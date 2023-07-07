Федор Лукьянов: кто он
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
Лукьянов Федор Александрович родился 1 февраля 1967 года в Москве.
Окончил филологический факультет Московского государственного университета в 1991 году по специальности филолог-германист, переводчик, преподаватель немецкого языка.
В 1985—1987 гг. прошёл срочную службу (был призван из вуза).
В начале 1990-х работал в редакции вещания на Северную Европу радиостанции «Голос России» — Международного московского радио.
В 1993—1994 гг. в качестве сотрудника американской компании Sawyer Miller Group (ныне — Weber Shandwick) участвовал в совместном с Госкомимуществом России проекте по поддержке приватизации в России.
Работал в международных отделах газет «Сегодня», «Время МН».
Был заместителем главного редактора газеты «Время новостей».
В 2002 году возглавил журнал «Россия в глобальной политике».
С декабря 2012 года — председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.
С 25 декабря 2020 года — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
С 25 декабря 2020 года — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
Колумнист изданий «Российская газета», «Коммерсантъ» и «Профиль»; в прошлом — Lenta.ru, «Газета.ру», «Огонек», «Ведомости» и «ИноСМИ.ру».
Владеет немецким, шведским и английским языками.
Женат, имеет сына.
3 февраля, 13:40Федор Лукьянов: Запад сделал заявку на азиатское НАТО, мы увидим гибридную мировую войнуДаже наличие ядерного оружия у России может оказаться недостаточным, чтобы удержать США или их союзников от прямого вмешательства в конфликт. А это уже путь к почти неминуемой ядерной эскалации, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов