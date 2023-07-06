https://ukraina.ru/20230706/1047837018.html

Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТО

Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТО - 06.07.2023 Украина.ру

Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТО

Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-07-06T10:09

2023-07-06T10:09

2023-07-06T10:09

новости

запорожская аэс

нато

войска

провокация

владимир рогов

новые регионы

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен удобный повод для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, прежде всего войск Польши и Прибалтики, сказал Рогов. Одним из таких поводов может послужить провокация на Запорожской АЭС.По словам Рогова, ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Никаких признаков наличия мин или взрывчатых веществ обнаружено не было, об этом сообщил 5 июля генерального директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.Накануне саммита НАТО власти Украины могут попытаться захватить ядерные объекты на Запорожской АЭС с последующим их минированием, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Сами по себе реакторы хорошо защищены – они выдерживают прямое попадание самолета, обстрелы вряд ли им смогут навредить, добавил эксперт.Наибольшую опасность представляют не реакторы, а бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. Поэтому могут быть попытки уничтожить подающие насосы, чтобы создать аналог Фукусимы, подчеркнул Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230705/1047830982.html

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новости, запорожская аэс, нато, войска, провокация, владимир рогов, новые регионы