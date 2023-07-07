https://ukraina.ru/20230707/1047861233.html

В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе

В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе - 07.07.2023 Украина.ру

В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе

Новый российский беспилотник "Овод" успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом 6 июля сообщил офицер группировки войск "Юг" Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости

2023-07-07T07:57

2023-07-07T07:57

2023-07-07T07:57

беспилотник

дроны

испытания

спецоперация

новости

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Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели. Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором.В конце июня "Овод" успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком.

https://ukraina.ru/20230622/1047468740.html

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2023

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беспилотник, дроны, испытания, спецоперация, новости