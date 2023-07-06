"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заверил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, передают журналисты белорусского государственного информагентства БЕЛТА
"Мне кажется, что война на Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - предупредил Лукашенко.
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ядерного оружия в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
19 июня, 21:27В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня