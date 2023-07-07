Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану - 07.07.2023 Украина.ру
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Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану
Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану - 07.07.2023 Украина.ру
Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану
Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), заявил заместитель главы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона
2023-07-07T16:27
2023-07-07T16:27
новости
украина
владимир зеленский
минздрав
каннабис
каннабис
марихуана
марихуана
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Министерство охраны здоровья Украины поддерживает законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.Главный санитарный врач Украины выразил надежду, что в ближайшее время законопроект будет принят депутатами Верховной Рады.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский."Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - заявил Зеленский.
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новости, украина, владимир зеленский, минздрав, каннабис, каннабис, марихуана, марихуана
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Минздрав, каннабис, каннабис, марихуана, марихуана

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану

16:27 07.07.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция в Киеве с требованием легализации марихуаны
Акция в Киеве с требованием легализации марихуаны - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), заявил заместитель главы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона
Министерство охраны здоровья Украины поддерживает законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Со стороны Минздрава мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу. Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не значит, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей", - заявил Кузин.
Главный санитарный врач Украины выразил надежду, что в ближайшее время законопроект будет принят депутатами Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.
28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.
"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - заявил Зеленский.
Зеленский
28 июня, 15:07
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабисВладимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
 
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