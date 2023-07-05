https://ukraina.ru/20230705/1047807723.html

Счет идет на дни: риски теракта на атомной станции в Энергодаре

Счет идет на дни: риски теракта на атомной станции в Энергодаре - 05.07.2023 Украина.ру

Счет идет на дни: риски теракта на атомной станции в Энергодаре

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе — продолжает накаляться. Истерию вокруг подрыва реактора нагнетает украинская власть. Население готовят к радиоактивному заражению, распространяют информацию, как вести себя после выброса радиации

2023-07-05T10:37

2023-07-05T10:37

2023-07-05T11:53

эксклюзив

запорожская аэс

владимир зеленский

украина

россия (рф)

эксперты

экологическая катастрофа

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Зеленский утверждает, что российские власти намерены взорвать станцию, для этого на территорию ЗАЭС завезена взрывчатка. И это несмотря на то что МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси заявляют, что никакой бомбы на станции нет. Зачем украинские власти пугают население апокалипсисом и насколько велик риск разрушения атомной станции — размышляли эксперты своих соцсетях.Политолог Александр НосовичСаммит НАТО в Вильнюсе близится, а перемоги у Зеленского всё нет. От Киева в последнюю неделю перед саммитом стоит ждать особенно крупных провокаций, диверсий, терактов и прочего. Нужна достаточно плотная дымовая завеса, чтобы замаскировать провал контрнаступа. Такой плотности завесой могут быть обстрел Запорожской АЭС, взрывы в Москве, вторжение в Белоруссию. Брать ответственность за это, конечно, будет не Украина, а «Русский добровольческий корпус», полк Калиновского и т. п. Но все ведь всё понимают... Если даже такой «истории успеха» предъявлено не будет, на саммите НАТО по Зеленскому вполне может быть поставлен вопрос: «Что-то мы зря его кормим». В закрытой части, само собой, но тем не менее. С последующим решением о смене режима в Киеве. Что-что, а менять режимы в подконтрольных колониях Запад умеет. Зеленский в последние дни неслучайно хамит, ставит условия своего участия в саммите и т. д. Это он так активно гребет лапами, чтобы в Вильнюс не приезжать.Напомню, что для одного украинского президента саммит в Вильнюсе 10 лет назад уже стал осиновым колом в карьеру. Вильнюс — роковое место для украинских президентов.Политический эксперт Елена МаркосянГоре-стратеги с Банковой вспомнили, что атомных станций у Украины больше, чем одна, и решили совершить испекционно-тренировочный набег в Ровно. Правда, он расстроил Зеленского, потому что в очередной раз преподнес урок нерадивому президенту: второго Чернобыля сделать из Запорожской АЭС не получится. В технические детали вдаваться не буду, а просто констатирую: мелькающих командующих у них ещё много, а мозгов не осталось ни у кого. Поднимая истерию вокруг ядерного инцидента на АЭС, никто из них не подумал, что любая провокация на любой АЭС на территории Украины станет бесспорным основанием для России поставить под свой контроль все станции без исключения. И даже если Банковая подсуетится и решит пригласить для «защиты» АЭС натовцев, Россия при любом раскладе решит эту проблему благодаря или вопреки конкретным обстоятельствам так, как посчитает нужным, правильным и наиболее безопасным для себя. Ну а пока вояки ВСУ вдали от линии фронта осваивают новые «фортеци незламности» и изучают калькуляцию стоимости оборудования, их ненатруженные ручки продолжают творить мелкие пакости в отношении Запорожской АЭС. Взять её они не могут, уничтожить не могут, но рубильничком играются, как детки совком в песочнице: то включают линию для подачи энергии, которая обеспечивает безопасную консервацию АЭС, то выключают. И этим утешаются.Политолог Юрий БарначикРиски потенциального теракта на ЗАЭС.Украина готовится провести теракт на ЗАЭС и попытаться обвинить в этом Россию (логику этого шага оставим в стороне, она сейчас уже не свойственна нашему противнику, загоняемому в угол). Причем готовится серьезно, насколько можно понять. Чуть ли не население на своих территориях готовят к эвакуации. Об этом пишут везде — и в российских, и в украинских, и в мировых СМИ и соцсетях. Но у меня возник вопрос. В прошлом году на АШ обсуждали возможные шаги противника по контрнаступлению. Там были и подрыв дамбы Каховского водохранилища, и теракт на ЗАЭС. Причем подрыв дамбы признавался осуществимым с серьезными последствиями (что в этом году и произошло). А вот по поводу ЗАЭС все сходились во мнении, что реакторы украинцам не по зубам, а хранилище отработанного топлива не даст значительного заражения, тем более что часть этого топлива вывезли с ЗАЭС.