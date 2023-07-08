https://ukraina.ru/20230708/1047888532.html
"Темнокожие в камуфляже". Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
"Темнокожие в камуфляже". Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках - 08.07.2023 Украина.ру
"Темнокожие в камуфляже". Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
По городам Украины в камуфляже открыто гуляют иностранные наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передают РИА Новости
2023-07-08T11:54
2023-07-08T11:54
2023-07-08T11:54
новости
наёмники
украина
николаев
солдаты
сша
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Российское подполье в последнее время регулярно получает сведения об иностранных наёмниках из разных регионов Украины, сообщил Лебедев. Он добавил, что наёмники свободно гуляют в военной форме по украинским городам.Координатор николаевского подполья предоставил фотографию, на которой двое темнокожих солдат в камуфляже гуляют в общественном месте одного из городов Украины. На рукаве одного из них можно хорошо рассмотреть нашивку в виде сине-жёлтого украинского флага. По словам Лебедева, он не может назвать точную локацию и город из соображений безопасности человека, который сделал эту фотографию. Ранее наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило издание Daily Beast.Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. Он также пожаловались на уровень подготовки украинских солдат и большого количества "недалёких добровольцев" в рядах ВСУ.27 июня телеграм-канал "Укропский фреш" сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили."История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.СК РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран, говорится в материале.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ukraina.ru/20230707/1047864818.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наёмники, украина, николаев, солдаты, сша
"Темнокожие в камуфляже". Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
По городам Украины в камуфляже открыто гуляют иностранные наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передают РИА Новости
Российское подполье в последнее время регулярно получает сведения об иностранных наёмниках из разных регионов Украины, сообщил Лебедев. Он добавил, что наёмники свободно гуляют в военной форме по украинским городам.
"В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам", -сказал Лебедев.
Координатор николаевского подполья предоставил фотографию, на которой двое темнокожих солдат в камуфляже гуляют в общественном месте одного из городов Украины. На рукаве одного из них можно хорошо рассмотреть нашивку в виде сине-жёлтого украинского флага.
"На этой фотографии мы видим людей явно не славянской внешности, но с нашивками Украины", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, он не может назвать точную локацию и город из соображений безопасности человека, который сделал эту фотографию.
Ранее наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило издание Daily Beast.
"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — рассказал один из солдат с позывным Бам.
Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. Он также пожаловались на уровень подготовки украинских солдат и большого количества "недалёких добровольцев" в рядах ВСУ.
27 июня телеграм-канал "Укропский фреш" сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили.
"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.
Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.
СК РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран, говорится в материале.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.