Николай Скрипник: смерть украинизатора
© realgazeta.com.uaНиколай Скрипник
© realgazeta.com.ua
Николаю Скрипнику (точнее – Скрыпнику) не повезло. Коммунистическая власть, после длительного периода заигрывания, сочла его националистом, националистическая считает коммунистом. О последнем украинизатору известно не было, если бы было – застрелился бы. Последнее, правда, он сделал даже не зная о всех своих бедах – ещё 7 июля 1933 года
Скрипник родился в Ясиноватой в 1872 году в семье помощника начальника железнодорожной станции. К большевикам он пришел окольными путями, потому как поблизости никаких марксистов не оказалось и просвещался он сначала сам, а затем при помощи украинофилов разной степени радикальности.
Сам он вспоминал о периоде своего становления:
"Исходным пунктом моего развития было изучение украинской литературы и истории Украины; влияли и семейные предания — о предках-запорожцах, об одном из прадедов, посаженном польскими шляхтичами на кол за участие в восстании Зализняка и Гонты в XVIII в.
Стихи Шевченко побудили меня читать по истории вообще, в частности по истории Украины, в особенности эпохи освободительных восстаний, войны и руины. (…)
С другой стороны, возбуждённый той же украинской литературой интерес толкнул меня заняться последовательно фольклором, лингвистикой, первобытной историей, антропологией, геологией, теорией развития космоса. (…)
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Связи первые и нелегальную литературу имел из Галиции от радикалов украинских. Переход к марксизму был очень труден".
Сдав экстерном экзамены за курс реального училища Скрипник уехал в столичный Технологический институт, где и сошёлся с марксистами. Правда, не с ленинским "Союзом борьбы за освобождение рабочего класса", а с "Рабочим знаменем". Этот комитет вскоре раскололся, часть его актива ушла в РСДРП, другие пополнили ряды эсеров. Сам Скрипник примкнул к искровцам.
Став агентом "Искры", Скрипник начал разъезжать по городам, занимаясь организацией кружков, но в итоге попал в поле зрения властей и был отправлен в ссылку на пять лет.
Стоит отметить, что часто встречающиеся в современных публикация сведения о том, что Скрипник в общей сложности приговаривался к 34 годам заключения и смертной казни, не имеют никакого отношения к действительности. На самом деле Скрипник ни разу в жизни не был судим. Он один раз был отправлен в ссылку, но поскольку регулярно из этой ссылки бежал, его в конце концов ловили и вновь водворяли обратно.
Что касается смертной казни, то это была байка, которой Скрипник прихвастнул в постреволюционной автобиографии.
Февральскую революцию он встретил в Моршанске (уездный город Тамбовской губернии — прим. ред.) под надзором полиции. Он быстро выехал в Петроград, где вошел в Центральный совет фабзавкомов и принимал непосредственное участие в захвате власти в столице.
До 1918 года революционная деятельность Скрипника была почти не связана с Украиной. Лишь несколько месяцев в качестве посланника "искровцев" он провел в Екатеринославе и Киеве, а также в Одессе в 1903-04 годах.
Но после Октябрьской революции возникла необходимость в создании лояльной украинской компартии с нуля. Тут и пригодилось происхождение Скрипника, а тот, в свою очередь, вынужден был вспомнить свое домарксистское стихийное украинофильство.
После того, как на киевском Всеукраинском съезде советов большевики оказались в меньшинстве, они вынуждены были ретироваться в Харьков, где провозгласили свое правительство — Народный секретариат. Возглавила его Евгения Бош, а Скрипник получил всего лишь пост секретаря по вопросам труда.
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Секретариату удалось попасть в Киев вместе с отрядами Муравьёва. Но вскоре Рада договорилась с немцами о поддержке. После этого в правительстве случился раскол. Бош настаивала на позиции левых коммунистов — ведении революционной войны с Германией. Скрипник же оказался одним из главных сторонников Ленина, который предлагал заключить "похабный мир". В итоге после подписания Брестского мира секретариат эвакуировался в Таганрог, Бош ушла в отставку, а Скрипник стал главой секретариата и секретарём иностранных дел.
В этот период Скрипник запомнился в первую очередь отчаянной борьбой с "сепаратистами" — Донецко-Криворожской республикой.
Он полагал, что без индустриального пролетарского Донбасса, никакой советизации Украины никогда не состоится. Донбасс должен стать плацдармом, с которого начнётся наступления для завоевания симпатий мелкобуржуазной крестьянской республики.
Однако другая его затея не удалась. Когда решался вопрос о принципах, на которых будет существовать КПУ, Скрипник настаивал на том, что она должна быть полностью независимой от РКП(б) партией, а координация их сотрудничества должна осуществляться только через исполком Коминтерна.
Вероятно, национал-коммунистический уклон, который уже начал явно сквозить в его речах, не остался без внимания и насторожил большевиков.
