraina.ru/20230706/1047832796.html

Александр Каргин: Зеленский - хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США

Александр Каргин: Зеленский - хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США - 06.07.2023 Украина.ру

Александр Каргин: Зеленский - хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США

В Израиле скептически относятся к выступлению Украины в НАТО, что в ближайшие дни будут члены Альянса обсуждать в Вильнюсе. Израиль осуждает бандеризацию... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T04:29

2023-07-06T04:29

2023-07-06T04:29

интервью

израиль

украина

сша

россия (рф)

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

владимир путин

адольф гитлер

михаил бродский

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В Израиле скептически относятся к выступлению Украины в НАТО, что в ближайшие дни будут члены Альянса обсуждать в Вильнюсе. Израиль осуждает бандеризацию Украины. Но ничего не делает, чтобы эта тенденция прекратилась, потому что боится конфликта с США. И, хотя Зеленский — позор для евреев, обвинять его в в чем-либо в Тель-Авиве не будут, считает эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Александр, действующий лидер Украины Владимир Зеленский — один из немногих президентов в мире, который, являясь по национальности евреем, [jnz возглавляет не еврейское государство. При этом за время его деятельности мы неоднократно видели очень странное поведение в отношении местной еврейской диаспоры (были оскорбления и другое). Как Зеленского воспринимают в Израиле?— Израильтяне знают, что у Зеленского есть еврейские корни, что он крещеный, отошел от еврейских традиций и позиционирует себя как украинец. Но это не является определяющим фактором для их восприятия. Главное здесь — пропаганда, которую ведут СМИ. Израильтяне потребляют тот продукт, который им дают в местной прессе. Например, леволиберальные издания находится в рамках американской повестки, и преподносят Зеленского в положительном образе.В то же время религиозные израильтяне (правых взглядов) в целом воспринимают его негативнее, чем светские граждане Израиля. Для первых все, что касается Зеленского связано не с ним лично, а с его отношением к Байдену. Все, что делает Байден, окрашено в черный цвет, потому что считается, что он занимает пропалестинскую позицию, постоянно пытается ограничивать Израиль и давить на него.Кроме того, примерно год назад Зеленский выступал перед израильским правительством, где очень неудачно затронул тему Холокоста, проведя неуместные параллели. В израильском обществе это очень чувствительная тематика. Израильтяне не отрицают любые геноциды, но для жителей Израиля Холокост — уничтожение евреев в 30–40-е годы — это конкретное историческое событие, связанное с конкретным народом.Поэтому, когда Зеленский пытался в своей речи лживо и манипулятивно переиначить понятие Холокоста, это вызвало в израильском обществе резко отрицательную реакцию. Память об этом до сих пор живет в умах израильтян, и шлейф двоякого отношения к Зеленскому остается.Резюмирую: с одной стороны у израильтян напряженное отношение к Зеленскому, с другой, из-за пропаганды СМИ, — скорее позитивно-напряженное. Если киевский лидер опять где-то что-то неуместное ляпнет, это качнет чашу весов в негативную сторону.— Владимир Путин в своём недавнем выступлении сказал, что Зеленский — позор для евреев. На что Израиль вроде как обиделся. А что тут обидного?— Давайте будем откровенны: евреи так говорят друг про друга постоянно — например, правые называют левых позором еврейского народа, и наоборот. В этом ничего такого нет — это ни плохо, ни хорошо. Это некая социальная норма.Израиль не обиделся. Израиль вообще не дал никакой реакции. Там были отдельные заявления израильских деятелей. Например, со стороны Натана Щаранского, который был советским диссидентом. Его реакция связана с тем, что он переносит неприязнь к СССР на Россию. Это, кстати, довольно странно, потому что государства разные и со времён, когда он сидел в тюрьме в Советском Союзе, прошло 40 лет. Видимо, человек живёт еще той эпохой, поэтому на обиде стал защищать Зеленского.— Вы согласны с тем, что Зеленский — позор еврейского народа?— Да. Есть определённая понятная аргументация, почему данная фраза "Зеленский — позор для евреев" обоснована. С одной стороны, Зеленский отошел от еврейской традиции культуры, считает себя украинцем, и это его выбор и его личное право. Но, с другой стороны, отстранившись от этого, он максимально использует еврейскую тематику в своих целях, а именно — в пропагандистской войне против России. Таким образом, он, заявляя, что представляет еврейский народ, подставляет его.Я не говорю уже о том, что он допускает реабилитацию нацизма на Украине, и поэтому он позор еврейского народа. Я не вспоминаю про то, что при нём на Украине расцвёл антисемитизм, и поэтому он позор еврейского народа.При этом надо понимать, что в рамках еврейского взгляда, если говорить всерьёз, без сарказма, евреем Зеленский всё равно остаётся. Из еврейства выписаться нельзя. Другое дело, что любой еврей, как и представитель любого народа, может быть как праведником, так и грешником. Это тоже важно понимать.— Как израильтяне относятся к тому, что на Украине идёт глорификация таких антисемитских людей и партий, как Бандера, ОУН? Их именами называют улицы…— Государство Израиль относится к этому негативно. Много раз страна выражала по этому поводу протесты, осуждала Украину. Но вместе с тем есть противоречивая тенденция.