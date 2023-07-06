Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Бывший заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст на днях назвала альянс "разрозненным", передает lrt.lt
Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса по вопросу Украины.
По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы "удивить Путина". Бабст надеется, что альянс сможет "выйти из зоны комфорта" и мыслить стратегически.
"Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку", — сказала Бабст.
По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока.
07:15Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянсаУкраина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение