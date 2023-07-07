МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы - 07.07.2023 Украина.ру
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МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы - 07.07.2023 Украина.ру
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
Германия не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters
2023-07-07T17:33
2023-07-07T17:33
новости
германия
кассетные боеприпасы
анналена бербок
вооружение
зарубежье
борис писториус
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ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, сказала Бербок. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида боеприпасов, потому не может поставлять их другим государствам.О том, что ФРГ не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил и глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Берне.Писториус добавил, что не станет комментировать намерение стран, которые не являются участниками конвенции, поставить Украине кассетные боеприпасы. Среди таких государств он назвал РФ, Китай, Украину и США.США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington PostПо мнению авторов, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
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новости, германия, кассетные боеприпасы, анналена бербок, вооружение, зарубежье, борис писториус
Новости, Германия, кассетные боеприпасы, Анналена Бербок, вооружение, Зарубежье, Борис Писториус

МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы

17:33 07.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Германия не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters
ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, сказала Бербок. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида боеприпасов, потому не может поставлять их другим государствам.

"Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется Соглашение Осло", — подчеркнула политик.

О том, что ФРГ не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил и глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Берне.
Писториус добавил, что не станет комментировать намерение стран, которые не являются участниками конвенции, поставить Украине кассетные боеприпасы. Среди таких государств он назвал РФ, Китай, Украину и США.
США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
По мнению авторов, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".
В доказательство в публикации приводится последнее исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 07:50
Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения КиеваВенгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
 
НовостиГерманиякассетные боеприпасыАнналена БербоквооружениеЗарубежьеБорис Писториус
 
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