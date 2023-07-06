https://ukraina.ru/20230706/1047848157.html

Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер

Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер - 06.07.2023 Украина.ру

Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер

"Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. На это указал 6 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

нафтогаз

алексей миллер

санкции

новости

украина

газпром

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"Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа Сохрановка, но при этом требует оплату за его транзит, заявил Миллер.Он подчеркнул, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США."В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - предупредил Миллер.В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе "Нафтогаз Украины" компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже "Нафтогаз" обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств.

https://ukraina.ru/20230623/1047510548.html

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нафтогаз, алексей миллер, санкции, новости, украина, газпром