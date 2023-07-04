Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО - 04.07.2023 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО
Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО - 04.07.2023 Украина.ру
Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО
Россия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-07-04T15:00
2023-07-04T15:27
интервью
перенджиев
нато
украина
всу
владимир зеленский
чвк "вагнер"
арктика
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным за последние 15 лет, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.- Александр Николаевич, каким для Украины будет наиболее приемлемый результат переговоров на этом саммите? Чего Киев будет добиваться от своих западных союзников?- Почему-то во всех рассуждениях по поводу членства Украины в НАТО официальный Киев с одной стороны и руководство Альянса с другой забыли, что Украина уже наделена правами партнера НАТО с расширенными возможностями с 2020 года. Тогда в Киеве хлопали в ладоши и кричали ура, из-за того, что одной ногой уже были в НАТО. Но статус партнера как раз говорит о том, что НАТО хочет иметь ресурсы данного государства как инструмент. То есть этот статус говорит о том, что НАТО и не собирается принимать эту страну в Альянс.Это игра в одни ворота, партнёр фактически очень много берет на себя обязанностей по выполнению задач в структуре НАТО, а у Альянса есть возможность для маневра по отношению к своим обязательствам.Стоит ли вообще принимать за чистую монету все разговоры о членстве Украины, потому что она и так придаток НАТО. Если проанализировать обстановку, мы уже находимся в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва. Но пока что некая маневренность сохраняется и для России, и для НАТО, чтобы делать вид, что мы еще напрямую друг с другом не воюем.Кстати, сегодняшнему заявлению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что Украине не дадут F-16 верить не стоит, потому что это может быть попыткой информационной спецоперации, которая должна нас ввести в заблуждение и расслабить.Вывод напрашивается такой: НАТО уже воюет с нами, не за Украину, конечно, а за интересы коллективного Запада. Используя Украину как инструмент агрессии против России, НАТО крайне незаинтересована в том, чтобы сделать ее членом организации – слишком много надо будет брать на себя обязательств и слишком жёстким будет противостояние НАТО с Россией.Они используют риторику о включении Украины в НАТО, но больше для того, чтобы потроллить Россию. Ведь мы и начинали спецоперацию для того, чтобы с территории Украины не было угрозы для нас. В принципе нам все равно, вступит Украина в НАТО или нет, мы и так воюем с Альянсом. А вся эта игра вокруг вступления в НАТО – это попытка показать, что Украина еще самостоятельная структура.- Судя по количеству сожжённой и подбитой западной техники за последний месяц мы воюем с армией НАТО успешно. Но если ВСУ отойдут на границы крупных городов Харьков, Днепр, и превратят их в крепости, как будут действовать армия России, ведь штурмы этих городов приведут к большим жертвам как среди наших военных, так и среди населения этих городов?- Украинская армия не принимает никаких решений по поводу того, как вести боевые действия против России. Они выполняют команды Запада, несмотря на потери, они все равно будут идти в наступление. Потому что на первом месте стоят не военные задачи, где преследуется захват территорий, а нажива. И речь идет о наживе представителей коллективного Запада.Они и дальше будут толкать ВСУ на войну, потому что под это проворачивают немало теневых финансовых схем. И в определенном смысле это нам пользу. Потому что нам предоставляется возможность перемолоть всю эту натовскую военную мощь в боях. Это касается личного состава и военной техники. А потом подготовить атакующие группировки и нанести удар.Нам нужна еще серьезная подготовка скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны. Я бы сказал, что нам нужны силы поддержки. За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ там укрепятся не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.В составе нашей армии нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине. Примеры из истории Великой Отечественной войны есть. Это и Чехословацкий батальон, который воевал в составе Красной армии, и польская Армия Людова, и эскадрилья "Нормандия-Неман".Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы. С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом.- А ЧВК "Вагнер" еще скажет свое слово в этой борьбе после передислокации в Белоруссию?- Скажет, но не там, где все ждут. Они не пойдут ни на Киев, ни на Варшаву. Они могут оказаться в совсем неожиданном месте, а опыт у нас уже есть.Вспомните "вежливых людей" в Крыму. Какие-нибудь "вежливые йети" появятся в очень неожиданном месте для США и для коллективного Запада, к которым мы никакого отношения иметь не будем.
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html
https://ukraina.ru/20230704/1047787777.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, перенджиев, нато, украина, всу, владимир зеленский, чвк "вагнер", арктика
Интервью, Перенджиев, НАТО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, ЧВК "Вагнер", Арктика

Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО

15:00 04.07.2023 (обновлено: 15:27 04.07.2023)
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Россия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным за последние 15 лет, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
- Александр Николаевич, каким для Украины будет наиболее приемлемый результат переговоров на этом саммите? Чего Киев будет добиваться от своих западных союзников?
- Почему-то во всех рассуждениях по поводу членства Украины в НАТО официальный Киев с одной стороны и руководство Альянса с другой забыли, что Украина уже наделена правами партнера НАТО с расширенными возможностями с 2020 года. Тогда в Киеве хлопали в ладоши и кричали ура, из-за того, что одной ногой уже были в НАТО. Но статус партнера как раз говорит о том, что НАТО хочет иметь ресурсы данного государства как инструмент. То есть этот статус говорит о том, что НАТО и не собирается принимать эту страну в Альянс.
Это игра в одни ворота, партнёр фактически очень много берет на себя обязанностей по выполнению задач в структуре НАТО, а у Альянса есть возможность для маневра по отношению к своим обязательствам.
Стоит ли вообще принимать за чистую монету все разговоры о членстве Украины, потому что она и так придаток НАТО. Если проанализировать обстановку, мы уже находимся в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва. Но пока что некая маневренность сохраняется и для России, и для НАТО, чтобы делать вид, что мы еще напрямую друг с другом не воюем.
Военный политолог Александр Перенджиев
10 апреля, 13:31
Александр Перенджиев: кто онРоссийский военный политолог и общественный дипломат
Кстати, сегодняшнему заявлению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что Украине не дадут F-16 верить не стоит, потому что это может быть попыткой информационной спецоперации, которая должна нас ввести в заблуждение и расслабить.
Вывод напрашивается такой: НАТО уже воюет с нами, не за Украину, конечно, а за интересы коллективного Запада. Используя Украину как инструмент агрессии против России, НАТО крайне незаинтересована в том, чтобы сделать ее членом организации – слишком много надо будет брать на себя обязательств и слишком жёстким будет противостояние НАТО с Россией.
Они используют риторику о включении Украины в НАТО, но больше для того, чтобы потроллить Россию. Ведь мы и начинали спецоперацию для того, чтобы с территории Украины не было угрозы для нас. В принципе нам все равно, вступит Украина в НАТО или нет, мы и так воюем с Альянсом. А вся эта игра вокруг вступления в НАТО – это попытка показать, что Украина еще самостоятельная структура.
- Судя по количеству сожжённой и подбитой западной техники за последний месяц мы воюем с армией НАТО успешно. Но если ВСУ отойдут на границы крупных городов Харьков, Днепр, и превратят их в крепости, как будут действовать армия России, ведь штурмы этих городов приведут к большим жертвам как среди наших военных, так и среди населения этих городов?
- Украинская армия не принимает никаких решений по поводу того, как вести боевые действия против России. Они выполняют команды Запада, несмотря на потери, они все равно будут идти в наступление. Потому что на первом месте стоят не военные задачи, где преследуется захват территорий, а нажива. И речь идет о наживе представителей коллективного Запада.
НАТО ВСУ коллаж - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
07:27
Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТОДо саммита НАТО, который на Западе называют "историческим" остается ровно неделя. Что принесет саммит и что будет после него?
Они и дальше будут толкать ВСУ на войну, потому что под это проворачивают немало теневых финансовых схем. И в определенном смысле это нам пользу. Потому что нам предоставляется возможность перемолоть всю эту натовскую военную мощь в боях. Это касается личного состава и военной техники. А потом подготовить атакующие группировки и нанести удар.
Нам нужна еще серьезная подготовка скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны. Я бы сказал, что нам нужны силы поддержки. За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ там укрепятся не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.
В составе нашей армии нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине. Примеры из истории Великой Отечественной войны есть. Это и Чехословацкий батальон, который воевал в составе Красной армии, и польская Армия Людова, и эскадрилья "Нормандия-Неман".
Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы. С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом.
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
13:15
От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокациюВо вторник, 4 июля, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о готовности реагировать на провокации со стороны ВСУ против Запорожской АЭС
- А ЧВК "Вагнер" еще скажет свое слово в этой борьбе после передислокации в Белоруссию?
- Скажет, но не там, где все ждут. Они не пойдут ни на Киев, ни на Варшаву. Они могут оказаться в совсем неожиданном месте, а опыт у нас уже есть.
Вспомните "вежливых людей" в Крыму. Какие-нибудь "вежливые йети" появятся в очень неожиданном месте для США и для коллективного Запада, к которым мы никакого отношения иметь не будем.
 
ИнтервьюПеренджиевНАТОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийЧВК "Вагнер"Арктика
 
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