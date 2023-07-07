https://ukraina.ru/20230707/1047883442.html

Дополнительная проверка на Запорожской АЭС. Итоги 7 июля на Украине

Дополнительная проверка на Запорожской АЭС. Итоги 7 июля на Украине - 07.07.2023 Украина.ру

Дополнительная проверка на Запорожской АЭС. Итоги 7 июля на Украине

Эксперты МАГАТЭ после дополнительной проверки не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС

2023-07-07T18:00

2023-07-07T18:00

2023-07-07T18:00

эксклюзив

хроники

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О дополнительной проверке сообщило само Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", — говорилось в пресс-релизе со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.Как отмечалось, эксперты МАГАТЭ на протяжении последних недель осматривали отдельные объекты ЗАЭС и регулярно обследовали прилегающую территорию. Позже МАГАТЭ запросило дополнительный доступ к площадкам станции, чтобы проверить сообщения о минах. Сообщения распространяли украинские СМИ и представители украинских властей.В четверг, 6 июля, миссия агентства смогла проверить более широкий участок периметра большого пруда — охладителя ЗАЭС, чем ранее."В рамках этого они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. <...> Эксперты также посетили ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища", — рассказали в МАГАТЭ.В то же время Гросси заявил, что экспертам МАГАТЭ по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе к крышам реакторных блоков № 3 и 4 и части турбинных залов ЗАЭС."Я надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о развитии событий в этом направлении", — подытожил Гросси.Двумя днями ранее, 5 июля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоаэне заявил, что НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон."Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия. Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения", - заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24, комментируя слухи о возможной атаке на Запорожскую АЭС.Он также заявил, что на территории Украины находятся эксперты МАГАТЭ, которые также ничего не рассказывали о возможной атаке.В этот же день аналогичное по духу заявление сделал и Гросси."В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность", - отметил он.За сутки до этого, вечером 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что та якобы разместила "похожие на взрывчатку" предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. В ответ советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил о лжи украинского лидера."Господин Зеленский совершенно бессовестно врет. <...> Конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений", – подчеркнул.Он отметил, что ядерная безопасность — приоритет для "Росэнергоатома". С учётом этого смысла в размещении взрывчатки на ЗАЭС нет. По его словам, минирование крыши энергоблоков создаёт угрозу безопасности станции."Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок", - указал Карчаа.Спустя некоторое время Карчаа заявил о возможном обстреле Украиной Запорожской АЭС."5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе", – рассказал он.Он также отметил, что ВСУ также могут сбросить боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС.После этого на странице ВСУ в соцсетях появилось обвинение РФ в провокации."По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", - сообщалось на странице Вооружённых сил Украины.А уже 5 июля в унисон с заявлениями замгенсека НАТО и главы МАГАТЭ начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times cообщил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС уменьшается. По его словам, к этом привели "определённые публичные и непубличные действия в этой сфере"."И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – отметил Буданов.Несмотря на это, украинской власти поставили на вид проблемы с безопасностью ЗАЭС."Я считаю, что Украина имеет свое место в ЕС, но мой призыв таков. Сейчас мы слышим слово ""победа, победа, победа". Да, конечно, для любой страны, которая находится в состоянии войны, это важное слово, но мы также хотим слышать больше слова "мир". И ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира. Я считаю, что мы сейчас не используем все средства дипломатии, чтобы работать в этом направлении, чтобы не углублять конфликт. Война идёт на территории Украины. Украина пострадала, но, как я уже говорил, война приобретает новые измерения. И эти измерения давно вышли за границы Украины: только сказать о риске радиоактивного загрязнения. Мы в Болгарии до сих пор испытываем на себе последствия Чернобыля. Это крайне важный вопрос и он касается не только Болгарии, он касается всей Европы", - заявил на встрече с Зеленским президент Болгарии Румен Радев.Он выступил против поставок оружия Украине, что вызвало жёсткую критику Зеленского. Как отмечали позже СМИ, встреча президентов прошла на повышенных тонах.Заявление Радева — президента страны-члена НАТО — некоторые расценили как предупреждение Зеленскому."Переводя с дипломатического, на понятный, Зеленскому сказали, что "только вздумай". Так как это упоминалось в разговоре с ним, значит Запад не считает что Россия готовит провокацию, ведь логично что о предотвращении заражения, говорить с тем, кто может его устроить. Если бы Запад всерьёз опасался что это именно Россия готовит - в Москве стояла бы очередь переговорщиков, с разговорами о том, что конфликт не должен переходить в Европу. Вот таким образом организаторы подготовки к провокации спалены перед всем миром", - написал бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев в своём телеграм-канале.Он также вспомнил о заявлении Гросси о готовности проинспектировать ЗАЭС и конкретно те места, о которых говорили украинские власти."Так что когда надо, Запад умеет быстро тушить провокации на стадии подготовки, и плюс, это явно показывает что тема с ЗАЭС, это чисто отсебятина Киева, несогласованная с хозяином, и видимо один из рычагов давления для ускорения поставок оружия, в первую очередь авиации. И тезис что в случае провала контрнаступления ВСУ, Киев ждёт урезание пайка и подталкивание к переговорам, набирает силу. Вот только после в этом случае переговоры уже не имеют смысла для нас, ведь сохранить украинскую государственность, в нынешнем виде, это поражение, и отложенная война на потом. Кроме как освобождения Новороссии, и перемирие на полгода год. Чтобы затем вернуть и Малороссию, когда она пройдет пик разочарования в украинской идее", - подытожил Васильев.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв также обратил внимание на слова Радева Зеленскому."Ну не стал бы Радев так жестить, если бы Госдеп США был против. Для Зеленского триумф сменяется временем потерь и лишений", - указал Царёв.Однако украинские СМИ уже успели встревожить общество роликами о правилах поведения в условиях ядерного взрыва.

https://ukraina.ru/20230707/1047870650.html

https://ukraina.ru/20230707/1047862153.html

https://ukraina.ru/20230706/1047860151.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники