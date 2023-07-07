https://ukraina.ru/20230707/1047841826.html

"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России

"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России - 07.07.2023 Украина.ру

"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России

России нужно заняться серьезной подготовкой скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-07-07T07:15

2023-07-07T07:15

2023-07-07T07:15

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великая отечественная война

оккупация

партизаны

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За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ укрепятся в крупных городах не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы.С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом, уверен Александр Перенджиев.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нато, армия, великая отечественная война, оккупация, партизаны