Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки
© Kadyrov_95 Телеграм-каналДрон-камикадзе БПЛА Беспилотник
© Kadyrov_95 Телеграм-канал
Дроны-камикадзе пробивают щит "укронатовского отряда", чем экономят силы и время российских бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 7 июля
Российские бойцы в Марьинке (ДНР) используют дроны-камикадзе для разведки и нанесения ударов по "укронатовским отрядам". Это значительно экономит время и силы бойцов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Главная проблема для наших подразделений в Марьинке – километры подземных фортификационных сооружений. Они служат как укрытием от артиллерийских и штурмовых отрядов, так и основным местом передвижения вражеских групп. Однако дроны-камикадзе уравновешивают шансы", - написал Кадыров.
На видео, размещенным Кадыровым, боец демонстрирует работу дрона-камикадзе. Оператор БПЛА наносит удар по предполагаемому укрытию противника. После чего "нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть своё укрытие. Затем в дело вступают наши штурмовики", пояснил Кадыров.
У БПЛА-камикадзе широкий спектр возможностей и большой радиус поражения. Им можно наносить удары не только по укрытиям, но и технике, скоплению живой силы. Он так же выполняет разведывательную функцию. "Беспилотная птичка" экономит кучу времени и сил нашим подразделениям", добавил глава Чечни.
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