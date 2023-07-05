Зачем Украине взрывать ЗАЭС? - 05.07.2023 Украина.ру
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Зачем Украине взрывать ЗАЭС?
Зачем Украине взрывать ЗАЭС? - 05.07.2023 Украина.ру
Зачем Украине взрывать ЗАЭС?
Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже
2023-07-05T10:54
2023-07-05T13:36
эксклюзив
запорожская аэс
радиация
украина
россия (рф)
война
грязная бомба
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Судя по «экспертному мнению» американского Института изучения войны (ИИВ) «в настоящее время маловероятно, что Россия вызовет радиационный инцидент на ЗАЭС». По мнению экспертов этой организации, заявление Рената Карчаа и подготовка безвредных взрывов на сооружения станции (МАГАТЭ не упоминает о такой возможности, что вызвало недовольство в украинских СМИ), преследуют целью «обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС в преддверии предстоящего саммита НАТО и разубедить украинские силы от ведения контрнаступательных операций в оккупированной Запорожской области».Мы далеки от того, чтобы считать ИИВ просто «тинк-танком». Скорее всего, эта организация выполняет специальные функции в рамках управления повесткой украинских СМИ (УНИАН, например, выжимки из отчётов института публикует ежедневно) и, как минимум, хорошо информирована. Так что вывод о маловероятности инцидента (повторяемый уже несколько раз) почти наверняка является формой запрета со стороны «вашингтонского обкома» на подобные манипуляции.Чем ядерный инцидент мог быть интересен Украине?С военной точки зрения взрыв на АЭС — удачное прикрытие для наступательных действий на южном фланге фронта. Благо, УНИАН вчера вечером опубликовало актуальную розу ветров — ветер направлен на юго-запад, соответственно, заражена будет довольно широкая полоса вдоль течения Днепра.Тут надо понимать простую вещь — наступление через полосу радиационного заражения вполне возможно. Солдаты пребывают в условиях облучения сравнительно небольшое время. Теоретически можно обойтись элементарными средствами защиты кожи и органов дыхания (спасибо коронавирусу — запасы масок огромны). А пыль… Что пыль-то? Солдатиков укрвласти не жалко. Местное население тем более — они все сплошь предатели.А вот обороняться в таких условиях нереально — обороняющаяся сторона вынуждена находиться в одном месте и, соответственно, уровень облучения гораздо выше. В случае подрыва ЗАЭС российские войска вынуждены будут покинуть подготовленные позиции вдоль Днепра и отступить к административным границам Крыма. Поскольку полуофициальная цель украинского наступления состоит именно в этом, то Зеленский получает возможность отчитаться перед «историческим саммитом» — цели операции достигнуты, давайте дальнобойные ракеты, F-16 и членство в НАТО.Самое интересное начинается после этого — получив загрязнённую радиоактивными осадками территорию Украина получает ещё один инструмент манипулирования глобальной повесткой. Теперь Украина сможет требовать денег на дезактивацию территорий и лечение пострадавших. Ну а если территория почему-то останется российской, то пусть это будет головной болью России.Очевидно, в Вашингтоне это отлично понимают и не желают давать Зеленскому ни возможности отчитаться перед саммитом «неконвенционными методами» (они успех наступления меряют не только территорией, но и потерями ВСУ), ни требовать денег дальше. К тому же они традиционно боятся эскалации, а удар Украины по ЗАЭС действительно может снять некоторые ограничения.Вероятно, какую-то роль может играть и информационная составляющая — уж слишком выгодна будет Украине авария на ЗАЭС. Впрочем, тут российская игра заранее проиграна — особая благодарность экспертам и политическим деятелям, которые ещё в прошлом году публично предлагали применить ядерное оружие на российской территории. Благодаря такого рода заявлениям удалось создать впечатление о русских как о невменяемых варварах, способных на любое преступление. Это если кому Бучи мало.В принципе, не исключены и другие варианты действий. В частности, авария на подконтрольной Украине АЭС, вызванная «российским» обстрелом или диверсией. Или же просто достаточно мощный взрыв с повышением уровня радиации в расчёте на то, что никто не будет разбираться, действительно ли это сбитая украинской ПВО ядерная ракета или непонятно что. Украина уже неоднократно заявляла о перехвате российских ракет с имитатором специальной боевой части, удивительно, но они не знают, что такое «имитатор» (ИУ-59 — страшная штука, помимо собственно имитации ядерного взрыва, обеспечивает поражение личного состава в радиусе 200 метров).Несмотря на то, что на настоящий момент невинная хитрость Киева Вашингтоном раскрыта и использование радиологического оружия запрещено, мы должны понимать, что запрет этот обратим. На каком-то этапе и в каких-то условиях (например, при наступлении российских войск) США могут счесть, что издержки от применения радиологического оружия не так уж велики. Кроме того, мы должны помнить о невменяемости Киева, который контролируется США не в полной мере.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, запорожская аэс, радиация, украина, россия (рф), война, грязная бомба
Эксклюзив, Запорожская АЭС, радиация, Украина, Россия (РФ), война, грязная бомба

Зачем Украине взрывать ЗАЭС?

