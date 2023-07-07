https://ukraina.ru/20230707/1047878736.html
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников - 07.07.2023 Украина.ру
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
Репрессии на Украине начались не с началом СВО, а сильно раньше - в 2014 году. Уже тогда было понятно, что счет политзаключенных идет на сотни, сегодня таких уже тысячи. Такое заявление сделал журналист Павел Волков на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
2023-07-07T16:29
2023-07-07T16:29
2023-07-07T16:29
новости
павел волков
украина.ру
конференция
журналист
политзаключенные
украина
военные
преступники
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За 9 лет Киев сделал все возможное, чтобы "назначать" гражданских военными преступниками "законно", заявил журналист и бывший политзаключенный Павел ВолковВолков уточнил, что принятый на Украине закон о коллаборантах очень широко трактует признаки коллаборационизма, и люди даже не понимают, что им делать или не делать, чтобы не попасть под эту статью.Обвиняемые, подчеркнул журналист, даже не могут защищаться: в стране почти не осталось адвокатов, которые готовы браться за подобные дела. Защитники от государства сотрудничают со следствием и могут даже не предоставлять документы родственникам обвиняемых.После начала СВО Украина внесла и другие изменения в свой уголовный кодекс, и теперь Киев может менять гражданских "как военнопленных". Надеясь на обмен, люди подписывают любые признательные показания, а в итоге получают 10-15 лет за то, чего не совершали.Киев сделал все возможное, чтобы менять своих военных и диверсантов на тех, кто просто по-другому мыслит или оказывал гуманитарную помощь "не тем кому надо". Но именно таких украинских манипуляций России стоит избегать, резюмировал журналист.
https://ukraina.ru/20230707/1047877749.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, павел волков, украина.ру, конференция, журналист, политзаключенные, украина, военные, преступники
Новости, Павел Волков, Украина.ру, конференция, журналист, политзаключенные, Украина, военные, преступники
Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
Репрессии на Украине начались не с началом СВО, а сильно раньше - в 2014 году. Уже тогда было понятно, что счет политзаключенных идет на сотни, сегодня таких уже тысячи. Такое заявление сделал журналист Павел Волков на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
За 9 лет Киев сделал все возможное, чтобы "назначать" гражданских военными преступниками "законно", заявил журналист и бывший политзаключенный Павел Волков
Волков уточнил, что принятый на Украине закон о коллаборантах очень широко трактует признаки коллаборационизма, и люди даже не понимают, что им делать или не делать, чтобы не попасть под эту статью.
Обвиняемые, подчеркнул журналист, даже не могут защищаться: в стране почти не осталось адвокатов, которые готовы браться за подобные дела. Защитники от государства сотрудничают со следствием и могут даже не предоставлять документы родственникам обвиняемых.
После начала СВО Украина внесла и другие изменения в свой уголовный кодекс, и теперь Киев может менять гражданских "как военнопленных". Надеясь на обмен, люди подписывают любые признательные показания, а в итоге получают 10-15 лет за то, чего не совершали.
"И это большая проблема, потому что люди надеются, люди подписывают самооговор, не пытаясь даже бороться в судах. Я сейчас призываю, если меня кто-то слышит: не делайте этого! Вы всегда успеете подписать, если обмены начнутся. Займитесь борьбой в суде, не нужны эти признания в том, чего вы не делали. Эти признания никак не помогают уменьшить срок", - сказал Волков.
Киев сделал все возможное, чтобы менять своих военных и диверсантов на тех, кто просто по-другому мыслит или оказывал гуманитарную помощь "не тем кому надо". Но именно таких украинских манипуляций России стоит избегать, резюмировал журналист.