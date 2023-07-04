Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления - 04.07.2023 Украина.ру
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Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления
Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления - 04.07.2023 Украина.ру
Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления
Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении российской армии, а не продвижении вперед, однако теперь эта концепция меняется. Об этом 4 июля написало украинское издание "Политика страны"
2023-07-04T13:41
2023-07-04T13:41
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Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.В конце июня главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся."Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
https://ukraina.ru/20230704/1047785623.html
https://ukraina.ru/20230703/1047756428.html
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Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, Алексей Данилов, контрнаступление

Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления

13:41 04.07.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении российской армии, а не продвижении вперед, однако теперь эта концепция меняется. Об этом 4 июля написало украинское издание "Политика страны"
"Задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии. Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено", - заявил Данилов.
Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
11:58
"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогнозУкраинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Вчера, 09:54
"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости
В конце июня главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся.
"Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
Залужный
30 июня, 13:56
"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУСкорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
 
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