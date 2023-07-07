https://ukraina.ru/20230707/1047874095.html
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк - 07.07.2023 Украина.ру
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
Утверждения о том, что экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком. Об этом заявила 6 июля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:17
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мария захарова
переговоры
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Сообщения о переговорах бывших чиновников США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле - дезинформация и фейк западных СМИ, сказала Захарова.Дипломат указала, что за "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит "на полях" своих международных визитов и мероприятий.Захарова добавила, что возможно речь идёт о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. При этом ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают.Ранее канал NBC сообщил, что группа экс-чиновников из США провела в апреле секретные переговоры с "известными россиянами". В частности, упоминался глава МИД России Сергей Лавров, который, по мнению NBC, встречался с бывшими американскими госслужащими в Нью-Йорке.Глава Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации на Украине может состояться только при учете законных российских интересов. Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор с учетом интересов Москвы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы, сказал президент.Белорусский лидер отметил, что Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, а Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию и будут готовы к обсуждению после контрнаступления.
https://ukraina.ru/20230706/1047848511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, мария захарова, переговоры, фейк, мид, сергей лавров, украина, сша
Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
14:16 07.07.2023 (обновлено: 14:17 07.07.2023)
Утверждения о том, что экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком. Об этом заявила 6 июля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
Сообщения о переговорах бывших чиновников США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле - дезинформация и фейк западных СМИ, сказала Захарова.
"Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция", - подчеркнула представитель МИД.
Дипломат указала, что за "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит "на полях" своих международных визитов и мероприятий.
Захарова добавила, что возможно речь идёт о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. При этом ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают.
Ранее канал NBC сообщил, что группа экс-чиновников из США провела в апреле секретные переговоры с "известными россиянами". В частности, упоминался глава МИД России Сергей Лавров, который, по мнению NBC, встречался с бывшими американскими госслужащими в Нью-Йорке.
Глава Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации на Украине может состояться только при учете законных российских интересов. Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор с учетом интересов Москвы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы, сказал президент.
Белорусский лидер отметил, что Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, а Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию и будут готовы к обсуждению после контрнаступления.