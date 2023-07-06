https://ukraina.ru/20230706/1047847353.html

Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео

Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео - 06.07.2023 Украина.ру

Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, зачем в Киеве заявляют о смене стратегии наступления и какую выгоду от такого решения могут... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T13:44

2023-07-06T13:44

2023-07-06T13:44

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

бои

наступление

фронт

донбасс

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, зачем в Киеве заявляют о смене стратегии наступления и какую выгоду от такого решения могут получить ВСУ. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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