Если вспомнить последнее интервью посла Израиля на Украине господина Бродского, он, опираясь на свои личные взгляды, выражал поддержку Киеву, чем добился некоего обеления пособников нацистов на Украине.Израильский дипломат сгладил момент с установкой памятников Бандере и другим националистам на Украине тем, что страна воюет с Россией. Дескать, в таком случае реабилитация нацизма допустима. Понятно, что это неприемлемая лицемерная позиция. Тем более что Бродский выступал от лица Израиля, где его слова никто не подтвердил. Но к нему и не применили никаких дисциплинарных мер.Кстати, ещё один интересный аспект по Бродскому. Ранее в 2003–2008 годах он работал пресс-атташе посольства Израиля в России. Тогда он очень старался дружить со всеми российскими деятелями, ходил на все мероприятия, пел России дифирамбы. А теперь, спустя 15 лет — так скажем, в силу изменившихся обстоятельств — человек взял и переобулся в движении. Я считаю, что это намекает на его моральные качества.Получается, с одной стороны Израиль осуждает бандеризацию Украины, а с другой — ничего не делает, чтобы эта тенденция прекратилась.— Откуда такая двойственность?— Я думаю, такая двойственность обусловлена тем, что Израиль находится в подвешенном состоянии из-за мощнейшего давления со стороны США. Но вместе с тем нынешнее израильское правительство во главе с Нетаньяху абсолютно не заинтересованно портить связи с Россией. Израиль взаимодействует с Россией по Сирии. Плюс израильтяне могут с Москвой решать вопросы в части иранского кейса, так как с Ираном у ближневосточной страны нет прямого контакта. Поэтому в целом израильтяне хотят с русскими хороших отношений.То есть Израиль пытается лавировать. Вопреки давлению американцев страна пытается не выступать против России, одновременно спуская все Украине — практически всё позволяют украинцам. Напомню, что недавно украинский посол [в Израиле] в своем выступлении чуть ли не смешал еврейское государство с грязью — абсолютно очевидно, что если бы такое позволил себе дипломат любой другой страны, его бы немедля выслали. В случае с послом Украины израильский МИД как-то мягко оправдался — то есть ни вашим, ни нашим.Понятно, что это следствие американского давления, страх перед Вашингтоном, зависимость от него, а не вопрос отношения Израиля к Украине. Одна из задач нынешнего правительства и Нетаньяху — снижать упомянутую зависимость, но, тем не менее, пока она присутствует и не учитывать её невозможно.— Не странно ли, что внук участника Великой Отечественной войны Владимир Зеленский стоит во главе государства, которое старательно стирает из памяти людей подвиг солдат и уничтожает памятники, которые посвящены участникам войны. Что это: психическое отклонение или цинизм, когда власть сильнее зова крови и уважения к деду?— Думаю, что это скорее лицемерный холодный расчёт. И да, конечно же, предательство предков. Но ведь так на протяжении истории делали очень многие политики в угоду каких-то конкретных обстоятельств и личной наживы. Я, кстати, абсолютно не согласен с тем, что Зеленского славят наркоманом. Мне кажется, что попытка объяснения его действий через наркоманию, которая сейчас идёт из наших СМИ — это очень упрощённое и в любом случае неверное объяснение происходящего. Оно не даёт людям представление о полном положении вещей.Неважно, наркоман Зеленский или нет — он находится под контролем у западных элит, и все делает под их чутким контролем. За всеми его действиями стоит, повторюсь, тонкий расчёт. Ведь, вспомните, Зеленский абсолютно переиграл карту, с которой шел на выборы. Выиграв их в своё время как пророссийский лидер, он полностью переметнулся на другую сторону, потому что это, видимо, отвечало его финансовым и личным интересам. Также это соответствовало интересам тех элит, которые он представлял — и так далее.Поэтому предательство Зеленским памяти дедов — это осознанное предательство, а не психическая болезнь или наркомания.Ведь если человек болен или наркоманит, с него снимается ответственность — это как бы оправдывает его действия. Меня всегда поражало, например, что про Гитлера говорили, что он психически больной. Гитлер делал всё осознанно, и именно поэтому на нём лежит гигантская ответственность за все злодеяния, которые он совершил.— Как вы можете прокомментировать неоднозначную позицию Израиля по вступлению Украины в НАТО?— Израиль не является частью блока НАТО и не высказывает какой-то чёткой позиции по вступлению в НАТО тех или иных стран. Но, несомненно, у страны есть свое мнение по этому вопросу. Например, правые израильские политики в основном скептично относятся к вступлению Украины в альянс. Они считают, что это лишь усилит конфликт, переведёт его в некую неизбежно хроническую стадию и сделает в каком-то смысле нерешаемым.— Ранее вы писали у себя в ТГ-канале "Дисперсия Каргинизма" о том, что экс-министр иностранных дел Украины "наехал" на Израиль — пинать страну стало доброй традицией у украинских политиков. Была ли в итоге реакция израильских политиков на это?— Нет, к сожалению. Я ждал, что будет беззубая реакция, но ее просто не было.— Почему?— Та же самая причина, что я указал выше: в Израиле боятся конфликта с США, которые стоят за Украиной.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, израиль, украина, сша, россия (рф), биньямин нетаньяху, владимир зеленский, владимир путин, адольф гитлер, михаил бродский, бандера, евреи, антисемитизм, холокост, нато