Сегодня на украинском телеграм-канале «Резидент» вышло такое сообщение:«Наш источник в ОП рассказал, что на выездной ставке на Ровенской АЭС, обсуждали сценарии ситуаций на СХОЯТ Запорожской АЭС с атомщиками и форматы сильно удивили Офис Президента. Зеленскому объяснили, что отличие любой будущей аварии в результате провокации на ЗАЭС от Чернобыля в том, что Чернобыль был как кипящий котел с постоянным выбросом радионуклидов в атмосферу, отсюда и загрязнение дошло до Европы, да и вокруг Земли облетело, пару оборотов сделав. На ЗАЭС в результате любой провокации будет загрязнена в большей степени территория в радиусе пары десятков километров, с увеличением расстояния от эпицентра взрыва радиационное загрязнение будет снижаться, в воздух поднимется и осядет по факелу выброса радиоактивные "тяжелые" элементы. Основные радиоактивные загрязнители в отработанного топлива на СХОЯТ включают: йод-131, стронций-90, цезий-137, кобальт-60. Это тяжелые элементы они по воздуху далеко не разлетятся и осядут на почву в районе факела 3–10 километров, в зависимости от силы ветра и, возможно, осадков.Последствия будут ликвидированы аварийными бригадами в течение недели. Причем понадобится сутки на мониторинг/анализ и принятие решений, 3–7 дней на ликвидацию последствий на площадке ЗАЭС. Как в Чернобыле не будет, будет загрязнение и увеличение гамма-фона.Сейчас гамма-фон в пределах 8–12 микрорентген в час. После взрыва в эпицентре будет до 12000000 микрорентген в час (120 миллизиверт в час). Превышение в миллион раз, в эпицентре.В километре от эпицентра будет от 120 до 1200 микрорентген в час. Превышение в 10 и 100 раз».То есть тоже выходит, что теракт на ЗАЭС будет иметь только локальный результат и для противника особого смысла не имеет.Политолог Сергей МарковПочему Зеленский хочет взорвать ЗАЭС? Единого понимания нет. Есть несколько версий.1. Самая популярная. Зеленский хочет взорвать ЗАЭС перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, чтобы повлиять за результаты саммита НАТО.2. США и Британии хотят взорвать ЗАЭС, чтобы использовать эту катастрофу как предлог для остановки военных действий на условиях НАТО. Чтобы надавить с помощью этого взрыва на страны Глобального Юга.3. Зеленский большой теракт против ЗАЭС проводить не будет, а имитирует его путем маленького теракта. А цели добьётся.4. Вообще не будет никакого теракта против ЗАЭС, а будет бесконечный пиар этого теракта с целью создать из России имидж врага человечества. Российский экономист и политик Сергей ГлазьевСША и НАТО готовят провокацию с нападением на Запорожскую АЭС с обвинением России в экологической катастрофе в центре Европы. Цель — спасти ВСУ от поражения путем резкой возгонки конфликта на всемирный уровень с обоснованием необходимости введения международных "миротворцев" на Украину. Сделать это они собираются в ближайшие дни, чтобы на предстоящем через неделю саммите НАТО принять решение о вводе своих войск якобы для защиты экологически опасных объектов. Для предотвращения этой провокации необходимо привлечь внимание международной общественности к этим преступным замыслам спецслужб стран НАТО, пригласить на ЗАЭС авторитетных международных наблюдателей, организовать онлайн-мониторинг всеми, в том числе космическими аппаратами, сделать внятное предупреждение о последствиях для виновных в этом преступлении лиц и, разумеется, защитить станцию. Счет идет на дни.Общественный деятель Татьяна ПопТо, что Зеленский окончательно решился подорвать ЗАЭС, сомнений нет, причем планируется «операция» в кратчайшие сроки. Министр здравоохранения Украины Ляшко заявил, что радиационные последствия Киеву не грозят, так как столица находится «за пределами влияния». А что касается остального населения — «К радиационной аварии невозможно подготовиться так, чтобы защитить всех на 100 процентов, а людям, которые живут недалеко от ЗАЭС, уже раздали необходимые препараты». Информационная прокачка населения идёт полным ходом из всех утюгов, естественно, обвиняя заранее Россию. При этом во избежание паники народ успокаивают и убеждают, что ничего страшного в радиоактивной пыли нет. Достаточно соблюдать инструкцию:1) закрыть все окна и двери;2) если оказались на улице — зайти в дом, выкинуть верхнюю одежду и снова закрыть все окна и двери. 3) не пользоваться первые 24 часа водой;Там ещё есть пункты, но, я думаю, первых трёх достаточно, чтобы понять степень издевательства над украинцами. Информация подается под разными «соусами», но геноцид украинского народа уже никак не скрыть. Бегите, украинцы, бегите пока не поздно!

https://ukraina.ru/20230705/1047802523.html

https://ukraina.ru/20230630/1047733609.html

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эксклюзив, запорожская аэс, владимир зеленский, украина, россия (рф), эксперты, экологическая катастрофа