"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭС - 08.07.2023 Украина.ру
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"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭС
"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭС - 08.07.2023 Украина.ру
"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭС
Запорожская АЭС находится на линии фронта, и положение станции является крайне уязвимым. Такое мнение высказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK
2023-07-08T10:00
2023-07-08T10:00
новости
запорожская аэс
магатэ
япония
рафаэль гросси
обстрелы
безопасность
зарубежье
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Для защиты Запорожской АЭС необходимо выработать альтернативный и на деле реализуемый план, сказал Гросси. Он добавил, что если на станции произойдет авария, то в этом "мы сможем винить только самих себя".Он отметил, что в случае аварии именно в этом будет коренное отличие от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС "Фукусима-1". В условиях, когда Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление, Запорожская АЭС является уязвимой, указал Гросси.Рафаэль Гросси посетил Японию в связи с планами сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. В ходе визита он посетил атомную станцию, пообщался с жителями, рыбаками и администрациями префектуры Фукусима, а также провел две пресс-конференции.5 июля глава МАГАТЭ сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Никаких признаков наличия мин или взрывчатки обнаружено не было.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС.По словам Рогова, ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.Накануне саммита НАТО власти Украины могут попытаться захватить ядерные объекты на Запорожской АЭС с последующим их минированием, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Сами по себе реакторы хорошо защищены – они выдерживают прямое попадание самолета, обстрелы вряд ли им смогут навредить, добавил эксперт.Наибольшую опасность представляют не реакторы, а бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. Поэтому могут быть попытки уничтожить подающие насосы, чтобы создать аналог Фукусимы, подчеркнул Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, запорожская аэс, магатэ, япония, рафаэль гросси, обстрелы, безопасность, зарубежье
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Япония, Рафаэль Гросси, обстрелы, безопасность, Зарубежье

"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭС

10:00 08.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запорожская АЭС находится на линии фронта, и положение станции является крайне уязвимым. Такое мнение высказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK
Для защиты Запорожской АЭС необходимо выработать альтернативный и на деле реализуемый план, сказал Гросси. Он добавил, что если на станции произойдет авария, то в этом "мы сможем винить только самих себя".
"Если на Запорожской АЭС произойдет авария, кто будет в этом виноват? Мы сможем винить только самих себя. Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось", - сказал Гросси.
Он отметил, что в случае аварии именно в этом будет коренное отличие от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС "Фукусима-1". В условиях, когда Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление, Запорожская АЭС является уязвимой, указал Гросси.
"Я пытался создать защитную зону [вокруг ЗАЭС]. Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти. Это решительно неприемлемо", - заявил директор МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси посетил Японию в связи с планами сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. В ходе визита он посетил атомную станцию, пообщался с жителями, рыбаками и администрациями префектуры Фукусима, а также провел две пресс-конференции.
5 июля глава МАГАТЭ сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Никаких признаков наличия мин или взрывчатки обнаружено не было.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС.
По словам Рогова, ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.
Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.
Накануне саммита НАТО власти Украины могут попытаться захватить ядерные объекты на Запорожской АЭС с последующим их минированием, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Сами по себе реакторы хорошо защищены – они выдерживают прямое попадание самолета, обстрелы вряд ли им смогут навредить, добавил эксперт.
Наибольшую опасность представляют не реакторы, а бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. Поэтому могут быть попытки уничтожить подающие насосы, чтобы создать аналог Фукусимы, подчеркнул Евсеев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 10:09
Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТОКиев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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