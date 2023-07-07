Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки - 07.07.2023 Украина.ру
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Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки
Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки - 07.07.2023 Украина.ру
Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки
Дроны-камикадзе пробивают щит "укронатовского отряда", чем экономят силы и время российских бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 7 июля
2023-07-07T17:52
2023-07-07T17:52
новости
россия (рф)
украина
марьинка
кадыров
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Российские бойцы в Марьинке (ДНР) используют дроны-камикадзе для разведки и нанесения ударов по "укронатовским отрядам". Это значительно экономит время и силы бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.На видео, размещенным Кадыровым, боец демонстрирует работу дрона-камикадзе. Оператор БПЛА наносит удар по предполагаемому укрытию противника. После чего "нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть своё укрытие. Затем в дело вступают наши штурмовики", пояснил Кадыров.У БПЛА-камикадзе широкий спектр возможностей и большой радиус поражения. Им можно наносить удары не только по укрытиям, но и технике, скоплению живой силы. Он так же выполняет разведывательную функцию. "Беспилотная птичка" экономит кучу времени и сил нашим подразделениям", добавил глава Чечни.
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новости, россия (рф), украина, марьинка, кадыров, бпла, дроны
Новости, Россия (РФ), Украина, Марьинка, Кадыров, БПЛА, дроны

Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки

17:52 07.07.2023
 
© Kadyrov_95 Телеграм-каналДрон-камикадзе БПЛА Беспилотник
Дрон-камикадзе БПЛА Беспилотник
© Kadyrov_95 Телеграм-канал
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Дроны-камикадзе пробивают щит "укронатовского отряда", чем экономят силы и время российских бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 7 июля
Российские бойцы в Марьинке (ДНР) используют дроны-камикадзе для разведки и нанесения ударов по "укронатовским отрядам". Это значительно экономит время и силы бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Главная проблема для наших подразделений в Марьинке – километры подземных фортификационных сооружений. Они служат как укрытием от артиллерийских и штурмовых отрядов, так и основным местом передвижения вражеских групп. Однако дроны-камикадзе уравновешивают шансы", - написал Кадыров.
На видео, размещенным Кадыровым, боец демонстрирует работу дрона-камикадзе. Оператор БПЛА наносит удар по предполагаемому укрытию противника. После чего "нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть своё укрытие. Затем в дело вступают наши штурмовики", пояснил Кадыров.
У БПЛА-камикадзе широкий спектр возможностей и большой радиус поражения. Им можно наносить удары не только по укрытиям, но и технике, скоплению живой силы. Он так же выполняет разведывательную функцию. "Беспилотная птичка" экономит кучу времени и сил нашим подразделениям", добавил глава Чечни.
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