https://ukraina.ru/20230707/1047877749.html

Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру

Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру - 07.07.2023 Украина.ру

Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру

Хотя в международной практике и нет механизма обмена гражданских пленных, технология его очень проста. Главное - желание обеих сторон.

2023-07-07T15:44

2023-07-07T15:44

2023-07-07T15:44

новости

украина.ру

конференция

обмен пленными

общественники

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Руководитель украинской общественной организации "Гражданские в плену" Карина Малахова-Дьячук обратилась к россиянам с просьбой поддержать работу по обмену гражданскими пленными. Такое заявление она сделала в ходе конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.Она добавила, что ее организация готова посещать с гуманитарными миссиями колонии, где содержатся российские гражданские, параллельно контролируя исполнение Женевских конвенций, соблюдение прав заключенных."В свою очередь, надеюсь на взаимность этих действий. И надеюсь, что эти действия послужат фундаментом к дальнейшим обменам", - отметила общественница.Однако для этой работы, отметила Малахова-Дьячук, необходимо желание обеих сторон. По ее словам, Украина много раз открыто заявляла, что готова забрать всех гражданских."И мое мнение: нужно сейчас настроить работу и дать людям шанс. И думать только о том, что от нас, и от ваших решений… потому что я обычный человек, такой же обычный родственник, к сожалению, я ничего не решаю. Но именно от действий вашей и нашей страны решается сейчас судьба и здоровье людей, которые в плену и ждут. Надеюсь, будем услышаны", - заявила она.

https://ukraina.ru/20230707/1047873457.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, конференция, обмен пленными, общественники