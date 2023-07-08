https://ukraina.ru/20230708/1047881100.html
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты - 08.07.2023 Украина.ру
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты
Западные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-08T09:30
2023-07-08T09:30
2023-07-08T09:30
новости
украина
всу
самолеты
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4650b47b2a91dac1ddeb4acec2bd10e7.jpg
Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины.Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.Кроме того, огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230707/1047869214.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1a0fb73ca91410e09f856a56229cf924.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, самолеты, сша, нато
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты
Западные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины.
"Смею вас проинформировать, что вся наша ПВО заточена под уничтожение F-16, это для нас идеальная цель. И каждый офицер ПВО мечтает это сделать. Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами", - считает эксперт.
Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.
Кроме того, огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.
Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.
Вчера, 12:41Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозыВ следующий вторник, 11 июля, в Вильнюсе начнет работу саммит НАТО, который некоторые его участники уже называют "историческим", поскольку на нем предполагается рассмотреть ряд вопросов по Украине, и на котором, возможно, этой стране будут предоставлены требуемые Зеленским "гарантии безопасности"
Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.
Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.