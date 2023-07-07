https://ukraina.ru/20230707/1047883944.html

Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center

Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center - 07.07.2023 Украина.ру

Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center

Около половины американцев предпочли бы, чтобы президент их страны был в возрасте 50 лет. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса американского исследовательского центра Pew Research Center

2023-07-07T18:04

2023-07-07T18:04

2023-07-07T18:04

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джо байден

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Увидеть в кресле президента США человека 50-летнего возраста хотели бы 49% опрошенных. Почти четверть респондентов - 24% - ответили, что идеальный возраст для этой работы - 60 лет. 17% полагают, что лучший возраст для главы государства - 40 лет, и только 3% назвали удачным избрание человека в возрасте 70+.Издание Украина.ру сделало подборку возрастов американских политиков, которые уже объявили, что будут выдвигаться в 2024 году или собираются это сделать:- действующий губернатор Флориды Рон Десантис - 44 года,- бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли - 51 год,- сенатор Тим Скотт из Южной Каролины - 57 лет,- бывший вице-президент США Майк Пенс - 64 года,- губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам - 66 лет,- экс-президент США Дональд Трамп - 77 лет.- действующий президент США Джо Байден - 80 лет.Байден все чаще стал попадать в конфузы, из-за чего в американском обществе стали говорить о его проблемах со здоровьем. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".Так или иначе, в конце июня в финских СМИ появилась информация о том, что врачи Белого дома посетили больницу в Хельсинки в преддверии возможной поездки в страну президента США Джо Байдена.Перед его визитом американские медики проверили уровень оснащения местного медучреждения, которое в случае чего, сможет оказать помощь американскому лидеру.

https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html

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новости, американцы, сша, возраст, президент, опрос, джо байден