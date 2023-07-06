"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия - 06.07.2023 Украина.ру
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"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия
"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия - 06.07.2023 Украина.ру
"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заверил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, передают журналисты белорусского государственного информагентства БЕЛТА
2023-07-06T13:22
2023-07-06T13:22
ядерное оружие
новости
белоруссия
украина
конфликт
лукашенко
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"Мне кажется, что война на Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - предупредил Лукашенко.В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ядерного оружия в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
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ядерное оружие, новости, белоруссия, украина, конфликт, лукашенко
Ядерное оружие, Новости, Белоруссия, Украина, конфликт, Лукашенко

"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия

13:22 06.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заверил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, передают журналисты белорусского государственного информагентства БЕЛТА
"Мне кажется, что война на Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - предупредил Лукашенко.
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ядерного оружия в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
Военные сборы войск теробороны в Минской области
19 июня, 21:27
В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
 
Ядерное оружиеНовостиБелоруссияУкраинаконфликтЛукашенко
 
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