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После окончания гражданской войны Скрипник получил пост наркома рабкрина и одновременно наркома внутренних дел УССР. Затем стал наркомом юстиции и генеральным прокурором республики. А во второй половине 20-х занял идеологически важный пост наркома просвещения – именно через него проводилась украинизация.
В статьях и публичных выступлениях Скрипник постоянно нападал на "русотяпов", которые не понимали необходимости украинизации. Сам он объяснял её так:
"Наша задача на Украине состоит именно в том, чтобы с помощью рабочего класса, русского по национальности или русифицированного, что пренебрежительно относится порой даже к малейшему намёку на украинский язык и украинскую культуру, с помощью его и силами его завоевать себе крестьянство и сельский пролетариат.
Вот почему первым делом каждому сознательному рабочему надо (…) не отождествлять себя с русским языком и с русской культурой, не противопоставить свою русскую культуру украинской культуре крестьянства".
Проще говоря, Скрипник считал, что украинцы веками угнетались русскими шовинистами, поэтому все они относятся к русским враждебно. Единственный путь, которым крестьянские массы можно привлечь на свою сторону — тотальное изгнание русского влияния и масштабная украинизация. Состоять она должна была из трёх пунктов:
21 сентября 2018, 09:4421 сентября. Издано постановление о введении украинского языка в образовании, печати и административном аппаратеВ этот день в 1920 г. Совет народных комиссаров УССР издал первый развернутый документ о мерах по внедрению в республике украинского языка. Еще шли бои с Пилсудским и Врангелем, еще не был создан Советский Союз, а украинское правительство в Харькове уже приступило к решению национального вопроса.
1. Языковая революция, когда мова внедряется повсеместно, в печати, образовании, уличных объявлениях, всех учреждениях и ведомствах, а русский язык подвергается дискриминации.
2. Очищение украинского языка от враждебного влияния русского.
3. Борьба с великодержавным русским шовинизмом.
Отчасти все эти меры в той или иной степени поддерживались и верхушкой большевиков. Но для них это были вопросы стратегии и тактики, а Скрипник болел за это всем сердцем и считал все эти меры недостаточными.
Так, на XII съезде РКП(б) он разразился огненным спичем на тему шовинизма:
"Мы всё время балансируем в области национального вопроса. Некоторые все время пытаются найти среднюю линию. Каждое указание на великодержавный шовинизм всегда считают необходимым компенсировать указанием противоположным на шовинизм народностей недержавных, и всегда получается двойная бухгалтерия.
Каждое упоминание на великорусский шовинизм пытаются всегда дисквалифицировать предъявлением встречного иска: дескать, "сначала преодолейте свой собственный национализм".
Что касается украинизации, то Скрипник не только поддерживал её, но и требовал всемерного расширения на те территории, где живет даже незначительное меньшинство украинцев. В 1927 году Скрипник официально обращался с предложением к ЦК КПУ, настаивая на немедленном расширении украинизации на Кубань и предложив пролоббировать всеми силами присоединение к УССР тех районов РСФСР, где присутствует значительная доля украинского населения.
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Немалый вклад Скрипник сделал и в "очищение мовы". Под его чутким руководством в 1928 году была проведена языковая реформа. Украинский язык получил новое правописание, известное как "Харьковское правописание" или "скрыпниковка".
Суть реформы состояла в том, что под предлогом приближения правописания к "народному языку" оно было очищено от влияния русизмов и насыщено полонизмами с существенными компромиссами в пользу галицкой традиции (в то время большевики крайне активно заигрывали с украинским населением Польши).
Реформа была в штыки принята учителями, особенно с юга и востока республики. В итоге через 4 года скрыпниковка была существенно переработана, а в 1937 году окончательно отменена за "искусственные попытки оторвать украинский язык от русского".
Впрочем, до этого момента Скрипник не дожил.
В 1920-е годы Сталин терпел его по тактическим соображениям, но в 1930-е наступило другое время. Коллективизация Украины была стратегически важной для Сталина, потому как республика была важным производителем хлеба. Скрипник же всеми силами пытался убедить Сталина сократить планы хлебозаготовок.
Скрипника сняли с поста наркома просвещения и подняли до заместителя председателя Совнаркома УССР. Заодно он возглавил еще и Госплан. Однако сразу же вслед за этим в Скрипника полетели заранее заготовленные стрелы Сталина.
С начала 1933 года Скрипник вынужден был почти безостановочно публично каяться перед ЦК и Политбюро в национал-уклонистских заблуждениях и ошибках.
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После очередной проработки на одном из заседаний нервы у Скрипника не выдержали. Он ушел в свой рабочий кабинет и застрелился.
Сталин отнёсся к этому акту крайне негативно.
В последующие несколько лет все наследие Скрипника было развенчано и осуждено, а сам он стал считаться официальным врагом партии, который не дожил до суда только в виду своего малодушия. Все его опубликованные работы были изъяты из публичного доступа.
В хрущевско-брежневские времена началась очень осторожная и умеренная реабилитация Скрипника. В целом он оказался неприкаянной исторической фигурой, из разряда "чужой среди своих, чужой среди чужих".