https://ukraina.ru/20230706/1047845834.html

"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия

"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия - 06.07.2023 Украина.ру

"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заверил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, передают журналисты белорусского государственного информагентства БЕЛТА

2023-07-06T13:22

2023-07-06T13:22

2023-07-06T13:22

ядерное оружие

новости

белоруссия

украина

конфликт

лукашенко

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"Мне кажется, что война на Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - предупредил Лукашенко.В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ядерного оружия в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230619/1047383325.html

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ядерное оружие, новости, белоруссия, украина, конфликт, лукашенко