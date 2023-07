https://ukraina.ru/20230707/1047866342.html

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума (испан.версия)

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума (испан.версия) - 07.07.2023 Украина.ру

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума (испан.версия)

Украина.ру, 07.07.2023

2023-07-07T12:19

2023-07-07T12:19

2023-07-07T12:20

Jens Stoltenberg y Ursula von der Leyen no deciden nada, así que en la cumbre de la OTAN de julio pasará lo que pase en Washington. El periodista francés Luis Casado evaluó las perspectivas de la entrada de Kiev en la alianza en una entrevista con Ukraina.ruTambién explicó con qué pensamientos sale Francia de la semana de caos en el país, organizada por representantes de las diásporas del mundo árabe.Los disturbios sacuden Francia desde la tarde del 27 de junio en relación con la muerte a manos de un policía de Nahel M., un conductor de 17 años. Una semana después, las protestas se calman, pero por delante está la cumbre de la OTAN, que se debate en la sociedad europea.— Señor Luís, ¿cómo evalúa las perspectivas de ingreso de Ucrania en la OTAN? ¿Se tomará esta decisión en la cumbre del 11 y 12 de julio en Vilnius?— Como decía el General de Gaulle, la OTAN es una suerte de ministerio de colonias. La UE se ha transformado en un vasallo de Washington. Quién podría decir, sin quedar como un idiota, que Jens Stoltenberg, o Úrsula von der Leyen, deciden algo? Primará pues la voluntad de Washington.— ¿Qué piensa la gente en Francia sobre este tema?— La población francesa tiene sus propias preocupaciones... Lamento decir que el "entusiasmo guerrero" de los líderes de la UE [respecto al conflicto en Ucrania] no tiene eco en la población. Los disturbios en Francia muestran que hay reivindicaciones e injusticias que sí movilizan, pero en cuanto al tema de Ucrania en la OTAN, hasta ahora no hay movilización ni en uno ni otro sentido.— Kiev exige, si no la membresía en la OTAN, al menos garantías legalmente significativas. ¿Qué se puede incluir en el programa de dichas garantías de seguridad?— Kiev no "exige": hace lo que le mandan... El conflicto fue tramado en Washington. Es la OTAN la que debe garantizar que sus agresiones se terminen. Somos conscientes de que las acciones de la OTAN crean zonas sin derechos. Donestk y Lugans es un ejemplo, el Kosovo es otro. La paz en Europa es un asunto de todos los europeos. Qué hace EEUU en Ucrania?Si se ignora el Imperio como generador de conflictos ... entonces no hay problema ninguno.— Kiev está preparando provocaciones en la central nuclear de Zaporozhie. ¿Es posible dar garantías de seguridad a un país tan peligroso?— Pienso que no debemos equivocarnos de adversario. Es Washington el que define la estrategia, las provocaciones, lo que se hace o no se hace.— ¿Cómo puede comentar los resultados de la semana de disturbios en Francia? ¿Qué conclusiones debe sacar de esto el país y la UE en su conjunto?— La gravedad de lo vivido con los disturbios en los suburbios de Francia se mide con los anuncios del Ministerio del Interior...Primer anuncio: “Esta tarde habrá 1.200 policías en las calles para garantizar el orden...”Segundo anuncio: “Esta tarde habra 4.000 policías en las calles para garantizar el orden...”Tercer anuncio: “Esta tarde habrá 40.000 policías en las calles para garantizar el orden...”Luego pasamos a 45 mil policías, la utilización de carros blindados y la amenaza de recurrir a las fuerzas especiales de la policía, BRI, RAID, GIGN, que utilizan armamento de guerra.Justamente, un sindicato de policías de extrema derecha declara, sin incomodar al gobierno: “Estamos en guerra”, más precisamente “Estamos en guerra contra los dañinos...”¿Cómo puede una institución del Estado, que recibe la delegación del uso de la fuerza pública, declarar que está en guerra contra su propio pueblo, contra la población que supone defender?La chispa - que encendió una hoguera anunciada - fue el asesinato de un menor de edad por un policía. Desde el año 2017, en virtud de una ley propuesta por Bernard Cazeneuve, ministro del Interior de François Hollande, los policías pueden usar sus armas de fuego contra ciudadanos que rehusan obedecerles.Desde entonces, los tiros policiales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco, en virtud de una ley bautizada “Permiso de matar”.Ali Rabeh, alcalde de Trappes, una comuna popular, dice: “Hace ya dos o tres años que sentíamos subir la temperatura”. Rabeh y otros alcaldes intentaron alertar a las autoridades del país, y no fueron escuchados. Por eso declara:“Les llamamos a concentrar su rebelión y su indignación de otro modo, sin degradar sus propios bienes públicos, porque así se castigan a si mismos. Pero soy perfectamente consciente de que mi discurso es irrisorio. Los muchachos nos aprecian, pero el tema es otro, es la policía nacional, su violencia, y un profundo y generalizado sentimiento de injusticia, de desigualdad. Estoy asombrado de la edad de los manifestantes. El dato nuevo es que son niños de 14, 15, 16 años, frecuentemente en fracaso escolar, en una suerte de explosión de odio y de vengnza porque se sienten humillados permanentemente. Ellos evocan experiencias vividas hace algunas semanas, meses, años, con policias que les maltrataron, les humillaron. Tienen la sensación de que no hay justicia, ni recursos para hacer respetar su dignidad. Y nos dicen: 'Ud ve bien que nos escuchan solo cuando todo arde...”Rabeh y otros alcaldes intentaron alertar a las autoridades del país, y no fueron escuchados.— ¿Actuó Macron con suficiente competencia?— El gobierno de Emmanuel Macron no comprende ni el origen de los disturbios, ni las motivaciones de quienes participan en ellos. Es cada vez más evidente que el propio Macron no conoce la realidad del país que dirige. De ahí que proponga castigar financieramente a los padres de los manifestantes, que constituyen el sector más modesto de la población.La única respuesta es la represión. Habrá más disturbios, como los hay cíclicamente, hasta que la Justicia logre imponerse.Entretanto, Bernard Cazeneuve, ese “socialista” que inventó el “Permiso de matar”, se prepara para ser candidato a las elecciones presidenciales...¡Robespierre, despierta! Se volvieron locos...

2023

Новости

