Федор Лукьянов: кто он - 07.07.2023 Украина.ру
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Федор Лукьянов: кто он
Федор Лукьянов: кто он - 07.07.2023 Украина.ру
Федор Лукьянов: кто он
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
2023-07-07T17:47
2023-07-07T17:47
новости
федор лукьянов
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Лукьянов Федор Александрович родился 1 февраля 1967 года в Москве.Окончил филологический факультет Московского государственного университета в 1991 году по специальности филолог-германист, переводчик, преподаватель немецкого языка. В 1985—1987 гг. прошёл срочную службу (был призван из вуза).В начале 1990-х работал в редакции вещания на Северную Европу радиостанции «Голос России» — Международного московского радио. В 1993—1994 гг. в качестве сотрудника американской компании Sawyer Miller Group (ныне — Weber Shandwick) участвовал в совместном с Госкомимуществом России проекте по поддержке приватизации в России. Работал в международных отделах газет «Сегодня», «Время МН».Был заместителем главного редактора газеты «Время новостей». В 2002 году возглавил журнал «Россия в глобальной политике». С декабря 2012 года — председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. С 25 декабря 2020 года — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Колумнист изданий «Российская газета», «Коммерсантъ» и «Профиль»; в прошлом — Lenta.ru, «Газета.ру», «Огонек», «Ведомости» и «ИноСМИ.ру». Владеет немецким, шведским и английским языками.Женат, имеет сына.
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новости, федор лукьянов
Новости, Федор Лукьянов

Федор Лукьянов: кто он

17:47 07.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИтоговое заседание клуба "Валдай"
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
Лукьянов Федор Александрович родился 1 февраля 1967 года в Москве.
Окончил филологический факультет Московского государственного университета в 1991 году по специальности филолог-германист, переводчик, преподаватель немецкого языка.
В 1985—1987 гг. прошёл срочную службу (был призван из вуза).
В начале 1990-х работал в редакции вещания на Северную Европу радиостанции «Голос России» — Международного московского радио.
В 1993—1994 гг. в качестве сотрудника американской компании Sawyer Miller Group (ныне — Weber Shandwick) участвовал в совместном с Госкомимуществом России проекте по поддержке приватизации в России.
Работал в международных отделах газет «Сегодня», «Время МН».
Был заместителем главного редактора газеты «Время новостей».
В 2002 году возглавил журнал «Россия в глобальной политике».
С декабря 2012 года — председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.
С 25 декабря 2020 года — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
Колумнист изданий «Российская газета», «Коммерсантъ» и «Профиль»; в прошлом — Lenta.ru, «Газета.ру», «Огонек», «Ведомости» и «ИноСМИ.ру».
Владеет немецким, шведским и английским языками.
Женат, имеет сына.
Федор Лукьянов интервью
3 февраля, 13:40
Федор Лукьянов: Запад сделал заявку на азиатское НАТО, мы увидим гибридную мировую войнуДаже наличие ядерного оружия у России может оказаться недостаточным, чтобы удержать США или их союзников от прямого вмешательства в конфликт. А это уже путь к почти неминуемой ядерной эскалации, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
 
НовостиФедор Лукьянов
 
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