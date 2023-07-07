https://ukraina.ru/20230707/1047841826.html
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России - 07.07.2023 Украина.ру
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России
России нужно заняться серьезной подготовкой скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-07-07T07:15
2023-07-07T07:15
2023-07-07T07:15
новости
украина
нато
армия
великая отечественная война
оккупация
партизаны
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За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ укрепятся в крупных городах не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы.С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом, уверен Александр Перенджиев.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/06/1034290608_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_a5f78270c2f076e23dadbebbda21ad14.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, армия, великая отечественная война, оккупация, партизаны
Новости, Украина, НАТО, армия, Великая Отечественная война, оккупация, партизаны
"Тогда начнется совсем другая борьба". Военный эксперт рассказал, какие части нужно создать в ВС России
России нужно заняться серьезной подготовкой скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ укрепятся в крупных городах не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.
"В составе нашей армии нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине. Примеры из истории Великой Отечественной войны есть. Это и Чехословацкий батальон, который воевал в составе Красной армии, и польская Армия Людова, и эскадрилья "Нормандия-Неман",- считает эксперт.
Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы.
С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом, уверен Александр Перенджиев.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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