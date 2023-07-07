Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей - 07.07.2023 Украина.ру
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Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей
Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей - 07.07.2023 Украина.ру
Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей
ВСУ пытаются сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, намеренно обстреливая поля с пшеницей. Об этом 6 июля сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram
2023-07-07T16:31
2023-07-07T16:31
новости
владимир рогов
пшеница
обстрелы
поля
запорожье
новые регионы
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Украинские боевики обстреливают и жгут поля с пшеницей, пытаясь сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сказал Рогов. Кроме того, украинские военные наносят удары по элеваторам и хранилищам с зерном.Рядом с полем нет никаких военных объектов, запорожские фермеры — герои, они выходят на работу, несмотря ни на что, подчеркнул общественник. Это четко согласованные варварские действия киевских властей, направленные на стремление нанести как можно больше вреда жителям Запорожской области, добавил Рогов.Ранее он сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.По мнению Рогова, власти Украины не жалеют солдат ВСУ и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешних темпах наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш.ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.
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новости, владимир рогов, пшеница, обстрелы, поля, запорожье, новые регионы
Новости, Владимир Рогов, пшеница, обстрелы, поля, Запорожье, Новые регионы

Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей

16:31 07.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Калининградской области
Уборка пшеницы в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ВСУ пытаются сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, намеренно обстреливая поля с пшеницей. Об этом 6 июля сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram
Украинские боевики обстреливают и жгут поля с пшеницей, пытаясь сорвать уборочную кампанию в Запорожской области, сказал Рогов. Кроме того, украинские военные наносят удары по элеваторам и хранилищам с зерном.

"Нацисты продолжают терроризировать аграриев Запорожской области. Боевики ВСУ обстреляли поле недалеко от прифронтового Токмака. В итоге сгорело 94 гектара озимой пшеницы", — написал Рогов.

Рядом с полем нет никаких военных объектов, запорожские фермеры — герои, они выходят на работу, несмотря ни на что, подчеркнул общественник. Это четко согласованные варварские действия киевских властей, направленные на стремление нанести как можно больше вреда жителям Запорожской области, добавил Рогов.
Ранее он сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.
"В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", — сказал Рогов.
По мнению Рогова, власти Украины не жалеют солдат ВСУ и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".
Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешних темпах наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.
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