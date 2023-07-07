https://ukraina.ru/20230707/1047868361.html

Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны

Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны - 07.07.2023 Украина.ру

Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским

2023-07-07T12:15

2023-07-07T12:15

2023-07-07T12:15

новости

болгария

украина

владимир зеленский

вооружение

переговоры

нато

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Болгария не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала, сказал Радев. Он объяснил своё решением ответственностью за обороноспособность страны.Радев ответил, что он против передачи оружия и боеприпасов из арсеналов страны, потому что на нем лежит ответственность за обороноспособность Болгарии. Он добавил, что у конфликта России и Украины нет военного решения и новые поставки вооружения вряд ли приведет к его разрешению.В первые месяцы конфликта Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства, сказал Радев.6 июля Владимир Зеленский посетил Болгарию, которая поддержала евроатлантические устремления Киева. Основными темами переговоров Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым стали вопросы в военной сфере.Кроме того, как сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина и Болгария подписали совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всех членов Альянса.Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич.Всем, что делает правительство Болгарии, руководят напрямую из посольства США. И 14 фигур в новом правительстве прямо или косвенно связаны с Соединёнными Штатами. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому, - сказал Хавич.

https://ukraina.ru/20230706/1047852470.html

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новости, болгария, украина, владимир зеленский, вооружение, переговоры, нато