10:54 05.07.2023 (обновлено: 13:36 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже
Судя по «экспертному мнению» американского Института изучения войны (ИИВ) «в настоящее время маловероятно, что Россия вызовет радиационный инцидент на ЗАЭС». По мнению экспертов этой организации, заявление Рената Карчаа и подготовка безвредных взрывов на сооружения станции (МАГАТЭ не упоминает о такой возможности, что вызвало недовольство в украинских СМИ), преследуют целью «обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС в преддверии предстоящего саммита НАТО и разубедить украинские силы от ведения контрнаступательных операций в оккупированной Запорожской области».
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Мы далеки от того, чтобы считать ИИВ просто «тинк-танком». Скорее всего, эта организация выполняет специальные функции в рамках управления повесткой украинских СМИ (УНИАН, например, выжимки из отчётов института публикует ежедневно) и, как минимум, хорошо информирована. Так что вывод о маловероятности инцидента (повторяемый уже несколько раз) почти наверняка является формой запрета со стороны «вашингтонского обкома» на подобные манипуляции.
Чем ядерный инцидент мог быть интересен Украине?
С военной точки зрения взрыв на АЭС — удачное прикрытие для наступательных действий на южном фланге фронта. Благо, УНИАН вчера вечером опубликовало актуальную розу ветров — ветер направлен на юго-запад, соответственно, заражена будет довольно широкая полоса вдоль течения Днепра.
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27 октября 2022, 12:25
От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось
Тут надо понимать простую вещь — наступление через полосу радиационного заражения вполне возможно. Солдаты пребывают в условиях облучения сравнительно небольшое время. Теоретически можно обойтись элементарными средствами защиты кожи и органов дыхания (спасибо коронавирусу — запасы масок огромны). А пыль… Что пыль-то? Солдатиков укрвласти не жалко. Местное население тем более — они все сплошь предатели.
А вот обороняться в таких условиях нереально — обороняющаяся сторона вынуждена находиться в одном месте и, соответственно, уровень облучения гораздо выше. В случае подрыва ЗАЭС российские войска вынуждены будут покинуть подготовленные позиции вдоль Днепра и отступить к административным границам Крыма.
Поскольку полуофициальная цель украинского наступления состоит именно в этом, то Зеленский получает возможность отчитаться перед «историческим саммитом» — цели операции достигнуты, давайте дальнобойные ракеты, F-16 и членство в НАТО.
Самое интересное начинается после этого — получив загрязнённую радиоактивными осадками территорию Украина получает ещё один инструмент манипулирования глобальной повесткой. Теперь Украина сможет требовать денег на дезактивацию территорий и лечение пострадавших. Ну а если территория почему-то останется российской, то пусть это будет головной болью России.
Очевидно, в Вашингтоне это отлично понимают и не желают давать Зеленскому ни возможности отчитаться перед саммитом «неконвенционными методами» (они успех наступления меряют не только территорией, но и потерями ВСУ), ни требовать денег дальше. К тому же они традиционно боятся эскалации, а удар Украины по ЗАЭС действительно может снять некоторые ограничения.
Вероятно, какую-то роль может играть и информационная составляющая — уж слишком выгодна будет Украине авария на ЗАЭС. Впрочем, тут российская игра заранее проиграна — особая благодарность экспертам и политическим деятелям, которые ещё в прошлом году публично предлагали применить ядерное оружие на российской территории. Благодаря такого рода заявлениям удалось создать впечатление о русских как о невменяемых варварах, способных на любое преступление. Это если кому Бучи мало.
21 сентября 2022, 07:28
Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюсаЭффект ТЯО может быть достигнут без ТЯО
В принципе, не исключены и другие варианты действий. В частности, авария на подконтрольной Украине АЭС, вызванная «российским» обстрелом или диверсией. Или же просто достаточно мощный взрыв с повышением уровня радиации в расчёте на то, что никто не будет разбираться, действительно ли это сбитая украинской ПВО ядерная ракета или непонятно что. Украина уже неоднократно заявляла о перехвате российских ракет с имитатором специальной боевой части, удивительно, но они не знают, что такое «имитатор» (ИУ-59 — страшная штука, помимо собственно имитации ядерного взрыва, обеспечивает поражение личного состава в радиусе 200 метров).
Несмотря на то, что на настоящий момент невинная хитрость Киева Вашингтоном раскрыта и использование радиологического оружия запрещено, мы должны понимать, что запрет этот обратим. На каком-то этапе и в каких-то условиях (например, при наступлении российских войск) США могут счесть, что издержки от применения радиологического оружия не так уж велики. Кроме того, мы должны помнить о невменяемости Киева, который контролируется США не в полной мере.
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