https://ukraina.ru/20230707/1047875571.html

"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро

"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро - 07.07.2023 Украина.ру

"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО

2023-07-07T15:06

2023-07-07T15:06

2023-07-07T15:06

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йенс столтенберг

нато

саммит

вильнюс

украина

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Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Союзники обещают предоставить Украине 500 млн евро на основные потребности, такие как топливо и лекарства. Столтенберг отметил, что на саммите обновят политические связи между Украиной и Альянсом, запустят платформу Совет Украина-НАТО. "Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", – добавил генсек.Он добавил, что Альянс поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.Ранее Генеральный секретарь НАТО заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в Северо-Атлантический альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ukraina.ru/20230707/1047860898.html

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новости, йенс столтенберг, нато, саммит, вильнюс, украина