Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
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Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео
Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, зачем в Киеве заявляют о смене стратегии наступления и какую выгоду от такого решения могут... Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T13:44
2023-07-06T13:44
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
бои
наступление
фронт
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, зачем в Киеве заявляют о смене стратегии наступления и какую выгоду от такого решения могут получить ВСУ. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, всу, бои, наступление, фронт, донбасс, армия, сша, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, бои, наступление, фронт, Донбасс, армия, США

Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео

13:44 06.07.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, зачем в Киеве заявляют о смене стратегии наступления и какую выгоду от такого решения могут получить ВСУ.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУбоинаступлениефронтДонбассармияСША
 
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