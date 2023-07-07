Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
© Украина.ру
© Украина.ру
Хотя в международной практике и нет механизма обмена гражданских пленных, технология его очень проста. Главное - желание обеих сторон.
Руководитель украинской общественной организации "Гражданские в плену" Карина Малахова-Дьячук обратилась к россиянам с просьбой поддержать работу по обмену гражданскими пленными. Такое заявление она сделала в ходе конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
"То, что сегодня я здесь, с вами, я считаю, важно, потому что я от лица родственников, от лица общественников и конкретно нашей организации хочу сказать: мы очень поддерживаем инициативу обоюдного обмена гражданскими, готовы работать и надеемся, что этим мы сможем сохранить здоровье и жизни тысячам людей", - сказала Малахова-Дьячук.
Она добавила, что ее организация готова посещать с гуманитарными миссиями колонии, где содержатся российские гражданские, параллельно контролируя исполнение Женевских конвенций, соблюдение прав заключенных.
"В свою очередь, надеюсь на взаимность этих действий. И надеюсь, что эти действия послужат фундаментом к дальнейшим обменам", - отметила общественница.
Однако для этой работы, отметила Малахова-Дьячук, необходимо желание обеих сторон. По ее словам, Украина много раз открыто заявляла, что готова забрать всех гражданских.
"И мое мнение: нужно сейчас настроить работу и дать людям шанс. И думать только о том, что от нас, и от ваших решений… потому что я обычный человек, такой же обычный родственник, к сожалению, я ничего не решаю. Но именно от действий вашей и нашей страны решается сейчас судьба и здоровье людей, которые в плену и ждут. Надеюсь, будем услышаны", - заявила она.
14:11Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенныхВ Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.