Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Украинское наступление "идет по плану". Такое заявление в интервью американскому телеканалу ABC News сделал на днях командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. При этом он опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Запад подталкивает Киев к наступлению
"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны. Враг несет в 8, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих", - заявил Сырский добавив, что в скором времени Украина вернет себе в том числе и Артемовск.
Дал свой комментарий этому этому американскому каналу и командующий оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также заявил, что ситуация на поле боя "стабильная", и "главное, что Украина еще не использовала весь свой потенциал", однако пожаловался, что русские не щадят западную технику.
"Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет", - сказал он, заявив, что цель контрнаступления ВСУ состоит в том, чтобы измотать российские силы.
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Пару дней спустя главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что Запад подталкивает Киев к атаке, однако скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся.
"Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
30 июня, 13:56"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУСкорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
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К слову, именно Маляр довольно продолжительное время утверждала, что бои за Артемовск продолжаются, когда город уже был освобожден российскими военными.
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Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.