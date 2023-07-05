https://ukraina.ru/20230705/1047809643.html

На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий

На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий - 05.07.2023 Украина.ру

На фоне нецензурной надписи о Зеленском: Арестович сделал прогноз о сроках возврата территорий

Для освобождения всех украинских территорий ВСУ понадобится минимум три контрнаступления, а значит, что боевые действия на Украине могут растянуться на два-три года. Такое мнение 5 июля высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону*

2023-07-05T11:05

2023-07-05T11:05

2023-07-05T11:05

новости

алексей арестович

прогноз

владимир зеленский

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Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что нынешними темпами Киев будет возвращать свои территории 117 лет.А американское издание Washington Post написало, что если украинские силы не будут успешны в начале лета, то Киев не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет.Также Арестович заявил в интервью Гордону, что после войны на Украине будет царить беспредел, организованный руками бывших всушников."Государство их не устроит достойно. Они привыкли решать силой, автоматом! Военный будет угрозой в быту! Будут гранаты в подъезде! Произойдет общественная катастрофа!" - сказал он.Внимательные зрители обратили внимание, что во время интервью Гордон* и Арестович прогуливаются на фоне граффити с нецензурной характеристикой Зеленского."Мне почему-то кажется, что это такой юмор у Гордона*. Поскольку, зная украинские реалии, мне сложно поверить, что такая надпись провисела бы больше, чем пару часов, пока дворников не заставили бы закрасить и не занялись бы розыском написавшего", - прокомментировала ситуацию украинский блогер Мирослава Бердник.*-Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html

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новости, алексей арестович, прогноз, владимир зеленский