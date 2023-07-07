https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы - 07.07.2023 Украина.ру
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
Германия не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters
2023-07-07T17:33
2023-07-07T17:33
2023-07-07T17:33
новости
германия
кассетные боеприпасы
анналена бербок
вооружение
зарубежье
борис писториус
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ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, сказала Бербок. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида боеприпасов, потому не может поставлять их другим государствам.О том, что ФРГ не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил и глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Берне.Писториус добавил, что не станет комментировать намерение стран, которые не являются участниками конвенции, поставить Украине кассетные боеприпасы. Среди таких государств он назвал РФ, Китай, Украину и США.США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington PostПо мнению авторов, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, кассетные боеприпасы, анналена бербок, вооружение, зарубежье, борис писториус
Новости, Германия, кассетные боеприпасы, Анналена Бербок, вооружение, Зарубежье, Борис Писториус
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
Германия не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters
ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, сказала Бербок. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида боеприпасов, потому не может поставлять их другим государствам.
"Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется Соглашение Осло", — подчеркнула политик.
О том, что ФРГ не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил и глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Берне.
Писториус добавил, что не станет комментировать намерение стран, которые не являются участниками конвенции, поставить Украине кассетные боеприпасы. Среди таких государств он назвал РФ, Китай, Украину и США.
США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
По мнению авторов, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".
В доказательство в публикации приводится последнее исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.