Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников - 07.07.2023 Украина.ру
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Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников - 07.07.2023 Украина.ру
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
Репрессии на Украине начались не с началом СВО, а сильно раньше - в 2014 году. Уже тогда было понятно, что счет политзаключенных идет на сотни, сегодня таких уже тысячи. Такое заявление сделал журналист Павел Волков на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
2023-07-07T16:29
2023-07-07T16:29
новости
павел волков
украина.ру
конференция
журналист
политзаключенные
украина
военные
преступники
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За 9 лет Киев сделал все возможное, чтобы "назначать" гражданских военными преступниками "законно", заявил журналист и бывший политзаключенный Павел ВолковВолков уточнил, что принятый на Украине закон о коллаборантах очень широко трактует признаки коллаборационизма, и люди даже не понимают, что им делать или не делать, чтобы не попасть под эту статью.Обвиняемые, подчеркнул журналист, даже не могут защищаться: в стране почти не осталось адвокатов, которые готовы браться за подобные дела. Защитники от государства сотрудничают со следствием и могут даже не предоставлять документы родственникам обвиняемых.После начала СВО Украина внесла и другие изменения в свой уголовный кодекс, и теперь Киев может менять гражданских "как военнопленных". Надеясь на обмен, люди подписывают любые признательные показания, а в итоге получают 10-15 лет за то, чего не совершали.Киев сделал все возможное, чтобы менять своих военных и диверсантов на тех, кто просто по-другому мыслит или оказывал гуманитарную помощь "не тем кому надо". Но именно таких украинских манипуляций России стоит избегать, резюмировал журналист.
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новости, павел волков, украина.ру, конференция, журналист, политзаключенные, украина, военные, преступники
Новости, Павел Волков, Украина.ру, конференция, журналист, политзаключенные, Украина, военные, преступники

Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников

16:29 07.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Репрессии на Украине начались не с началом СВО, а сильно раньше - в 2014 году. Уже тогда было понятно, что счет политзаключенных идет на сотни, сегодня таких уже тысячи. Такое заявление сделал журналист Павел Волков на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
За 9 лет Киев сделал все возможное, чтобы "назначать" гражданских военными преступниками "законно", заявил журналист и бывший политзаключенный Павел Волков
Волков уточнил, что принятый на Украине закон о коллаборантах очень широко трактует признаки коллаборационизма, и люди даже не понимают, что им делать или не делать, чтобы не попасть под эту статью.
Обвиняемые, подчеркнул журналист, даже не могут защищаться: в стране почти не осталось адвокатов, которые готовы браться за подобные дела. Защитники от государства сотрудничают со следствием и могут даже не предоставлять документы родственникам обвиняемых.
После начала СВО Украина внесла и другие изменения в свой уголовный кодекс, и теперь Киев может менять гражданских "как военнопленных". Надеясь на обмен, люди подписывают любые признательные показания, а в итоге получают 10-15 лет за то, чего не совершали.
"И это большая проблема, потому что люди надеются, люди подписывают самооговор, не пытаясь даже бороться в судах. Я сейчас призываю, если меня кто-то слышит: не делайте этого! Вы всегда успеете подписать, если обмены начнутся. Займитесь борьбой в суде, не нужны эти признания в том, чего вы не делали. Эти признания никак не помогают уменьшить срок", - сказал Волков.
Киев сделал все возможное, чтобы менять своих военных и диверсантов на тех, кто просто по-другому мыслит или оказывал гуманитарную помощь "не тем кому надо". Но именно таких украинских манипуляций России стоит избегать, резюмировал журналист.
15:44
Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.руХотя в международной практике и нет механизма обмена гражданских пленных, технология его очень проста. Главное - желание обеих сторон.
 
НовостиПавел ВолковУкраина.руконференцияжурналистполитзаключенныеУкраинавоенныепреступники
 
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