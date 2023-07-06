Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу - 06.07.2023 Украина.ру
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Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу
Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу - 06.07.2023 Украина.ру
Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу
Бывший заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст на днях назвала альянс "разрозненным", передает lrt.lt
2023-07-06T08:42
2023-07-06T08:42
нато
украина
владимир путин
новости
зарубежье
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Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса по вопросу Украины.По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы "удивить Путина". Бабст надеется, что альянс сможет "выйти из зоны комфорта" и мыслить стратегически.По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока.
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нато, украина, владимир путин, новости, зарубежье
НАТО, Украина, Владимир Путин, Новости, Зарубежье

Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу

08:42 06.07.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : president.gov.ua
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Бывший заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст на днях назвала альянс "разрозненным", передает lrt.lt
Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса по вопросу Украины.
По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы "удивить Путина". Бабст надеется, что альянс сможет "выйти из зоны комфорта" и мыслить стратегически.
"Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку", — сказала Бабст.
По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
07:15
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянсаУкраина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение
 
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