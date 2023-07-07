Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк - 07.07.2023 Украина.ру
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Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк - 07.07.2023 Украина.ру
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
Утверждения о том, что экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком. Об этом заявила 6 июля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:17
новости
мария захарова
переговоры
фейк
мид
сергей лавров
украина
сша
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Сообщения о переговорах бывших чиновников США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле - дезинформация и фейк западных СМИ, сказала Захарова.Дипломат указала, что за "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит "на полях" своих международных визитов и мероприятий.Захарова добавила, что возможно речь идёт о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. При этом ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают.Ранее канал NBC сообщил, что группа экс-чиновников из США провела в апреле секретные переговоры с "известными россиянами". В частности, упоминался глава МИД России Сергей Лавров, который, по мнению NBC, встречался с бывшими американскими госслужащими в Нью-Йорке.Глава Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации на Украине может состояться только при учете законных российских интересов. Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор с учетом интересов Москвы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы, сказал президент.Белорусский лидер отметил, что Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, а Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию и будут готовы к обсуждению после контрнаступления.
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новости, мария захарова, переговоры, фейк, мид, сергей лавров, украина, сша
Новости, Мария Захарова, переговоры, фейк, МИД, Сергей Лавров, Украина, США

Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк

14:16 07.07.2023 (обновлено: 14:17 07.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Утверждения о том, что экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком. Об этом заявила 6 июля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
Сообщения о переговорах бывших чиновников США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле - дезинформация и фейк западных СМИ, сказала Захарова.
"Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция", - подчеркнула представитель МИД.
Дипломат указала, что за "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит "на полях" своих международных визитов и мероприятий.
Захарова добавила, что возможно речь идёт о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. При этом ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают.
Ранее канал NBC сообщил, что группа экс-чиновников из США провела в апреле секретные переговоры с "известными россиянами". В частности, упоминался глава МИД России Сергей Лавров, который, по мнению NBC, встречался с бывшими американскими госслужащими в Нью-Йорке.
Глава Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации на Украине может состояться только при учете законных российских интересов. Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор с учетом интересов Москвы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы, сказал президент.
Белорусский лидер отметил, что Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, а Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию и будут готовы к обсуждению после контрнаступления.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 14:06
Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осеньюК осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
 
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