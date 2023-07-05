Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия - 05.07.2023 Украина.ру
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Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия - 05.07.2023 Украина.ру
Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля не подтвердил журналистам информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерегал Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:38
ядерное оружие
дмитрий песков
кремль
кнр (китай)
владимир путин
новости
зарубежье
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"Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал официальный представитель Кремля.Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года.
https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html
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ядерное оружие, дмитрий песков, кремль, кнр (китай), владимир путин, новости, зарубежье
Ядерное оружие, Дмитрий Песков, Кремль, КНР (Китай), Владимир Путин, Новости, Зарубежье

Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия

13:38 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля не подтвердил журналистам информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерегал Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине
"Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал официальный представитель Кремля.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что якобы разговор на данную тему между главами государств состоялся во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года.
Вчера, 16:46
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Ядерное оружиеДмитрий ПесковКремльКНР (Китай)Владимир ПутинНовостиЗарубежье
 
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