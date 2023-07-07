https://ukraina.ru/20230707/1047864460.html

Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом

Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом - 07.07.2023 Украина.ру

Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии не будет проводить каких-либо консультаций на тему экс-президента Михаила Саакашвили с послом на Украине Георгием Закарашвили, который покинул Киев по рекомендации украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди"

2023-07-07T10:39

2023-07-07T10:39

2023-07-07T10:39

саакашвили

грузия

мид

посол

новости

зарубежье

украина

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"Решение украинских властей было несправедливым… Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", - отметил министр.По его словам, посол продолжит свою работу из Тбилиси.В начале недели бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.

https://ukraina.ru/20230704/1047791052.html

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саакашвили, грузия, мид, посол, новости, зарубежье, украина