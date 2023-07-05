https://ukraina.ru/20230705/1047815275.html

Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия

Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия - 05.07.2023 Украина.ру

Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля не подтвердил журналистам информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерегал Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине

2023-07-05T13:38

2023-07-05T13:38

2023-07-05T13:38

ядерное оружие

дмитрий песков

кремль

кнр (китай)

владимир путин

новости

зарубежье

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"Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал официальный представитель Кремля.Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года.

https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, дмитрий песков, кремль, кнр (китай), владимир путин, новости, зарубежье