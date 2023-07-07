https://ukraina.ru/20230707/1047874248.html

"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных

"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру

"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных

Украинцы, выбравшие Россию, и пострадавшие за это решение, достойны такого же отношения, как и военные. В том числе при обмене. Такое заявление сделал депутат, член комитета ГД РФ по обороне Дмитрий Кузнецов на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.

2023-07-07T14:47

2023-07-07T14:47

2023-07-07T15:36

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политзаключенные

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Журналисты, общественники и все те, кто на Украине пострадал за свои пророссийские убеждения, должны получить помощь от Москвы наравне с военными, защищающими Россию, считает депутат."Они достойны заботы и мы не можем бросить своих. И для меня они даже больше свои, чем люди с российским паспортом, которые устремились на Верхний Ларс, как только в России им стало не очень удобно", - заявил Кузнецов.Он добавил, что в спасении "своих" есть и прагматическая сторона: те, кто еще колеблются, поддерживать ли Россию, должны знать, что они не будут брошены. Для этого нужна политическая воля, ответственность всех российских чиновников.

https://ukraina.ru/20230707/1047873457.html

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новости, депутат, украина.ру, конференция, госдума, обмен, политзаключенные