https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html

Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО

Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО - 04.07.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО

Россия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-07-04T15:00

2023-07-04T15:00

2023-07-04T15:27

интервью

перенджиев

нато

украина

всу

владимир зеленский

чвк "вагнер"

арктика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным за последние 15 лет, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.- Александр Николаевич, каким для Украины будет наиболее приемлемый результат переговоров на этом саммите? Чего Киев будет добиваться от своих западных союзников?- Почему-то во всех рассуждениях по поводу членства Украины в НАТО официальный Киев с одной стороны и руководство Альянса с другой забыли, что Украина уже наделена правами партнера НАТО с расширенными возможностями с 2020 года. Тогда в Киеве хлопали в ладоши и кричали ура, из-за того, что одной ногой уже были в НАТО. Но статус партнера как раз говорит о том, что НАТО хочет иметь ресурсы данного государства как инструмент. То есть этот статус говорит о том, что НАТО и не собирается принимать эту страну в Альянс.Это игра в одни ворота, партнёр фактически очень много берет на себя обязанностей по выполнению задач в структуре НАТО, а у Альянса есть возможность для маневра по отношению к своим обязательствам.Стоит ли вообще принимать за чистую монету все разговоры о членстве Украины, потому что она и так придаток НАТО. Если проанализировать обстановку, мы уже находимся в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва. Но пока что некая маневренность сохраняется и для России, и для НАТО, чтобы делать вид, что мы еще напрямую друг с другом не воюем.Кстати, сегодняшнему заявлению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что Украине не дадут F-16 верить не стоит, потому что это может быть попыткой информационной спецоперации, которая должна нас ввести в заблуждение и расслабить.Вывод напрашивается такой: НАТО уже воюет с нами, не за Украину, конечно, а за интересы коллективного Запада. Используя Украину как инструмент агрессии против России, НАТО крайне незаинтересована в том, чтобы сделать ее членом организации – слишком много надо будет брать на себя обязательств и слишком жёстким будет противостояние НАТО с Россией.Они используют риторику о включении Украины в НАТО, но больше для того, чтобы потроллить Россию. Ведь мы и начинали спецоперацию для того, чтобы с территории Украины не было угрозы для нас. В принципе нам все равно, вступит Украина в НАТО или нет, мы и так воюем с Альянсом. А вся эта игра вокруг вступления в НАТО – это попытка показать, что Украина еще самостоятельная структура.- Судя по количеству сожжённой и подбитой западной техники за последний месяц мы воюем с армией НАТО успешно. Но если ВСУ отойдут на границы крупных городов Харьков, Днепр, и превратят их в крепости, как будут действовать армия России, ведь штурмы этих городов приведут к большим жертвам как среди наших военных, так и среди населения этих городов?- Украинская армия не принимает никаких решений по поводу того, как вести боевые действия против России. Они выполняют команды Запада, несмотря на потери, они все равно будут идти в наступление. Потому что на первом месте стоят не военные задачи, где преследуется захват территорий, а нажива. И речь идет о наживе представителей коллективного Запада.Они и дальше будут толкать ВСУ на войну, потому что под это проворачивают немало теневых финансовых схем. И в определенном смысле это нам пользу. Потому что нам предоставляется возможность перемолоть всю эту натовскую военную мощь в боях. Это касается личного состава и военной техники. А потом подготовить атакующие группировки и нанести удар.Нам нужна еще серьезная подготовка скрытых сил на Украине. По-старому это подпольщики и партизаны. Я бы сказал, что нам нужны силы поддержки. За счет этих сил само наступление будет идти намного легче и проще будет освобождать эти города. Ждать, пока ВСУ там укрепятся не нужно, нужно создавать свою сетевую структуру.В составе нашей армии нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине. Примеры из истории Великой Отечественной войны есть. Это и Чехословацкий батальон, который воевал в составе Красной армии, и польская Армия Людова, и эскадрилья "Нормандия-Неман".Подобные украинские подразделения в составе российской армии поднимут знамя освободительной борьбы. С той стороны воюет много натовцев, надо показать, что они и есть оккупанты, от которых надо освобождать Украину. Тогда начнется совсем другая борьба как на линии фронта, так и геополитическая борьба с Западом.- А ЧВК "Вагнер" еще скажет свое слово в этой борьбе после передислокации в Белоруссию?- Скажет, но не там, где все ждут. Они не пойдут ни на Киев, ни на Варшаву. Они могут оказаться в совсем неожиданном месте, а опыт у нас уже есть.Вспомните "вежливых людей" в Крыму. Какие-нибудь "вежливые йети" появятся в очень неожиданном месте для США и для коллективного Запада, к которым мы никакого отношения иметь не будем.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html

https://ukraina.ru/20230704/1047787777.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, перенджиев, нато, украина, всу, владимир зеленский, чвк "вагнер", арктика