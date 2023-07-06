https://ukraina.ru/20230706/1047848511.html

Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осенью

Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осенью - 06.07.2023 Украина.ру

Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осенью

К осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА

2023-07-06T14:06

2023-07-06T14:06

2023-07-06T14:06

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белоруссия

украина

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лукашенко

европа

сша

владимир зеленский

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Возможно, начнутся переговоры, о которых уже говорят в Европе, так как от этого конфликта материально теряют больше всего европейцы, сказал Лукашенко.Белорусский лидер отметил, что Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, а Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

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2023

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новости, белоруссия, украина, россия (рф), александр лукашенко, лукашенко, европа, сша, владимир зеленский