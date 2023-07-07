https://ukraina.ru/20230707/1047882806.html

Федор Лукьянов: кто он

Федор Лукьянов: кто он - 07.07.2023 Украина.ру

Федор Лукьянов: кто он

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

2023-07-07T17:47

2023-07-07T17:47

2023-07-07T17:47

новости

федор лукьянов

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Лукьянов Федор Александрович родился 1 февраля 1967 года в Москве.Окончил филологический факультет Московского государственного университета в 1991 году по специальности филолог-германист, переводчик, преподаватель немецкого языка. В 1985—1987 гг. прошёл срочную службу (был призван из вуза).В начале 1990-х работал в редакции вещания на Северную Европу радиостанции «Голос России» — Международного московского радио. В 1993—1994 гг. в качестве сотрудника американской компании Sawyer Miller Group (ныне — Weber Shandwick) участвовал в совместном с Госкомимуществом России проекте по поддержке приватизации в России. Работал в международных отделах газет «Сегодня», «Время МН».Был заместителем главного редактора газеты «Время новостей». В 2002 году возглавил журнал «Россия в глобальной политике». С декабря 2012 года — председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. С 25 декабря 2020 года — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Колумнист изданий «Российская газета», «Коммерсантъ» и «Профиль»; в прошлом — Lenta.ru, «Газета.ру», «Огонек», «Ведомости» и «ИноСМИ.ру». Владеет немецким, шведским и английским языками.Женат, имеет сына.

https://ukraina.ru/20230203/1043225257.html

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новости, федор лукьянов