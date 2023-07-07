https://ukraina.ru/20230707/1047877651.html
"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии - 07.07.2023 Украина.ру
"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о том, чего стоит ждать от ближайшего саммита НАТО, получит ли Киев по его итогам... Украина.ру, 07.07.2023
2023-07-07T15:33
2023-07-07T15:33
2023-07-07T15:33
видео
ростислав ищенко
нато
украина
запорожская аэс
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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о том, чего стоит ждать от ближайшего саммита НАТО, получит ли Киев по его итогам американские истребители и оценил вероятность подрыва Запорожской АЭС.0:20 – июльский саммит НАТО в Вильнюсе: введут ли войска Альянса на Украину?7:25 – большая провокация: кто готовит удар по Запорожской АЭС и какими будут его последствия?12:30 – истребители F-16 для Украины: НАТО не хочет давать или Киев не может принять?15:17 – украино-грузинский скандал: благодаря чему Киев портит отношения с союзниками;
https://ukraina.ru/20230707/1047868849.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, ростислав ищенко, нато, украина, запорожская аэс, f-16
Видео, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина, Запорожская АЭС, F-16