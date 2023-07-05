https://ukraina.ru/20230705/1047820281.html

Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск

Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск - 05.07.2023 Украина.ру

Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск

Украинское наступление "идет по плану". Такое заявление в интервью американскому телеканалу ABC News сделал на днях командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. При этом он опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Запад подталкивает Киев к наступлению

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

новости

александр сырский

украина

контрнаступление

план

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Дал свой комментарий этому этому американскому каналу и командующий оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также заявил, что ситуация на поле боя "стабильная", и "главное, что Украина еще не использовала весь свой потенциал", однако пожаловался, что русские не щадят западную технику."Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет", - сказал он, заявив, что цель контрнаступления ВСУ состоит в том, чтобы измотать российские силы.В конце июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Пару дней спустя главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что Запад подталкивает Киев к атаке, однако скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся."Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.В понедельник, 3 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а ВСУ оказались в сложной ситуации.К слову, именно Маляр довольно продолжительное время утверждала, что бои за Артемовск продолжаются, когда город уже был освобожден российскими военными.Во вторник, 4 июля, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении российской армии, а не продвижении вперед, однако теперь эта концепция меняется.Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.

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новости, александр сырский, украина, контрнаступление, план