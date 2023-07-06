Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер - 06.07.2023 Украина.ру
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Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер
Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер - 06.07.2023 Украина.ру
Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер
"Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. На это указал 6 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер
2023-07-06T13:57
2023-07-06T13:57
нафтогаз
алексей миллер
санкции
новости
украина
газпром
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"Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа Сохрановка, но при этом требует оплату за его транзит, заявил Миллер.Он подчеркнул, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США."В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - предупредил Миллер.В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе "Нафтогаз Украины" компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже "Нафтогаз" обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств.
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452
60
нафтогаз, алексей миллер, санкции, новости, украина, газпром
Нафтогаз, Алексей Миллер, санкции, Новости, Украина, Газпром

Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер

13:57 06.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День второй
Восточный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. На это указал 6 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер
"Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа Сохрановка, но при этом требует оплату за его транзит, заявил Миллер.
"Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это (арбитражное - ред.) разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа и в целом о враждебном отношении к РФ", - заявил руководитель "Газпрома".
Он подчеркнул, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США.
"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - предупредил Миллер.
В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе "Нафтогаз Украины" компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже "Нафтогаз" обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 13:25
Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 миллиардов долларов с российской стороны. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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