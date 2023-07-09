Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем - 09.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем - 09.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-09T07:30
2023-07-09T07:30
новости
всу
мелитополь
запорожье
азовское море
фронт
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Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов.Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.* Террористическая организация, запрещена в РФ.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, всу, мелитополь, запорожье, азовское море, фронт
Новости, ВСУ, Мелитополь, Запорожье, Азовское море, фронт

Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем

07:30 09.07.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов.
Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.
Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.
"Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы", - рассказал эксперт.
В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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