"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии - 07.07.2023 Украина.ру
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"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии
"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии - 07.07.2023 Украина.ру
"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии
В Запорожье призывника заставили доказывать непригодность к службе в ВСУ без прохождения медкомиссии. Видео из военкомата опубликовали авторы телеграм-канала "Главное в Мелитополе"
2023-07-07T18:04
2023-07-07T18:04
новости
военкоматы
всу
запорожье
мобилизация
украина
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В Запорожье сотрудница военкомата потребовала от призывника самостоятельно доказывать непригодность к службе без похождения медкомиссии. Когда молодой человек обратил на это внимание, она заявила, что имеет право признать его здоровым "прямо сейчас". Сотрудница военкомата сообщила молодому человеку, что "уже сказали его формировать" без прохождения медицинского осмотра. Она готова подписать документы. Более того, женщина сослалась на военное положение.Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко."Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20%, половина из которых – контрактники. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - сказал Тищенко.Военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок.Всеобщую мобилизацию также объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.Ранее в СМИ сообщили, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.
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новости, военкоматы, всу, запорожье, мобилизация, украина
Новости, военкоматы, ВСУ, Запорожье, мобилизация, Украина

"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии

18:04 07.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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В Запорожье призывника заставили доказывать непригодность к службе в ВСУ без прохождения медкомиссии. Видео из военкомата опубликовали авторы телеграм-канала "Главное в Мелитополе"
В Запорожье сотрудница военкомата потребовала от призывника самостоятельно доказывать непригодность к службе без похождения медкомиссии. Когда молодой человек обратил на это внимание, она заявила, что имеет право признать его здоровым "прямо сейчас".

"Ты должен доказать, что ты не здоров! Доказывай!" — заявила призывнику сотрудница военкомата.

Сотрудница военкомата сообщила молодому человеку, что "уже сказали его формировать" без прохождения медицинского осмотра. Она готова подписать документы. Более того, женщина сослалась на военное положение.
Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.
"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20%, половина из которых – контрактники. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - сказал Тищенко.
Военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок.
Всеобщую мобилизацию также объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.
Ранее в СМИ сообщили, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России
 
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