https://ukraina.ru/20230707/1047883944.html
Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center
Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center - 07.07.2023 Украина.ру
Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center
Около половины американцев предпочли бы, чтобы президент их страны был в возрасте 50 лет. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса американского исследовательского центра Pew Research Center
2023-07-07T18:04
2023-07-07T18:04
2023-07-07T18:04
новости
американцы
сша
возраст
президент
опрос
джо байден
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Увидеть в кресле президента США человека 50-летнего возраста хотели бы 49% опрошенных. Почти четверть респондентов - 24% - ответили, что идеальный возраст для этой работы - 60 лет. 17% полагают, что лучший возраст для главы государства - 40 лет, и только 3% назвали удачным избрание человека в возрасте 70+.Издание Украина.ру сделало подборку возрастов американских политиков, которые уже объявили, что будут выдвигаться в 2024 году или собираются это сделать:- действующий губернатор Флориды Рон Десантис - 44 года,- бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли - 51 год,- сенатор Тим Скотт из Южной Каролины - 57 лет,- бывший вице-президент США Майк Пенс - 64 года,- губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам - 66 лет,- экс-президент США Дональд Трамп - 77 лет.- действующий президент США Джо Байден - 80 лет.Байден все чаще стал попадать в конфузы, из-за чего в американском обществе стали говорить о его проблемах со здоровьем. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".Так или иначе, в конце июня в финских СМИ появилась информация о том, что врачи Белого дома посетили больницу в Хельсинки в преддверии возможной поездки в страну президента США Джо Байдена.Перед его визитом американские медики проверили уровень оснащения местного медучреждения, которое в случае чего, сможет оказать помощь американскому лидеру.
https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, американцы, сша, возраст, президент, опрос, джо байден
Новости, американцы, США, возраст, президент, опрос, Джо Байден
Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center
Около половины американцев предпочли бы, чтобы президент их страны был в возрасте 50 лет. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса американского исследовательского центра Pew Research Center
Увидеть в кресле президента США человека 50-летнего возраста хотели бы 49% опрошенных.
Почти четверть респондентов - 24% - ответили, что идеальный возраст для этой работы - 60 лет. 17% полагают, что лучший возраст для главы государства - 40 лет, и только 3% назвали удачным избрание человека в возрасте 70+.
Издание Украина.ру сделало подборку возрастов американских политиков, которые уже объявили, что будут выдвигаться в 2024 году или собираются это сделать:
- действующий губернатор Флориды Рон Десантис - 44 года,
- бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли - 51 год,
- сенатор Тим Скотт из Южной Каролины - 57 лет,
- бывший вице-президент США Майк Пенс - 64 года,
- губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам - 66 лет,
- экс-президент США Дональд Трамп - 77 лет.
- действующий президент США Джо Байден - 80 лет.
Байден все чаще стал попадать в конфузы, из-за чего в американском обществе стали говорить о его проблемах со здоровьем. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".
Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".
Так или иначе, в конце июня в финских СМИ появилась информация о том, что врачи Белого дома посетили больницу в Хельсинки в преддверии возможной поездки в страну президента США Джо Байдена.
Перед его визитом американские медики проверили уровень оснащения местного медучреждения, которое в случае чего, сможет оказать помощь американскому лидеру.