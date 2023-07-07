"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне - 07.07.2023 Украина.ру
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"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне
"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне - 07.07.2023 Украина.ру
"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне
Все жертвы Волынской резни, погибшие от рук украинских националистов, должны быть найдены и достойно похоронены, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание PAP
2023-07-07T17:28
2023-07-07T17:28
новости
украина
польша
зарубежье
волынская резня
оун-упа
матеуш моравецкий
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К 80-летней годовщине Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни.Моравецкий вспомнил историю об убийстве поляков в феврале 1945 года Организацией украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армией* (УПА*).Моравецкий заявил, что, "не объяснив и записав до конца историю волынского преступления, Россия всегда будет использовать это, чтобы вбить клин между поляками и украинцами".Вопрос трактовки Волынской резни является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины.Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Запрещенные в России экстремистские организации
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новости, украина, польша, зарубежье, волынская резня, оун-упа, матеуш моравецкий
Новости, Украина, Польша, Зарубежье, Волынская резня, ОУН-УПА, Матеуш Моравецкий

"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне

17:28 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Все жертвы Волынской резни, погибшие от рук украинских националистов, должны быть найдены и достойно похоронены, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание PAP
К 80-летней годовщине Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни.

"Это огромная трагедия. Волынское преступление – это геноцид. Ад для сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом", - заявил Моравецкий.

Моравецкий вспомнил историю об убийстве поляков в феврале 1945 года Организацией украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армией* (УПА*).
"Мы призываем найти все места захоронения, чтобы эксгумировать жертвы и достойно похоронить их. Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва этого страшного Волынского преступления, преступления Восточной Галиции, не будет найдена", - заявил он.
Моравецкий заявил, что, "не объяснив и записав до конца историю волынского преступления, Россия всегда будет использовать это, чтобы вбить клин между поляками и украинцами".
Вопрос трактовки Волынской резни является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины.
Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
* Запрещенные в России экстремистские организации
Матеуш Моравецкий
12:48
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестомПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*
 
НовостиУкраинаПольшаЗарубежьеВолынская резняОУН-УПАМатеуш Моравецкий
 
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