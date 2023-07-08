"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты - 08.07.2023 Украина.ру
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"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты - 08.07.2023 Украина.ру
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты
Западные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-08T09:30
2023-07-08T09:30
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Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины.Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.Кроме того, огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, всу, самолеты, сша, нато
Новости, Украина, ВСУ, самолеты, США, НАТО

"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолеты

09:30 08.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать в
Западные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины.
"Смею вас проинформировать, что вся наша ПВО заточена под уничтожение F-16, это для нас идеальная цель. И каждый офицер ПВО мечтает это сделать. Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами", - считает эксперт.
Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.
Кроме того, огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.
Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.
Вчера, 12:41
Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозыВ следующий вторник, 11 июля, в Вильнюсе начнет работу саммит НАТО, который некоторые его участники уже называют "историческим", поскольку на нем предполагается рассмотреть ряд вопросов по Украине, и на котором, возможно, этой стране будут предоставлены требуемые Зеленским "гарантии безопасности"
Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.
Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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