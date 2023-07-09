https://ukraina.ru/20230709/1047883316.html
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем - 09.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-09T07:30
2023-07-09T07:30
2023-07-09T07:30
новости
всу
мелитополь
запорожье
азовское море
фронт
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Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов.Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.* Террористическая организация, запрещена в РФ.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, мелитополь, запорожье, азовское море, фронт
Новости, ВСУ, Мелитополь, Запорожье, Азовское море, фронт
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов.
Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.
Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.
"Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы", - рассказал эксперт.
В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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