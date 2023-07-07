https://ukraina.ru/20230707/1047882423.html

"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине

"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине - 07.07.2023 Украина.ру

"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине

Владимир Зеленский снова отправился в турне по Европе. Накануне он посетил Болгарию, а в пятницу, 7 июня - Чехию. В Праге украинский президент получил неожиданные "презенты". Их он продемонстрировал в своем Телеграм-канале

2023-07-07T17:39

2023-07-07T17:39

2023-07-07T17:39

новости

чехия

украина

владимир зеленский

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Председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарева Адамова во время встречи с Зеленским подарила ему бумажные сердечки, раскрашенные в цвета украинского флага, а также новую тематическую футболку с надписью "Россия - государство-террорист"."По лицам Зеленского и Кулебы видно, как они "рады" таким подаркам", "Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку", "Судить ее надо за такую надпись на футболке", "Да уже ничего нового, что вы от чехов ожидали?", - отреагировали пользователи сети.По результатам визита Зеленского в Чехию премьер страны Петр Фиала заявил, что Прага передаст Украине штурмовые вертолеты и примет участие в обучении летчиков на F-16. Также Чехия отправит Украине еще около ста тысяч крупнокалиберных боеприпасов.А президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет "лишь один шанс для контрнаступления". "Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", — сказал он.К слову, одно контрнаступление в этом году Украина уже начала 4 июня. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.Также в начале июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.

https://ukraina.ru/20230705/1047820281.html

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новости, чехия, украина, владимир зеленский