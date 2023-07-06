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Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских - 06.07.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Украинский пленный рассказал, что французские инструкторы учили их ненавидеть и уничтожать русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России
2023-07-06T12:40
2023-07-06T12:40
2023-07-06T12:40
новости
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обучение
военнопленный
франция
всу
минобороны
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Обучавшие украинских солдат французские инструкторы призывали убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский. Он добавил, что за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться".Во время обучения инструкторы НАТО радовались, что учат украинцев и что между собой воюют два мирных народа, сказал пленный.Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с инструкторами НАТО и украинскими войсками более профессиональная.Пленный боевик "Кракена" Андрей Приходько рассказал, что минометчики его подразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России.Ранее на Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они также проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины". Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, обучение, военнопленный, франция, всу, минобороны
Новости, НАТО, обучение, военнопленный, Франция, ВСУ, Минобороны
Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Украинский пленный рассказал, что французские инструкторы учили их ненавидеть и уничтожать русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России
Обучавшие украинских солдат французские инструкторы призывали убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский. Он добавил, что за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться".
Во время обучения инструкторы НАТО радовались, что учат украинцев и что между собой воюют два мирных народа, сказал пленный.
"Звучала такая речь (французских инструкторов. - Ред.), что русская армия слабая… что чем больше убьём русских солдат, тем быстрее всё это закончится, и для этого нас и привезли во Францию", - рассказал Ваневский.
Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с инструкторами НАТО и украинскими войсками более профессиональная.
"То, что я увидел у русских ребят… Вот эта Франция, эта наша армия – это ничто. Ваши ребята – да, работают потужно (мощно. – Ред.), профессионалы, всё чётенько, а у нас кругом разруха, беда, смерть, которая никому не нужна", - сказал Ваневский.
Пленный боевик "Кракена" Андрей Приходько рассказал, что минометчики его подразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России.
Ранее на Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они также проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.
Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины". Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине.
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.