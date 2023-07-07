Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны - 07.07.2023 Украина.ру
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Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны
Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны - 07.07.2023 Украина.ру
Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским
2023-07-07T12:15
2023-07-07T12:15
новости
болгария
украина
владимир зеленский
вооружение
переговоры
нато
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Болгария не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала, сказал Радев. Он объяснил своё решением ответственностью за обороноспособность страны.Радев ответил, что он против передачи оружия и боеприпасов из арсеналов страны, потому что на нем лежит ответственность за обороноспособность Болгарии. Он добавил, что у конфликта России и Украины нет военного решения и новые поставки вооружения вряд ли приведет к его разрешению.В первые месяцы конфликта Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства, сказал Радев.6 июля Владимир Зеленский посетил Болгарию, которая поддержала евроатлантические устремления Киева. Основными темами переговоров Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым стали вопросы в военной сфере.Кроме того, как сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина и Болгария подписали совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всех членов Альянса.Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич.Всем, что делает правительство Болгарии, руководят напрямую из посольства США. И 14 фигур в новом правительстве прямо или косвенно связаны с Соединёнными Штатами. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому, - сказал Хавич.
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новости, болгария, украина, владимир зеленский, вооружение, переговоры, нато
Новости, Болгария, Украина, Владимир Зеленский, вооружение, переговоры, НАТО

Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны

12:15 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским
Болгария не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала, сказал Радев. Он объяснил своё решением ответственностью за обороноспособность страны.
"Вы не поддерживаете передачу оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?" – спросил Зеленский на переговорах.
Радев ответил, что он против передачи оружия и боеприпасов из арсеналов страны, потому что на нем лежит ответственность за обороноспособность Болгарии. Он добавил, что у конфликта России и Украины нет военного решения и новые поставки вооружения вряд ли приведет к его разрешению.
В первые месяцы конфликта Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства, сказал Радев.
6 июля Владимир Зеленский посетил Болгарию, которая поддержала евроатлантические устремления Киева. Основными темами переговоров Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым стали вопросы в военной сфере.
"Мы договорились значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом безопасности, приобретённым в этой войне, мы обязательно поделимся с партнёрами, чтобы наша общая сила стала больше", — заявил Зеленский.
Кроме того, как сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина и Болгария подписали совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.
В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всех членов Альянса.
Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич.
Всем, что делает правительство Болгарии, руководят напрямую из посольства США. И 14 фигур в новом правительстве прямо или косвенно связаны с Соединёнными Штатами. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому, - сказал Хавич.
Зеленский Болгария
Вчера, 17:49
Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от БолгарииНа прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Его детали не раскрываются, но несложно догадаться, что именно это будет. Детали в комментарии изданию Украина.ру раскрыл журналист и политический аналитик Олег Хавич
 
НовостиБолгарияУкраинаВладимир ЗеленскийвооружениепереговорыНАТО
 
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