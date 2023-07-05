https://ukraina.ru/20230705/1047816342.html

Во Франции заявили об угрозе, исходящей от Украины

Во Франции заявили об угрозе, исходящей от Украины - 05.07.2023 Украина.ру

Во Франции заявили об угрозе, исходящей от Украины

Западное оружие, отправленное Украине, может попасть в руки протестующих во Франции. Об этом говорится в статье "Может ли оружие НАТО, подаренное Украине, всплыть во время бунтов во Франции?", опубликованной на страницах французского блога AgoraVox

2023-07-05T13:59

2023-07-05T13:59

2023-07-05T13:59

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НАТО бесконтрольно отправляет Украине оружие, которое теперь может попасть в руки протестующих во Франции.Западное оружие, предназначенное для Украины, уже давно появилось на чёрных рынках Европы, отметил автор. Он приводит заявление Европола (полиция ЕС) о том, что "поставка огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Украине может привести к росту незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС по установленным контрабандным маршрутам и через онлайн-платформы". В руках протестующих могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.Столкновения с полицией начались 27 июня после того, как во время проверки на дорогах в городе Нантер французские полицейские застрелили 17-летнего арабского подростка. По версии правоохранителей, подросток отказался выполнить их требования.После этого беспорядки распространились на ряд других городов. За три ночи массовых бунтов были сожжены автомобили, магазины, банки, полицейские участки, мэрии, школы, автобусы и трамваи. Магазины, торговые центры и бутики были разграблены, зафиксированы случаи самосуда.В отличие от украинского Майдана, во Франции мы наблюдаем бунт этнических общин, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.Это выступления французских мигрантов, которые являются этническими магрибцами, арабами или африканцами, и для Франции эти процессы опаснее Майдана. Если во Франции победят магрибцы, то останется ли она прежней страной - большой вопрос, заключил эксперт.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230702/1047749664.html

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новости, зарубежье, франция, украина, нато