https://ukraina.ru/20230706/1047849784.html

В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине

В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине - 06.07.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине

Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также местам хранения бронетанковой техники, сообщили в Минобороны 6 июля

2023-07-06T14:36

2023-07-06T14:36

2023-07-06T14:36

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Военнослужащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники, заявили в Минобороны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины.

https://ukraina.ru/20230704/1047790263.html

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новости, россия (рф), украина, вс рф, всу, наемники, минобороны рф