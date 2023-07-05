https://ukraina.ru/20230705/1047815275.html
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия - 05.07.2023 Украина.ру
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля не подтвердил журналистам информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерегал Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:38
ядерное оружие
дмитрий песков
кремль
кнр (китай)
владимир путин
новости
зарубежье
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"Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал официальный представитель Кремля.Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года.
https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, дмитрий песков, кремль, кнр (китай), владимир путин, новости, зарубежье
Ядерное оружие, Дмитрий Песков, Кремль, КНР (Китай), Владимир Путин, Новости, Зарубежье
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля не подтвердил журналистам информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерегал Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине