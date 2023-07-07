https://ukraina.ru/20230707/1047883020.html

Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки

Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки - 07.07.2023 Украина.ру

Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки

Дроны-камикадзе пробивают щит "укронатовского отряда", чем экономят силы и время российских бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 7 июля

2023-07-07T17:52

2023-07-07T17:52

2023-07-07T17:52

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Российские бойцы в Марьинке (ДНР) используют дроны-камикадзе для разведки и нанесения ударов по "укронатовским отрядам". Это значительно экономит время и силы бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.На видео, размещенным Кадыровым, боец демонстрирует работу дрона-камикадзе. Оператор БПЛА наносит удар по предполагаемому укрытию противника. После чего "нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть своё укрытие. Затем в дело вступают наши штурмовики", пояснил Кадыров.У БПЛА-камикадзе широкий спектр возможностей и большой радиус поражения. Им можно наносить удары не только по укрытиям, но и технике, скоплению живой силы. Он так же выполняет разведывательную функцию. "Беспилотная птичка" экономит кучу времени и сил нашим подразделениям", добавил глава Чечни.

https://ukraina.ru/20230707/1047841826.html

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новости, россия (рф), украина, марьинка, кадыров, бпла, дроны