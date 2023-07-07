https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html

МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы

МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы - 07.07.2023 Украина.ру

МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы

Германия не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters

2023-07-07T17:33

2023-07-07T17:33

2023-07-07T17:33

новости

германия

кассетные боеприпасы

анналена бербок

вооружение

зарубежье

борис писториус

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ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, сказала Бербок. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида боеприпасов, потому не может поставлять их другим государствам.О том, что ФРГ не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил и глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Берне.Писториус добавил, что не станет комментировать намерение стран, которые не являются участниками конвенции, поставить Украине кассетные боеприпасы. Среди таких государств он назвал РФ, Китай, Украину и США.США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington PostПо мнению авторов, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.

https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html

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новости, германия, кассетные боеприпасы, анналена бербок, вооружение, зарубежье, борис писториус