https://ukraina.ru/20230704/1047796828.html
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок - 04.07.2023 Украина.ру
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
Школьную учительницу из Днепра (Днепропетровска) оштрафовали на 3400 гривен (чуть больше 8 тысяч рублей) за преподавание на русском языке. Такое решение, сообщило 4 июля издание "Политика страны", принял языковой омбудсмен Тарас Кремень
2023-07-04T15:56
2023-07-04T15:56
2023-07-04T15:56
новости
украина
днепр
днепропетровск
учитель
штраф
урок
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Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке. Одна из ее учениц пожаловалась родителям, они - директору, а тот - выше."Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса", - говорится в публикации."Уволится, довыделываетесь", "Может это последняя нормальная учительница математики на весь город, а они ее...", "Пусть едет преподавать к нам, нам математика нужна", "Просто поборники украинства 2 плюс 2 не смогли сложить, чтобы понять, что дальше с образованием их детей будет после такой "борьбы", "Ума нет и не будет теперь уже", - отреагировали пользователи.Языковые скандалы разного "калибра" уже привычное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения. Нередки и другие виды "наказания".Так, в понедельник, 3 июля, охранник одного из украинских магазинов ответил разъяренному "патриоту", что "Киев -т русскоязычный город". Уже во вторник, 4 июля, мужчины на работе не оказалось. Уволился ли он сам или его "попросили", пока неизвестно.В апреле в Одесском театрально-художественном колледже разгорелся скандал. Внучка одной из преподавательниц Ксения Проконова заявила, что ее бабушку попросту вынудили написать "по собственному", так как она плохо знает украинский и периодически переходит на лекциях на русский.Руководство учебного заведения открестилось от обвинений, заявив, что пожилая преподавательница сама написала заявление на увольнение, поскольку "не может исполнять должностные обязанности, в том числе относящиеся к языковому закону".
https://ukraina.ru/20230704/1047794878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепр, днепропетровск, учитель, штраф, урок
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
Школьную учительницу из Днепра (Днепропетровска) оштрафовали на 3400 гривен (чуть больше 8 тысяч рублей) за преподавание на русском языке. Такое решение, сообщило 4 июля издание "Политика страны", принял языковой омбудсмен Тарас Кремень
Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке. Одна из ее учениц пожаловалась родителям, они - директору, а тот - выше.
"Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса", - говорится в публикации.
"Уволится, довыделываетесь", "Может это последняя нормальная учительница математики на весь город, а они ее...", "Пусть едет преподавать к нам, нам математика нужна", "Просто поборники украинства 2 плюс 2 не смогли сложить, чтобы понять, что дальше с образованием их детей будет после такой "борьбы", "Ума нет и не будет теперь уже", - отреагировали пользователи.
Языковые скандалы разного "калибра" уже привычное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения. Нередки и другие виды "наказания".
Так, в понедельник, 3 июля, охранник одного из украинских магазинов ответил разъяренному "патриоту", что "Киев -т русскоязычный город". Уже во вторник, 4 июля, мужчины на работе не оказалось. Уволился ли он сам или его "попросили", пока неизвестно.
В апреле в Одесском театрально-художественном колледже разгорелся скандал. Внучка одной из преподавательниц Ксения Проконова заявила, что ее бабушку попросту вынудили написать "по собственному", так как она плохо знает украинский и периодически переходит на лекциях на русский.
Руководство учебного заведения открестилось от обвинений, заявив, что пожилая преподавательница сама написала заявление на увольнение, поскольку "не может исполнять должностные обязанности, в том числе относящиеся к языковому закону".