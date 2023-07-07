https://ukraina.ru/20230707/1047878736.html

Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников

Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников - 07.07.2023 Украина.ру

Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников

Репрессии на Украине начались не с началом СВО, а сильно раньше - в 2014 году. Уже тогда было понятно, что счет политзаключенных идет на сотни, сегодня таких уже тысячи. Такое заявление сделал журналист Павел Волков на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.

2023-07-07T16:29

2023-07-07T16:29

2023-07-07T16:29

новости

павел волков

украина.ру

конференция

журналист

политзаключенные

украина

военные

преступники

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За 9 лет Киев сделал все возможное, чтобы "назначать" гражданских военными преступниками "законно", заявил журналист и бывший политзаключенный Павел ВолковВолков уточнил, что принятый на Украине закон о коллаборантах очень широко трактует признаки коллаборационизма, и люди даже не понимают, что им делать или не делать, чтобы не попасть под эту статью.Обвиняемые, подчеркнул журналист, даже не могут защищаться: в стране почти не осталось адвокатов, которые готовы браться за подобные дела. Защитники от государства сотрудничают со следствием и могут даже не предоставлять документы родственникам обвиняемых.После начала СВО Украина внесла и другие изменения в свой уголовный кодекс, и теперь Киев может менять гражданских "как военнопленных". Надеясь на обмен, люди подписывают любые признательные показания, а в итоге получают 10-15 лет за то, чего не совершали.Киев сделал все возможное, чтобы менять своих военных и диверсантов на тех, кто просто по-другому мыслит или оказывал гуманитарную помощь "не тем кому надо". Но именно таких украинских манипуляций России стоит избегать, резюмировал журналист.

https://ukraina.ru/20230707/1047877749.html

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новости, павел волков, украина.ру, конференция, журналист, политзаключенные, украина, военные, преступники