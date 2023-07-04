Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок - 04.07.2023 Украина.ру
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Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок - 04.07.2023 Украина.ру
Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
Школьную учительницу из Днепра (Днепропетровска) оштрафовали на 3400 гривен (чуть больше 8 тысяч рублей) за преподавание на русском языке. Такое решение, сообщило 4 июля издание "Политика страны", принял языковой омбудсмен Тарас Кремень
2023-07-04T15:56
2023-07-04T15:56
новости
украина
днепр
днепропетровск
учитель
штраф
урок
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Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке. Одна из ее учениц пожаловалась родителям, они - директору, а тот - выше."Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса", - говорится в публикации."Уволится, довыделываетесь", "Может это последняя нормальная учительница математики на весь город, а они ее...", "Пусть едет преподавать к нам, нам математика нужна", "Просто поборники украинства 2 плюс 2 не смогли сложить, чтобы понять, что дальше с образованием их детей будет после такой "борьбы", "Ума нет и не будет теперь уже", - отреагировали пользователи.Языковые скандалы разного "калибра" уже привычное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения. Нередки и другие виды "наказания".Так, в понедельник, 3 июля, охранник одного из украинских магазинов ответил разъяренному "патриоту", что "Киев -т русскоязычный город". Уже во вторник, 4 июля, мужчины на работе не оказалось. Уволился ли он сам или его "попросили", пока неизвестно.В апреле в Одесском театрально-художественном колледже разгорелся скандал. Внучка одной из преподавательниц Ксения Проконова заявила, что ее бабушку попросту вынудили написать "по собственному", так как она плохо знает украинский и периодически переходит на лекциях на русский.Руководство учебного заведения открестилось от обвинений, заявив, что пожилая преподавательница сама написала заявление на увольнение, поскольку "не может исполнять должностные обязанности, в том числе относящиеся к языковому закону".
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новости, украина, днепр, днепропетровск, учитель, штраф, урок
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, учитель, штраф, урок

Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок

15:56 04.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота общеобразовательной школы в Мелитополе
Работа общеобразовательной школы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Школьную учительницу из Днепра (Днепропетровска) оштрафовали на 3400 гривен (чуть больше 8 тысяч рублей) за преподавание на русском языке. Такое решение, сообщило 4 июля издание "Политика страны", принял языковой омбудсмен Тарас Кремень
Речь идет об учительнице математики школы №126, которая в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке. Одна из ее учениц пожаловалась родителям, они - директору, а тот - выше.
"Причем остальной класс поборников украинизации не поддержал. Родители девочки говорят, что их дочь начали травить одноклассники, а родителей удалили из чата класса", - говорится в публикации.
"Уволится, довыделываетесь", "Может это последняя нормальная учительница математики на весь город, а они ее...", "Пусть едет преподавать к нам, нам математика нужна", "Просто поборники украинства 2 плюс 2 не смогли сложить, чтобы понять, что дальше с образованием их детей будет после такой "борьбы", "Ума нет и не будет теперь уже", - отреагировали пользователи.
Языковые скандалы разного "калибра" уже привычное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения. Нередки и другие виды "наказания".
Так, в понедельник, 3 июля, охранник одного из украинских магазинов ответил разъяренному "патриоту", что "Киев -т русскоязычный город". Уже во вторник, 4 июля, мужчины на работе не оказалось. Уволился ли он сам или его "попросили", пока неизвестно.
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В апреле в Одесском театрально-художественном колледже разгорелся скандал. Внучка одной из преподавательниц Ксения Проконова заявила, что ее бабушку попросту вынудили написать "по собственному", так как она плохо знает украинский и периодически переходит на лекциях на русский.
Руководство учебного заведения открестилось от обвинений, заявив, что пожилая преподавательница сама написала заявление на увольнение, поскольку "не может исполнять должностные обязанности, в том числе относящиеся к языковому закону".
 
НовостиУкраинаДнепрДнепропетровскучительштрафурок
 
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