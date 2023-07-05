На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий - 05.07.2023 Украина.ру
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На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий
На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий - 05.07.2023 Украина.ру
На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий
Для освобождения всех украинских территорий ВСУ понадобится минимум три контрнаступления, а значит, что боевые действия на Украине могут растянуться на два-три года. Такое мнение 5 июля высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону*
2023-07-05T11:05
2023-07-05T11:05
новости
алексей арестович
прогноз
владимир зеленский
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Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что нынешними темпами Киев будет возвращать свои территории 117 лет.А американское издание Washington Post написало, что если украинские силы не будут успешны в начале лета, то Киев не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет.Также Арестович заявил в интервью Гордону, что после войны на Украине будет царить беспредел, организованный руками бывших всушников."Государство их не устроит достойно. Они привыкли решать силой, автоматом! Военный будет угрозой в быту! Будут гранаты в подъезде! Произойдет общественная катастрофа!" - сказал он.Внимательные зрители обратили внимание, что во время интервью Гордон* и Арестович прогуливаются на фоне граффити с нецензурной характеристикой Зеленского."Мне почему-то кажется, что это такой юмор у Гордона*. Поскольку, зная украинские реалии, мне сложно поверить, что такая надпись провисела бы больше, чем пару часов, пока дворников не заставили бы закрасить и не занялись бы розыском написавшего", - прокомментировала ситуацию украинский блогер Мирослава Бердник.*-Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html
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новости, алексей арестович, прогноз, владимир зеленский
Новости, Алексей Арестович, прогноз, Владимир Зеленский

На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий

11:05 05.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
Для освобождения всех украинских территорий ВСУ понадобится минимум три контрнаступления, а значит, что боевые действия на Украине могут растянуться на два-три года. Такое мнение 5 июля высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону*
"В зависимости от поставок. Три [года] вряд ли, но на два [растянуться] может. Два-три года", - такой прогноз дал Арестович.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что нынешними темпами Киев будет возвращать свои территории 117 лет.
А американское издание Washington Post написало, что если украинские силы не будут успешны в начале лета, то Киев не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет.
Также Арестович заявил в интервью Гордону, что после войны на Украине будет царить беспредел, организованный руками бывших всушников.
"Государство их не устроит достойно. Они привыкли решать силой, автоматом! Военный будет угрозой в быту! Будут гранаты в подъезде! Произойдет общественная катастрофа!" - сказал он.
Внимательные зрители обратили внимание, что во время интервью Гордон* и Арестович прогуливаются на фоне граффити с нецензурной характеристикой Зеленского.
"Мне почему-то кажется, что это такой юмор у Гордона*. Поскольку, зная украинские реалии, мне сложно поверить, что такая надпись провисела бы больше, чем пару часов, пока дворников не заставили бы закрасить и не занялись бы розыском написавшего", - прокомментировала ситуацию украинский блогер Мирослава Бердник.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
07:51
Зеленского обвинили в антиамериканском поведенииВладимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. Такое мнение 4 июля на своей странице в Twitter выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен
*-Признан в РФ иноагентом.
 
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