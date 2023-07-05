Марочко: в Харьковской области СБУ будет изымать машины для военных нужд - 05.07.2023 Украина.ру
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Марочко: в Харьковской области СБУ будет изымать машины для военных нужд
Марочко: в Харьковской области СБУ будет изымать машины для военных нужд - 05.07.2023 Украина.ру
Марочко: в Харьковской области СБУ будет изымать машины для военных нужд
СБУ и ВСУ готовятся изымать гражданские машины в Харьковской области. Такое заявление 5 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА новости
2023-07-05T10:06
2023-07-05T10:06
новости
алексей марочко
всу
сбу
украина
харьковская область
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Жители Харьковской области сообщают о совместных рейдах СБУ и украинских военных на частные предприятия и в фермерские хозяйства. Военнослужащие и силовики собирают данные об имеющейся технике. Особый интерес у силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи, которые предполагается изымать и использовать в военных целях, добавил эксперт.Ранее Марочко сообщил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении.Он добавив, что ВС РФ уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 бронированных машин, десять танков, 40 различных артиллерийских систем.До середины июля оставшиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины резервы будут перемолоты в кровавой мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.Особенного успеха в наступлении ВСУ не добились из-за стойкости войск и надежных инженерных сооружений. При этом у российских войск сохранилось превосходство в средствах ПВО, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей марочко, всу, сбу, украина, харьковская область
Новости, Алексей Марочко, ВСУ, СБУ, Украина, Харьковская область

Марочко: в Харьковской области СБУ будет изымать машины для военных нужд

10:06 05.07.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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СБУ и ВСУ готовятся изымать гражданские машины в Харьковской области. Такое заявление 5 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА новости
Жители Харьковской области сообщают о совместных рейдах СБУ и украинских военных на частные предприятия и в фермерские хозяйства. Военнослужащие и силовики собирают данные об имеющейся технике.
"По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях", - сказал Марочко.
Особый интерес у силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи, которые предполагается изымать и использовать в военных целях, добавил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении.

"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников", — сказал Марочко.

Он добавив, что ВС РФ уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 бронированных машин, десять танков, 40 различных артиллерийских систем.
До середины июля оставшиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины резервы будут перемолоты в кровавой мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Особенного успеха в наступлении ВСУ не добились из-за стойкости войск и надежных инженерных сооружений. При этом у российских войск сохранилось превосходство в средствах ПВО, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
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