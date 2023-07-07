Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру - 07.07.2023 Украина.ру
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Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру - 07.07.2023 Украина.ру
Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
Хотя в международной практике и нет механизма обмена гражданских пленных, технология его очень проста. Главное - желание обеих сторон.
2023-07-07T15:44
2023-07-07T15:44
новости
украина.ру
конференция
обмен пленными
общественники
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Руководитель украинской общественной организации "Гражданские в плену" Карина Малахова-Дьячук обратилась к россиянам с просьбой поддержать работу по обмену гражданскими пленными. Такое заявление она сделала в ходе конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.Она добавила, что ее организация готова посещать с гуманитарными миссиями колонии, где содержатся российские гражданские, параллельно контролируя исполнение Женевских конвенций, соблюдение прав заключенных."В свою очередь, надеюсь на взаимность этих действий. И надеюсь, что эти действия послужат фундаментом к дальнейшим обменам", - отметила общественница.Однако для этой работы, отметила Малахова-Дьячук, необходимо желание обеих сторон. По ее словам, Украина много раз открыто заявляла, что готова забрать всех гражданских."И мое мнение: нужно сейчас настроить работу и дать людям шанс. И думать только о том, что от нас, и от ваших решений… потому что я обычный человек, такой же обычный родственник, к сожалению, я ничего не решаю. Но именно от действий вашей и нашей страны решается сейчас судьба и здоровье людей, которые в плену и ждут. Надеюсь, будем услышаны", - заявила она.
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новости, украина.ру, конференция, обмен пленными, общественники
Новости, Украина.ру, конференция, обмен пленными, общественники

Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру

15:44 07.07.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Хотя в международной практике и нет механизма обмена гражданских пленных, технология его очень проста. Главное - желание обеих сторон.
Руководитель украинской общественной организации "Гражданские в плену" Карина Малахова-Дьячук обратилась к россиянам с просьбой поддержать работу по обмену гражданскими пленными. Такое заявление она сделала в ходе конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
"То, что сегодня я здесь, с вами, я считаю, важно, потому что я от лица родственников, от лица общественников и конкретно нашей организации хочу сказать: мы очень поддерживаем инициативу обоюдного обмена гражданскими, готовы работать и надеемся, что этим мы сможем сохранить здоровье и жизни тысячам людей", - сказала Малахова-Дьячук.
Она добавила, что ее организация готова посещать с гуманитарными миссиями колонии, где содержатся российские гражданские, параллельно контролируя исполнение Женевских конвенций, соблюдение прав заключенных.
"В свою очередь, надеюсь на взаимность этих действий. И надеюсь, что эти действия послужат фундаментом к дальнейшим обменам", - отметила общественница.
Однако для этой работы, отметила Малахова-Дьячук, необходимо желание обеих сторон. По ее словам, Украина много раз открыто заявляла, что готова забрать всех гражданских.
"И мое мнение: нужно сейчас настроить работу и дать людям шанс. И думать только о том, что от нас, и от ваших решений… потому что я обычный человек, такой же обычный родственник, к сожалению, я ничего не решаю. Но именно от действий вашей и нашей страны решается сейчас судьба и здоровье людей, которые в плену и ждут. Надеюсь, будем услышаны", - заявила она.
14:11
Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенныхВ Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
15:44Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
15:33"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
15:06"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
15:06Федор Лукьянов о перспективе членства Украины в НАТО, о ШОС и о заботах политического класса Франции
15:04Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
14:55В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
14:47"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
14:46Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
14:41Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
14:35Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
14:16Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
14:13Зеленский приехал из Чехии в Словакию
14:11Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
13:54Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
13:54"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
13:36На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ
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