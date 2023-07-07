Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом - 07.07.2023 Украина.ру
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Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом - 07.07.2023 Украина.ру
Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
Министерство иностранных дел (МИД) Грузии не будет проводить каких-либо консультаций на тему экс-президента Михаила Саакашвили с послом на Украине Георгием Закарашвили, который покинул Киев по рекомендации украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди"
2023-07-07T10:39
2023-07-07T10:39
саакашвили
грузия
мид
посол
новости
зарубежье
украина
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"Решение украинских властей было несправедливым… Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", - отметил министр.По его словам, посол продолжит свою работу из Тбилиси.В начале недели бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
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саакашвили, грузия, мид, посол, новости, зарубежье, украина
Саакашвили, Грузия, МИД, посол, Новости, Зарубежье, Украина

Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом

10:39 07.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Министерство иностранных дел (МИД) Грузии не будет проводить каких-либо консультаций на тему экс-президента Михаила Саакашвили с послом на Украине Георгием Закарашвили, который покинул Киев по рекомендации украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди"
"Решение украинских властей было несправедливым… Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", - отметил министр.
По его словам, посол продолжит свою работу из Тбилиси.
В начале недели бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
Зеленский
4 июля, 13:44
Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил 4 июля председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает mtavari.tv
 
СаакашвилиГрузияМИДпосолНовостиЗарубежьеУкраина
 
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