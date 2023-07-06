В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также местам хранения бронетанковой техники, сообщили в Минобороны 6 июля
Военнослужащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники, заявили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон", - заявили в ведомстве.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины.