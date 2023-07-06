https://ukraina.ru/20230706/1047843781.html

Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских

Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских - 06.07.2023 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских

Украинский пленный рассказал, что французские инструкторы учили их ненавидеть и уничтожать русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России

2023-07-06T12:40

2023-07-06T12:40

2023-07-06T12:40

новости

нато

обучение

военнопленный

франция

всу

минобороны

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Обучавшие украинских солдат французские инструкторы призывали убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский. Он добавил, что за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться".Во время обучения инструкторы НАТО радовались, что учат украинцев и что между собой воюют два мирных народа, сказал пленный.Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с инструкторами НАТО и украинскими войсками более профессиональная.Пленный боевик "Кракена" Андрей Приходько рассказал, что минометчики его подразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России.Ранее на Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они также проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины". Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.

https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html

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новости, нато, обучение, военнопленный, франция, всу, минобороны