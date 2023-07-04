Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления

"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз

Украинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"