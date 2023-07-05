https://ukraina.ru/20230705/1047808445.html

Зачем Украине взрывать ЗАЭС?

Зачем Украине взрывать ЗАЭС? - 05.07.2023 Украина.ру

Зачем Украине взрывать ЗАЭС?

Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже

2023-07-05T10:54

2023-07-05T10:54

2023-07-05T13:36

эксклюзив

запорожская аэс

радиация

украина

россия (рф)

война

грязная бомба

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Судя по «экспертному мнению» американского Института изучения войны (ИИВ) «в настоящее время маловероятно, что Россия вызовет радиационный инцидент на ЗАЭС». По мнению экспертов этой организации, заявление Рената Карчаа и подготовка безвредных взрывов на сооружения станции (МАГАТЭ не упоминает о такой возможности, что вызвало недовольство в украинских СМИ), преследуют целью «обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС в преддверии предстоящего саммита НАТО и разубедить украинские силы от ведения контрнаступательных операций в оккупированной Запорожской области».Мы далеки от того, чтобы считать ИИВ просто «тинк-танком». Скорее всего, эта организация выполняет специальные функции в рамках управления повесткой украинских СМИ (УНИАН, например, выжимки из отчётов института публикует ежедневно) и, как минимум, хорошо информирована. Так что вывод о маловероятности инцидента (повторяемый уже несколько раз) почти наверняка является формой запрета со стороны «вашингтонского обкома» на подобные манипуляции.Чем ядерный инцидент мог быть интересен Украине?С военной точки зрения взрыв на АЭС — удачное прикрытие для наступательных действий на южном фланге фронта. Благо, УНИАН вчера вечером опубликовало актуальную розу ветров — ветер направлен на юго-запад, соответственно, заражена будет довольно широкая полоса вдоль течения Днепра.Тут надо понимать простую вещь — наступление через полосу радиационного заражения вполне возможно. Солдаты пребывают в условиях облучения сравнительно небольшое время. Теоретически можно обойтись элементарными средствами защиты кожи и органов дыхания (спасибо коронавирусу — запасы масок огромны). А пыль… Что пыль-то? Солдатиков укрвласти не жалко. Местное население тем более — они все сплошь предатели.А вот обороняться в таких условиях нереально — обороняющаяся сторона вынуждена находиться в одном месте и, соответственно, уровень облучения гораздо выше. В случае подрыва ЗАЭС российские войска вынуждены будут покинуть подготовленные позиции вдоль Днепра и отступить к административным границам Крыма. Поскольку полуофициальная цель украинского наступления состоит именно в этом, то Зеленский получает возможность отчитаться перед «историческим саммитом» — цели операции достигнуты, давайте дальнобойные ракеты, F-16 и членство в НАТО.Самое интересное начинается после этого — получив загрязнённую радиоактивными осадками территорию Украина получает ещё один инструмент манипулирования глобальной повесткой. Теперь Украина сможет требовать денег на дезактивацию территорий и лечение пострадавших. Ну а если территория почему-то останется российской, то пусть это будет головной болью России.Очевидно, в Вашингтоне это отлично понимают и не желают давать Зеленскому ни возможности отчитаться перед саммитом «неконвенционными методами» (они успех наступления меряют не только территорией, но и потерями ВСУ), ни требовать денег дальше. К тому же они традиционно боятся эскалации, а удар Украины по ЗАЭС действительно может снять некоторые ограничения.Вероятно, какую-то роль может играть и информационная составляющая — уж слишком выгодна будет Украине авария на ЗАЭС. Впрочем, тут российская игра заранее проиграна — особая благодарность экспертам и политическим деятелям, которые ещё в прошлом году публично предлагали применить ядерное оружие на российской территории. Благодаря такого рода заявлениям удалось создать впечатление о русских как о невменяемых варварах, способных на любое преступление. Это если кому Бучи мало.В принципе, не исключены и другие варианты действий. В частности, авария на подконтрольной Украине АЭС, вызванная «российским» обстрелом или диверсией. Или же просто достаточно мощный взрыв с повышением уровня радиации в расчёте на то, что никто не будет разбираться, действительно ли это сбитая украинской ПВО ядерная ракета или непонятно что. Украина уже неоднократно заявляла о перехвате российских ракет с имитатором специальной боевой части, удивительно, но они не знают, что такое «имитатор» (ИУ-59 — страшная штука, помимо собственно имитации ядерного взрыва, обеспечивает поражение личного состава в радиусе 200 метров).Несмотря на то, что на настоящий момент невинная хитрость Киева Вашингтоном раскрыта и использование радиологического оружия запрещено, мы должны понимать, что запрет этот обратим. На каком-то этапе и в каких-то условиях (например, при наступлении российских войск) США могут счесть, что издержки от применения радиологического оружия не так уж велики. Кроме того, мы должны помнить о невменяемости Киева, который контролируется США не в полной мере.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html

https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html

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эксклюзив, запорожская аэс, радиация, украина, россия (рф), война, грязная бомба