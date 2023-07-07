"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро - 07.07.2023 Украина.ру
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"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро - 07.07.2023 Украина.ру
"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО
2023-07-07T15:06
2023-07-07T15:06
новости
йенс столтенберг
нато
саммит
вильнюс
украина
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Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Союзники обещают предоставить Украине 500 млн евро на основные потребности, такие как топливо и лекарства. Столтенберг отметил, что на саммите обновят политические связи между Украиной и Альянсом, запустят платформу Совет Украина-НАТО. "Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", – добавил генсек.Он добавил, что Альянс поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.Ранее Генеральный секретарь НАТО заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в Северо-Атлантический альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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новости, йенс столтенберг, нато, саммит, вильнюс, украина
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, саммит, Вильнюс, Украина

"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро

15:06 07.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО
Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.
"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", – сказал генеральный секретарь.
По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Союзники обещают предоставить Украине 500 млн евро на основные потребности, такие как топливо и лекарства.
Столтенберг отметил, что на саммите обновят политические связи между Украиной и Альянсом, запустят платформу Совет Украина-НАТО. "Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", – добавил генсек.
Он добавил, что Альянс поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.
Ранее Генеральный секретарь НАТО заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в Северо-Атлантический альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.
Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Владимир Зеленский
07:26
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"
 
НовостиЙенс СтолтенбергНАТОсаммитВильнюсУкраина
 
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