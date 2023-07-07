В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе - 07.07.2023 Украина.ру
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В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе
В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе - 07.07.2023 Украина.ру
В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе
Новый российский беспилотник "Овод" успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом 6 июля сообщил офицер группировки войск "Юг" Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости
2023-07-07T07:57
2023-07-07T07:57
беспилотник
дроны
испытания
спецоперация
новости
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Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели. Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором.В конце июня "Овод" успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком.
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беспилотник, дроны, испытания, спецоперация, новости
беспилотник, дроны, испытания, Спецоперация, Новости

В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе

07:57 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Новый российский беспилотник "Овод" успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом 6 июля сообщил офицер группировки войск "Юг" Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости
Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели.
Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором.
"Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", — добавил он.
В конце июня "Овод" успешно применили в рамках специальной военной операции под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком.
22 июня, 09:50
Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктамиЖитель Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции (СВО) под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом 22 июня рассказал в своем телеграм-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов
 
беспилотникдроныиспытанияСпецоперацияНовости
 
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