"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру
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"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру
"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
Украинцы, выбравшие Россию, и пострадавшие за это решение, достойны такого же отношения, как и военные. В том числе при обмене. Такое заявление сделал депутат, член комитета ГД РФ по обороне Дмитрий Кузнецов на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
2023-07-07T14:47
2023-07-07T15:36
новости
депутат
украина.ру
конференция
госдума
обмен
политзаключенные
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Журналисты, общественники и все те, кто на Украине пострадал за свои пророссийские убеждения, должны получить помощь от Москвы наравне с военными, защищающими Россию, считает депутат."Они достойны заботы и мы не можем бросить своих. И для меня они даже больше свои, чем люди с российским паспортом, которые устремились на Верхний Ларс, как только в России им стало не очень удобно", - заявил Кузнецов.Он добавил, что в спасении "своих" есть и прагматическая сторона: те, кто еще колеблются, поддерживать ли Россию, должны знать, что они не будут брошены. Для этого нужна политическая воля, ответственность всех российских чиновников.
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новости, депутат, украина.ру, конференция, госдума, обмен, политзаключенные
Новости, депутат, Украина.ру, конференция, Госдума, обмен, политзаключенные

"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных

14:47 07.07.2023 (обновлено: 15:36 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк Дмитрий Кузнецов
 Дмитрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Украинцы, выбравшие Россию, и пострадавшие за это решение, достойны такого же отношения, как и военные. В том числе при обмене. Такое заявление сделал депутат, член комитета ГД РФ по обороне Дмитрий Кузнецов на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
Журналисты, общественники и все те, кто на Украине пострадал за свои пророссийские убеждения, должны получить помощь от Москвы наравне с военными, защищающими Россию, считает депутат.
"Они достойны заботы и мы не можем бросить своих. И для меня они даже больше свои, чем люди с российским паспортом, которые устремились на Верхний Ларс, как только в России им стало не очень удобно", - заявил Кузнецов.
Он добавил, что в спасении "своих" есть и прагматическая сторона: те, кто еще колеблются, поддерживать ли Россию, должны знать, что они не будут брошены. Для этого нужна политическая воля, ответственность всех российских чиновников.
"На данный момент я не вижу проблем с украинской стороны, со стороны украинского омбудсмена. Они готовы, у них есть полномочия, влияния, возможности, как-то там договорились, они готовы действовать. Сейчас мяч на нашей стороне, сейчас важно людям в погонах взять на себя ответственность. Сейчас у каждого чиновника выбор: поступить по процедуре и снять с себя ответственность или понять от моего решения зависит, убьют кого-то сегодня ночью или не убьют. И сделать что-то в рамках своих полномочий для репутации РФ и спасения наших не на словах", - сказал депутат.
14:11
Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенныхВ Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
 
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