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Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем

Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем - 09.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем

Изначально план украинского наступления предполагал выход к Мелитополю в течение трех-четырех суток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-07-09T07:30

2023-07-09T07:30

2023-07-09T07:30

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Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов.Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.* Террористическая организация, запрещена в РФ.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, мелитополь, запорожье, азовское море, фронт