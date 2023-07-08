https://ukraina.ru/20230708/1047881100.html

"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты

"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты - 08.07.2023 Украина.ру

"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты

Западные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-08T09:30

2023-07-08T09:30

2023-07-08T09:30

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Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины.Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.Кроме того, огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230707/1047869214.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, самолеты, сша, нато