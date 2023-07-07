https://ukraina.ru/20230707/1047864460.html
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом - 07.07.2023 Украина.ру
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
Министерство иностранных дел (МИД) Грузии не будет проводить каких-либо консультаций на тему экс-президента Михаила Саакашвили с послом на Украине Георгием Закарашвили, который покинул Киев по рекомендации украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди"
2023-07-07T10:39
2023-07-07T10:39
2023-07-07T10:39
саакашвили
грузия
мид
посол
новости
зарубежье
украина
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"Решение украинских властей было несправедливым… Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", - отметил министр.По его словам, посол продолжит свою работу из Тбилиси.В начале недели бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
https://ukraina.ru/20230704/1047791052.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
саакашвили, грузия, мид, посол, новости, зарубежье, украина
Саакашвили, Грузия, МИД, посол, Новости, Зарубежье, Украина
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
Министерство иностранных дел (МИД) Грузии не будет проводить каких-либо консультаций на тему экс-президента Михаила Саакашвили с послом на Украине Георгием Закарашвили, который покинул Киев по рекомендации украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди"
"Решение украинских властей было несправедливым… Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", - отметил министр.
По его словам, посол продолжит свою работу из Тбилиси.
В начале недели бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.