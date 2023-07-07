Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру
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Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля
Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру
Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля
Украина.ру, 07.07.2023
2023-07-07T17:37
2023-07-07T17:37
эксклюзив
нато
украина
юрий кнутов
всу
артемовск
харьковская область
красный лиман
купянск
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"Нужно держать высоту у Клещеевки до последнего"Сообщение военкора Александра Сладкова о том, наши войска оставили Клещеевку, не подтвердилось. Генштаб ВСУ, однако, сообщает о "частичных" успехах в этом районе.Бои там идут уже давно, но за последнюю неделю интенсивность резко выросла и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии, прогнозирует военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Украина попытается любой ценой взять господствующую высоту. При этом не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города."Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты.На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот. Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя.Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу", – сообщил Кнутов.В то же время если посмотреть на Харьковскую область, Купянск, Красный Лиман, то российские силы там продвигаются медленно. Позиции противника нам удалось занять, что называется, на плечах отступающего врага, говорит эксперт."Мы используем тактику активной обороны, украинские войска идут вперед, мы отражаем их атаку, они начинают отступать, мы их преследуем и врываемся в их окопы.Благодаря этому там произошло некоторое продвижение, и даже западные СМИ стали говорить о том, что вероятно наступление российских войск в Харьковской области. И теоретически это вполне возможно, потому что это вынудило бы противника снять свои резервы с ряда направлений: в первую очередь с Артемовского, а может, и Запорожского.Таким образом ослабит давление на наши позиции. А нам позволит выйти на более выгодные рубежи", – заявил Кнутов.НАТО и Украина: обещания – не большеМеньше недели остается до саммита НАТО в Вильнюсе. Уже более-менее ясно, что формальные перспективы членства сейчас Украине не предложат, отмечает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов."Я думаю, что будет масса очень громких, очень красивых заявлений о непоколебимой солидарности, как они говорят, до тех пор, пока это понадобится, безграничная поддержка и т.д. Наверное, и все.А вот на более прикладном уровне тут интересные всякие дискуссии, которые отчасти выплескиваются наружу, — рассуждения о том, а какого рода гарантии безопасности Украине можно было бы дать без членства в НАТО, есть ли вообще такие гарантии.Но я так понимаю, что это пока не окончательно, это некие обсуждения и рассуждения", – сказал Лукьянов.По его мнению, все понимают, что до тех пор, пока идут боевые действия, никакого вступления или даже обязательства вступления, принятия в Альянс (Украины. — Ред.) быть не может.
https://ukraina.ru/20230707/1047873793.html
https://ukraina.ru/20230707/1047868849.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, нато, украина, юрий кнутов, всу, артемовск, харьковская область, красный лиман, купянск
Эксклюзив, НАТО, Украина, Юрий Кнутов, ВСУ, Артемовск, Харьковская область, Красный Лиман, Купянск

Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля

17:37 07.07.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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"Нужно держать высоту у Клещеевки до последнего"
Сообщение военкора Александра Сладкова о том, наши войска оставили Клещеевку, не подтвердилось. Генштаб ВСУ, однако, сообщает о "частичных" успехах в этом районе.
Бои там идут уже давно, но за последнюю неделю интенсивность резко выросла и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии, прогнозирует военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Украина попытается любой ценой взять господствующую высоту. При этом не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города.
"Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты.
На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот. Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя.
Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу", – сообщил Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
14:41
Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешокГосподствующую высоту в районе Клещеевки нужно удержать любой ценой, в противном случае удержать Артёмовск не удастся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В то же время если посмотреть на Харьковскую область, Купянск, Красный Лиман, то российские силы там продвигаются медленно. Позиции противника нам удалось занять, что называется, на плечах отступающего врага, говорит эксперт.
"Мы используем тактику активной обороны, украинские войска идут вперед, мы отражаем их атаку, они начинают отступать, мы их преследуем и врываемся в их окопы.
Благодаря этому там произошло некоторое продвижение, и даже западные СМИ стали говорить о том, что вероятно наступление российских войск в Харьковской области. И теоретически это вполне возможно, потому что это вынудило бы противника снять свои резервы с ряда направлений: в первую очередь с Артемовского, а может, и Запорожского.
Таким образом ослабит давление на наши позиции. А нам позволит выйти на более выгодные рубежи", – заявил Кнутов.
НАТО и Украина: обещания – не больше
Меньше недели остается до саммита НАТО в Вильнюсе. Уже более-менее ясно, что формальные перспективы членства сейчас Украине не предложат, отмечает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Я думаю, что будет масса очень громких, очень красивых заявлений о непоколебимой солидарности, как они говорят, до тех пор, пока это понадобится, безграничная поддержка и т.д. Наверное, и все.
А вот на более прикладном уровне тут интересные всякие дискуссии, которые отчасти выплескиваются наружу, — рассуждения о том, а какого рода гарантии безопасности Украине можно было бы дать без членства в НАТО, есть ли вообще такие гарантии.
Но я так понимаю, что это пока не окончательно, это некие обсуждения и рассуждения", – сказал Лукьянов.
Федор Лукьянов интервью
15:06
Федор Лукьянов о перспективе членства Украины в НАТО, о ШОС и о заботах политического класса Франции
По его мнению, все понимают, что до тех пор, пока идут боевые действия, никакого вступления или даже обязательства вступления, принятия в Альянс (Украины. — Ред.) быть не может.
 
ЭксклюзивНАТОУкраинаЮрий КнутовВСУАртемовскХарьковская областьКрасный ЛиманКупянск
 
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