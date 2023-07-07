"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине - 07.07.2023 Украина.ру
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"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине
"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине - 07.07.2023 Украина.ру
"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине
Владимир Зеленский снова отправился в турне по Европе. Накануне он посетил Болгарию, а в пятницу, 7 июня - Чехию. В Праге украинский президент получил неожиданные "презенты". Их он продемонстрировал в своем Телеграм-канале
2023-07-07T17:39
2023-07-07T17:39
новости
чехия
украина
владимир зеленский
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Председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарева Адамова во время встречи с Зеленским подарила ему бумажные сердечки, раскрашенные в цвета украинского флага, а также новую тематическую футболку с надписью "Россия - государство-террорист"."По лицам Зеленского и Кулебы видно, как они "рады" таким подаркам", "Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку", "Судить ее надо за такую надпись на футболке", "Да уже ничего нового, что вы от чехов ожидали?", - отреагировали пользователи сети.По результатам визита Зеленского в Чехию премьер страны Петр Фиала заявил, что Прага передаст Украине штурмовые вертолеты и примет участие в обучении летчиков на&nbsp;F-16. Также Чехия отправит Украине еще около ста тысяч крупнокалиберных боеприпасов.А президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет "лишь один шанс для контрнаступления". "Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", — сказал он.К слову, одно контрнаступление в этом году Украина уже начала 4 июня. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.Также в начале июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
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новости, чехия, украина, владимир зеленский
Новости, Чехия, Украина, Владимир Зеленский

"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине

17:39 07.07.2023
 
© Зеленский/Телеграм-канал
© Зеленский/Телеграм-канал
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Владимир Зеленский снова отправился в турне по Европе. Накануне он посетил Болгарию, а в пятницу, 7 июня - Чехию. В Праге украинский президент получил неожиданные "презенты". Их он продемонстрировал в своем Телеграм-канале
Председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарева Адамова во время встречи с Зеленским подарила ему бумажные сердечки, раскрашенные в цвета украинского флага, а также новую тематическую футболку с надписью "Россия - государство-террорист".
© Зеленский/Телеграм-канал
© Зеленский/Телеграм-канал
"По лицам Зеленского и Кулебы видно, как они "рады" таким подаркам", "Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку", "Судить ее надо за такую надпись на футболке", "Да уже ничего нового, что вы от чехов ожидали?", - отреагировали пользователи сети.
По результатам визита Зеленского в Чехию премьер страны Петр Фиала заявил, что Прага передаст Украине штурмовые вертолеты и примет участие в обучении летчиков на F-16. Также Чехия отправит Украине еще около ста тысяч крупнокалиберных боеприпасов.
А президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет "лишь один шанс для контрнаступления".
"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", — сказал он.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 14:41
Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть АртемовскУкраинское наступление "идет по плану". Такое заявление в интервью американскому телеканалу ABC News сделал на днях командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. При этом он опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Запад подталкивает Киев к наступлению
К слову, одно контрнаступление в этом году Украина уже начала 4 июня. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
Также в начале июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
 
НовостиЧехияУкраинаВладимир Зеленский
 
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