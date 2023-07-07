"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России - 07.07.2023 Украина.ру
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"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России - 07.07.2023 Украина.ру
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России
России нужно заняться серьезной подготовкой скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-07-07T07:15
2023-07-07T07:15
новости
украина
нато
армия
великая отечественная война
оккупация
партизаны
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За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ укрепятся в крупных городах не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы.С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом, уверен Александр Перенджиев.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, нато, армия, великая отечественная война, оккупация, партизаны
Новости, Украина, НАТО, армия, Великая Отечественная война, оккупация, партизаны

"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России

07:15 07.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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России нужно заняться серьезной подготовкой скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ укрепятся в крупных городах не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.
"В составе нашей армии нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине. Примеры из истории Великой Отечественной войны есть. Это и Чехословацкий батальон, который воевал в составе Красной армии, и польская Армия Людова, и эскадрилья "Нормандия-Неман",- считает эксперт.
Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы.
С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом, уверен Александр Перенджиев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиУкраинаНАТОармияВеликая Отечественная войнаоккупацияпартизаны
 
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