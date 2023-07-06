https://ukraina.ru/20230706/1047835507.html

Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу

Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу - 06.07.2023 Украина.ру

Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст на днях назвала альянс "разрозненным", передает lrt.lt

2023-07-06T08:42

2023-07-06T08:42

2023-07-06T08:42

нато

украина

владимир путин

новости

зарубежье

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Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса по вопросу Украины.По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы "удивить Путина". Бабст надеется, что альянс сможет "выйти из зоны комфорта" и мыслить стратегически.По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока.

https://ukraina.ru/20230706/1047834535.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, владимир путин, новости, зарубежье