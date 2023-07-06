В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине - 06.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине
В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине - 06.07.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине
Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также местам хранения бронетанковой техники, сообщили в Минобороны 6 июля
2023-07-06T14:36
2023-07-06T14:36
новости
россия (рф)
украина
вс рф
всу
наемники
минобороны рф
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Военнослужащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники, заявили в Минобороны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины.
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новости, россия (рф), украина, вс рф, всу, наемники, минобороны рф
Новости, Россия (РФ), Украина, ВС РФ, ВСУ, наемники, Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине

14:36 06.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также местам хранения бронетанковой техники, сообщили в Минобороны 6 июля
Военнослужащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники, заявили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон", - заявили в ведомстве.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 17:01
Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина — западной техникойМасштабы потерь ВСУ при давно анонсированном контрнаступлении произвели на Запад отрезвляющий эффект
 
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