"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне
Все жертвы Волынской резни, погибшие от рук украинских националистов, должны быть найдены и достойно похоронены, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание PAP
К 80-летней годовщине Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни.
"Это огромная трагедия. Волынское преступление – это геноцид. Ад для сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом", - заявил Моравецкий.
Моравецкий вспомнил историю об убийстве поляков в феврале 1945 года Организацией украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армией* (УПА*).
"Мы призываем найти все места захоронения, чтобы эксгумировать жертвы и достойно похоронить их. Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва этого страшного Волынского преступления, преступления Восточной Галиции, не будет найдена", - заявил он.
Моравецкий заявил, что, "не объяснив и записав до конца историю волынского преступления, Россия всегда будет использовать это, чтобы вбить клин между поляками и украинцами".
Вопрос трактовки Волынской резни является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины.
Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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