Песков рассказал о решении России по зерновой сделке - 05.07.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о решении России по зерновой сделке
Песков рассказал о решении России по зерновой сделке - 05.07.2023 Украина.ру
Песков рассказал о решении России по зерновой сделке
Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-05T14:00
2023-07-05T14:00
зерновая сделка
новости
дмитрий песков
украина
россия (рф)
зерно
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"Решение (о продлении или не продлении зерновой сделки. - Ред.) мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", - сказал Песков.Черноморская инициатива, которую летом прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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зерновая сделка, новости, дмитрий песков, украина, россия (рф), зерно
зерновая сделка, Новости, Дмитрий Песков, Украина, Россия (РФ), зерно

Песков рассказал о решении России по зерновой сделке

14:00 05.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Решение (о продлении или не продлении зерновой сделки. - Ред.) мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", - сказал Песков.
Черноморская инициатива, которую летом прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 09:57
Проблемы с сервисом для Leopard, усилия по зерновой сделке. Главное на Украине на утро 3 июляПольша и Германия не смогли договориться по поводу сервисного центра для переданных Украине Leopard. Ряд государств предпринимает усилия по сохранению зерновой сделки
 
зерновая сделкаНовостиДмитрий ПесковУкраинаРоссия (РФ)зерно
 
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