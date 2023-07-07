В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Новый российский беспилотник "Овод" успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом 6 июля сообщил офицер группировки войск "Юг" Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости
Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели.
Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором.
"Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", — добавил он.
В конце июня "Овод" успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком.
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