Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских - 06.07.2023 Украина.ру
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Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских - 06.07.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Украинский пленный рассказал, что французские инструкторы учили их ненавидеть и уничтожать русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России
2023-07-06T12:40
2023-07-06T12:40
новости
нато
обучение
военнопленный
франция
всу
минобороны
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Обучавшие украинских солдат французские инструкторы призывали убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский. Он добавил, что за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться".Во время обучения инструкторы НАТО радовались, что учат украинцев и что между собой воюют два мирных народа, сказал пленный.Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с инструкторами НАТО и украинскими войсками более профессиональная.Пленный боевик "Кракена" Андрей Приходько рассказал, что минометчики его подразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России.Ранее на Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они также проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины". Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
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новости, нато, обучение, военнопленный, франция, всу, минобороны
Новости, НАТО, обучение, военнопленный, Франция, ВСУ, Минобороны

Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских

12:40 06.07.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украинский пленный рассказал, что французские инструкторы учили их ненавидеть и уничтожать русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России
Обучавшие украинских солдат французские инструкторы призывали убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский. Он добавил, что за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться".
Во время обучения инструкторы НАТО радовались, что учат украинцев и что между собой воюют два мирных народа, сказал пленный.

"Звучала такая речь (французских инструкторов. - Ред.), что русская армия слабая… что чем больше убьём русских солдат, тем быстрее всё это закончится, и для этого нас и привезли во Францию", - рассказал Ваневский.

Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с инструкторами НАТО и украинскими войсками более профессиональная.

"То, что я увидел у русских ребят… Вот эта Франция, эта наша армия – это ничто. Ваши ребята – да, работают потужно (мощно. – Ред.), профессионалы, всё чётенько, а у нас кругом разруха, беда, смерть, которая никому не нужна", - сказал Ваневский.

Пленный боевик "Кракена" Андрей Приходько рассказал, что минометчики его подразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России.
Ранее на Краснолиманском направлении сдались в плен очередные военнослужащие ВСУ. Все они также проходили военную подготовку в странах НАТО. С курсантами работали психологи, и внушали им человеконенавистническую идеологию.
Один из военнопленных заявил, что немецкие психологи настраивали их уничтожать побольше российских солдат, "убивать и гнать с территории Украины". Инструкторы НАТО проводили занятия по штурму зданий, топографии, медицине.
Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Военнопленный ВСУ
22 июня, 17:47
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТОПленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
 
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