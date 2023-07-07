https://ukraina.ru/20230707/1047879504.html

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану - 07.07.2023 Украина.ру

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану

Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), заявил заместитель главы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона

2023-07-07T16:27

2023-07-07T16:27

2023-07-07T16:27

новости

украина

владимир зеленский

минздрав

каннабис

каннабис

марихуана

марихуана

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Министерство охраны здоровья Украины поддерживает законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.Главный санитарный врач Украины выразил надежду, что в ближайшее время законопроект будет принят депутатами Верховной Рады.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский."Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - заявил Зеленский.

https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html

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новости, украина, владимир зеленский, минздрав, каннабис, каннабис, марихуана, марихуана