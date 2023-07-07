https://ukraina.ru/20230707/1047881400.html

"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне

"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне - 07.07.2023 Украина.ру

"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне

Все жертвы Волынской резни, погибшие от рук украинских националистов, должны быть найдены и достойно похоронены, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание PAP

2023-07-07T17:28

2023-07-07T17:28

2023-07-07T17:28

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матеуш моравецкий

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К 80-летней годовщине Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни.Моравецкий вспомнил историю об убийстве поляков в феврале 1945 года Организацией украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армией* (УПА*).Моравецкий заявил, что, "не объяснив и записав до конца историю волынского преступления, Россия всегда будет использовать это, чтобы вбить клин между поляками и украинцами".Вопрос трактовки Волынской резни является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины.Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ukraina.ru/20230707/1047870147.html

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новости, украина, польша, зарубежье, волынская резня, оун-упа, матеуш моравецкий